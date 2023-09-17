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    Anlık Bildirim

    Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor

    Tesla, elektrikli araç üretim sürecini dönüştürebilecek ve Elon Musk'ın üretim maliyetlerini yarıya indirme hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek teknolojik bir atılım gerçekleştiriyor.
    Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’ya yakın kaynakların aktardığına göre elektrikli otomobil üreticisi bir devrim gerçekleştiriyor. Tesla'nın bir dizi yeniliği bir araya getirerek elektrikli araç üretim şeklini tamamen değiştirebilecek ve Elon Musk'ın üretim maliyetlerini yarıya indirme hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek teknolojik bir atılım gerçekleştirdiği belirtiliyor.

    Yeni üretim şekli daha ucuz Tesla’lar için gerekli

    Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, üretim maliyetlerini düşüren bir "Gigapress" sürecinde Model Y'nin ön ve arka yapılarını kalıplamak için 6.000 ila 9.000 ton sıkıştırma basıncına sahip devasa preslerin kullanılmasına öncülük etti. Şimdi ise yetkililer, Tesla'nın liderliğini pekiştirmek amacıyla, geleneksel bir otomobildeki yaklaşık 400 parça yerine, elektrikli bir aracın karmaşık alt gövdesinin neredeyse tamamını tek parça halinde kalıba dökmesine olanak tanıyacak bir yeniliğe yaklaştığını söylüyor.

    Kaynaklar, bu know-how'ın Tesla'nın Mart ayında İcra Kurulu Başkanı Musk tarafından açıklanan üretim stratejisinin temelini oluşturduğunu ve önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca adet daha ucuz elektrikli araç üreterek yine de kâr elde etme planının temelini oluşturduğunu söyledi. Tesla, yeni üretim modeliyle otomobilin alt bölümünü aynı anda, tek parça şeklinde üretmeyi ve daha sonra bunları birbirine bağlamayı hedefliyor.

    Devrim için adımlar atılmaya başlandı

    Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Reuters’in kaynaklarına göre Tesla, daha önce bildirilmeyen yeni tasarım ve üretim teknikleri sayesinde 18 ila 24 ay içinde sıfırdan bir araba geliştirebilecek yeteneğe sahip. Bu süre rakiplerinde 3 ila 4 yılı bulabiliyor. Ancak rapor, Tesla'nın yeni teknolojiyi yeni nesil bir aracı için kullanmaya henüz karar vermediğini, ancak bu ay içinde bir karar verebileceğini iddia ediyor. Reuters, yeniliklerden birinin döküm kalıplarını oluşturmak için 3D baskı ve endüstriyel kum kullanmayı içerdiğini, bunun da kalıplarda kaçınılmaz değişiklikler yapmak için gereken maliyeti ve zamanı azaltabileceğini iddia ediyor.
    Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bir başka yenilik de malzeme bilimi yoluyla gerçekleştiriliyor. Raporda Tesla'nın hem kalıbın 3D baskı süreciyle hem de otomobilin performans ve güvenlik gereksinimleriyle uyumlu bir alaşıma sahip olma konusunda sorunlarla karşılaştığı ancak şirketin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Tesla'nın SpaceX ile paylaştığı güçlü bir malzeme bilimi ekibi var ve bu ekip iki şirket tarafından kullanılan birkaç yeni alaşım tasarladı bile.

    Raporda son olarak, Tesla'nın bu büyük yekpare gövdeleri inşa etmek için gereken yeni ve daha büyük bir Gigapress için planlarını henüz tamamlamadığı da belirtiliyor. Öte yandan ilginç bir şekilde Tesla'nın 2019 yılında bu teknolojiyle ilgili ilginç bir patenti bile var. Tüm bunlara rağmen devrimler kısa sürede gerçekleştirilemez, dolayısıyla Tesla’nın halen zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Bununla birlikte vizyon tarafında ise işler yolunda. CEO Elon Musk sık sık Hot Wheels oyuncak arabalarını örnek göstererek Tesla arabalarının da eninde sonunda bu şekilde yapılmasını istediğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/gigacasting-20-tesla-reinvents-carmaking-with-quiet-breakthrough-2023-09-14/ https://electrek.co/2023/09/14/tesla-breakthrough-single-piece-car-casting-report/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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