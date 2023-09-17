Tesla, otomobil üretiminde sessiz bir devrim gerçekleştiriyor

Yeni üretim şekli daha ucuz Tesla’lar için gerekli
Kaynaklar, bu know-how'ın Tesla'nın Mart ayında İcra Kurulu Başkanı Musk tarafından açıklanan üretim stratejisinin temelini oluşturduğunu ve önümüzdeki on yıl içinde milyonlarca adet daha ucuz elektrikli araç üreterek yine de kâr elde etme planının temelini oluşturduğunu söyledi. Tesla, yeni üretim modeliyle otomobilin alt bölümünü aynı anda, tek parça şeklinde üretmeyi ve daha sonra bunları birbirine bağlamayı hedefliyor.
Devrim için adımlar atılmaya başlandı
Raporda son olarak, Tesla'nın bu büyük yekpare gövdeleri inşa etmek için gereken yeni ve daha büyük bir Gigapress için planlarını henüz tamamlamadığı da belirtiliyor. Öte yandan ilginç bir şekilde Tesla'nın 2019 yılında bu teknolojiyle ilgili ilginç bir patenti bile var. Tüm bunlara rağmen devrimler kısa sürede gerçekleştirilemez, dolayısıyla Tesla’nın halen zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Bununla birlikte vizyon tarafında ise işler yolunda. CEO Elon Musk sık sık Hot Wheels oyuncak arabalarını örnek göstererek Tesla arabalarının da eninde sonunda bu şekilde yapılmasını istediğini söylüyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.