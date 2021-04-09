Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi

    Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından 2016'da San Francisco'da kurulmuş Amerikan nöroteknoloji şirketi Neauralink'in bir diğer kurucusu enteresan bir iddiada bulundu.
    09 Nisan 2021, 15:30 (Güncellendi, 5 gün)
    2,3b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi
    Tam Boyutta Gör

    Son yılların şüphesiz en çok gündemde olan insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk bildiğiniz gibi aynı zamanda Neuralink'in de kurucularından biri. Neuralink'in bir başka kurucusu da ilginç bir iddiada bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir"

    Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından  2016'da San Francisco'da kurulmuş Amerikan nöroteknoloji şirketi Neauralink'in kurucularından olan, yani sekiz nörologdan biri olan Max Hodak, isterlerse bir Jurassic Park inşa edebileceklerini ve çoktan bu teknolojiye ulaştıklarını söyledi. 

    Jurassic Park bildiğiniz gibi Michael Crichton'un aynı isimli kitabından uyarlanan ve Steven Spielberg'ün yönettiği bilim kurgu film serisi. Filmde bir biyomühendislik şirketi, tropikal bir adada Jurrasic Park olarak adlandırılan bir tema park oluşturur ve bu parkta dinozor klonlar. Tahmin edebileceğiniz gibi işler pek de iyi gitmez.

    Max Hodak ne yazık ki ne tarz bir çalışma ile Jurassic Park inşa edebileceklerini açıklamadı. Ancak 15 yıllık çalışma ve mühendislik ile böyle bir şeyin yapılabileceğini iddia etti. Ayrıca tanıdığımız, bildiğimiz dinozorlar yerine yeni türler yaratabileceklerini de söyledi. Bu tarz bir şeye Jurassic Park izledikten sonra bir talep olur mu bilemiyoruz ancak böyle bir park görmek de enteresan olabilirdi.



    https://screenrant.com/jurassic-park-elon-musk-partner-max-hodak-details/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Ödemeler dogecoin le yapılır.
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    W Winston_2010 (yilmaz eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    full dinozor genomu okadar süre bozulmadan elimize geçmediği ve geçemeyeceği için zaten satır arasında söylediği (farklı türler yapabiliriz)i yapabilirler ancak, (yaşayan kuşlardan tavuklardan inaktif dinazor antik genlerini uyandırıp sonradan evrimleşen genleri kapatarak veri analizi-yapayzeka-crispir etc filan uzmanlarıyla ve yeterli muazzam ölçüde kaynakla 15 seneden de erken yaparlar.

    ama en başta yazdığım sebeple bilgi eksiğim yoksa şuan ki teknolojimizle gerçekten yaşamış dinozor türlerinin bire bir kopyasını üretmemiz imkansız malesef.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi ya desenize dinazorlar hortlayacak bizde göreceğiz dermişim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım yaparlar ya çok iyi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafacoban (mustafa coban) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gereği var hazırı var bizde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aliceqper 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dünya yeterince zarar vermemişiz gibi bir de.... resimleri var. zararsız ve yeterli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkahn (erkahn ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapmazsaniz adam degilsiniz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 4 gün ( Mesaj Silindi )
    La daha zavallı Harambe'nin kafesine çocuk düşmesin diye bile önlem alamamış insan zihniyetinden dinazorları durdurabilecek önlemler almasını mı bekliyoruz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapmayın abi filmde sonu iyi olmuyo
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dev yaratıkları durdurabilecek şekilde Hapsetmek, seyircileri koruyabilecek şekilde güvenli bariyer kurmak ve hayvanları doyurmak büyük mesele. Haliyle bu işi yapmak için manyak zengin birilerinden sponsorluk istiyor gibi :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçek reklam böyle yapılır. Ders alınmalı ve not edilmeli.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2300 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    max hodak, neuralink ve
    4 etiket daha jurassic park dinozor Bilim ve Teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu 4 gün Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı 4 gün Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor 4 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Nisan 2021 4 gün OnePlus Nord LE sadece bir tane üretildi 4 gün God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi 4 gün 2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı 4 gün Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak 4 gün Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı 4 gün Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı 4 gün iMessage neden Android’e gelmedi? 4 gün Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı 4 gün Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı 4 gün Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası 4 gün Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10 4 gün Nokia Lite Earbuds tanıtıldı 4 gün Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor 4 gün Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar 5 gün Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi 5 gün Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi Sonraki Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı 5 gün Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı 5 gün iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir 5 gün Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız