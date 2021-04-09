Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi

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Son yılların şüphesiz en çok gündemde olan insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk bildiğiniz gibi aynı zamanda Neuralink'in de kurucularından biri. Neuralink'in bir başka kurucusu da ilginç bir iddiada bulundu.

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Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından 2016'da San Francisco'da kurulmuş Amerikan nöroteknoloji şirketi Neauralink'in kurucularından olan, yani sekiz nörologdan biri olan Max Hodak, isterlerse bir Jurassic Park inşa edebileceklerini ve çoktan bu teknolojiye ulaştıklarını söyledi.

Jurassic Park bildiğiniz gibi Michael Crichton'un aynı isimli kitabından uyarlanan ve Steven Spielberg'ün yönettiği bilim kurgu film serisi. Filmde bir biyomühendislik şirketi, tropikal bir adada Jurrasic Park olarak adlandırılan bir tema park oluşturur ve bu parkta dinozor klonlar. Tahmin edebileceğiniz gibi işler pek de iyi gitmez.

Max Hodak ne yazık ki ne tarz bir çalışma ile Jurassic Park inşa edebileceklerini açıklamadı. Ancak 15 yıllık çalışma ve mühendislik ile böyle bir şeyin yapılabileceğini iddia etti. Ayrıca tanıdığımız, bildiğimiz dinozorlar yerine yeni türler yaratabileceklerini de söyledi. Bu tarz bir şeye Jurassic Park izledikten sonra bir talep olur mu bilemiyoruz ancak böyle bir park görmek de enteresan olabilirdi.

https://screenrant.com/jurassic-park-elon-musk-partner-max-hodak-details/

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