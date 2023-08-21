SpaceX’in kararı kripto dünyasını sarstı! Elon Musk'ın favori projesi bu açıklamayla duyuruldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX’in yatırım kararı, uzun süredir zor zamanlar yaşayan kripto piyasalarına darbe vuran son isim oldu. Kripto varlıkları ile ilgili uzun süredir açıklama yapmayan Musk’ın elinde bulundurduğu Bitcoin’leri sattığı yönündeki bir haber, lider kripto para biriminde ani düşüşe yol açtı.

Wall Street Journal’ın haberine göre SpaceX’in 2021 ve 2022 yıllarında yatırımları arasına dahil ettiği 373 milyon dolar değerindeki Bitcoin’i sattığı ortaya çıktı. Kripto para piyasasında şok etkisi yaratan haber sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşüş yüzde 10’un üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 7 günde yüzde 11 değer kaybetti.

SpeceX darbesi sonrası Bitcoin yatırımcıları arasında endişenin hüküm sürdüğü göze çarparken Elon Musk’ın ilgi gösterdiği yeni bir ön satış coin’i projesi 25 milyon dolar eşiğini aştı.

Wall Street Memes token almak için çok sayıda yatırımcının acele ettiği yönündeki haberleri kanıtlar nitelikteki duyuruya göre, WSM token ön satışında bu yazı yazıldığı saate kadar toplanan fonlar 25 milyon doları aştı.

25 milyon eşiğini aştığını duyuran Wall Street Memes ekibi, merakla beklenen borsa listelelerinin de müjdesini verdi. Basın açıklamasında WSM ekibinin kripto dünyasında yaşanan çöküşe gönderme yaptığı görüldü.

Wall Street Memes 25 Milyon Doları Aştı, CEX Listelemesi Tarihi Belli Oldu

Mayıs ayının son haftası başlayan 30 aşamalı ön satış etkinliği ile çoğu kripto para birimiyle sıkıntı yaşayan yatırımcıları hedefleyen ve arkasında 1 milyondan fazla kişiyi içeren bir topluluğa sahip olan Wall Street Memes projesi, 25 milyon dolar fon toplamayı başardı.

Aşamalı fiyat artışı politikasının uygulandığı ön satışta indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token alma imkanı bulan yatırımcıların gösterdiği ilgi, etkinliğin sonlarına doğru hız kazandı.

30 milyon dolarlık hedefe birkaç milyon dolar kaldığı görülürken proje ekibinden borsa listelemesi müjdesi de geldi.

Wall Street Memes ekibi, önde gelen merkezi borsa (CEX) listelemelerinin 27 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini ve staking mekanizmasının devreye alındığını duyurdu.

Staking panelinin incelenebildiği internet sitesinde bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen token miktarının 136 milyon adeti geçtiği görüldü. Panelde, WSM tokenleri stake etmeyi tercih eden yatırımcılar için yıllık yüzde 147 getiri olduğu bilgisine yer verildi.

Wall Street Memes Token Elon Musk’ın Yeni Favori Coin’i Olabilir Mi?

Dogecoin’in babası olarak bilinen ve Bitcoin yatırımlarını elden çıkardığı bilgisiyle kripto dünyasını sallayan ünlü milyarder Elon Musk’ın yeni favori coin’i uzun zamandır merak ediliyordu.

Wall Street Memes projesinin henüz birkaç ay önce başlayan ön satış etkinliğinde bu kadar kısa sürede 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başarmasında bu merak etkili oldu.

Musk’ın X yani eski adıyla Twitter paylaşımlarının tokenler üzerindeki etkisini bilen kripto meraklıları, ünlü iş insanının paylaşımlarını yakın markaja aldı ve aradığını buldu.

Musk’ın 18 Mart ve 22 Nisan olmak üzere iki farklı tarihte Wall Street Memes projesinin hesabı ile etkileşime geçtiğinin ortaya çıkması üzerine Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden ümidini kesen yatırımcılar, Wall Street Memes token satın almak için adeta sıraya girdi.

Musk’ın favori coin’inin WSM token olma ihtimali ile ivme kazanan ön satış, beklenenden hızlı ilerledi ve son aşamaya gelindi.

Wall Street Memes Token Satın Almak İçin Son Aşama

Kripto yatırımcıların alternatif coin arayışı ve Elon Musk’ın etkileşimiyle 30 aşamalı ön satış etkinliğinde son aşamaya ulaşan WSM tokenin fiyatı, 0,0337 dolara yükseldi.

30 milyon dolarlık hedefe ulaşıldığında sonlanacak olan ön satış etkinliğinde, kripto topluluğunun Wall Street Memes token satın almak için sayılı günü kaldı.

Borsa listelemeleri sonrasında tokenin fiyatının ne yönde seyredeceği belirsizliğini korurken çok sayıda yatırımcı, pasif gelir elde etme imkanı sunan staking seçeneğine yönelmeye başladı.

Topluluk odaklı bir kripto coin projesi olan Wall Street Memes, özellikle Bitcoin’in yaşadığı darbe sonrası yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı.

Wall Street Memes Token Nasıl Satın Alınır?

2021 tarihli GameStop olayını kendisine milat kabul eden ve topluluğun yarattığı internet geyikleri yani meme’ler ile popülerlik kazanarak gelir elde etmesini amaçlayan Wall Street Memes projesinin ön satış etkinliği halen devam ediyor.

Teknik analiz dokümanına göre ERC-20 protokolüne uyan bir coin olan Wall Street Memes tokenin ön satışı için ayrılan 1 milyar tokenlik arzın yavaş yavaş sonuna geliniyor.

Elon Musk’ın favori coin’i olmaya aday gösterilen Wall Street Memes projesinin merkezinde bulunan WSM token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Smart Chain (Binance Akıllı Zincir) üzerinden satın alınabiliyor.

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Elon Musk'ın favori projesi bu açıklamayla duyuruldu