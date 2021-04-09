Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir

    Şirketin kasasındaki parayı Bitcoin'e çeviren ve Tesla arabalarını BTC ile satacağını açıklayan Elon Musk şimdi de kirasını BTC ile ödeyebilecek.
    09 Nisan 2021, 10:00 (5 gün)
    1,7b
    1
    17
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir
    Tam Boyutta Gör

    Los Angeles merkezli gayrimenkul şirketi Caruso, ABD’nin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Gemini ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında Caruso artık müşterilerinden BTC ile ödeme kabul edebilecek. 

    Caruso, bununla da yetinmedi ve rezerv para birimi olarak varlıklarının bir kısmıyla Bitcoin’e yatırım yaptı. Caruso’nun kiracıları arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk da yer alıyor. Caruso’nun bu hamlesi, son dönemde Bitcoin ve kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk’ın kirasını Bitcoin’le ödemesiyle sonuçlanabilir. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor

    Ayrıca Bkz. "Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak"

    Caruso’nun kurucusu ve genel müdürü Rick Caruso, milyarder iş adamı ile henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ancak Musk'ın kripto para Bitcoin’le kirasını ödeyen ilk müşterisi olabileceğini ifade etti. Rick Caruso şunları kaydetti: 

    "Elon ile bunun hakkında konuşmadım. Bu konuda öncülük ederek kirasını Bitcoin'le olarak ödeyen ilk kişi o olabilir."

    Çok kısa bir süre önce Şubat ayında Elon Musk’ın şirketi Tesla, Bitcoin’e rezerv para birimi olarak 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Geride bıraktığımız Mart ayında ise otonom araç üreticisi Tesla, Bitcoin’le ödeme kabul etmeye başladığını duyurdu.



    https://u.today/tesla-ceo-elon-musk-may-start-paying-rent-in-bitcoin
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

    https://dogespro.com/register/39334629

    https://dogesxpro.com/

    https://dogecoin.ac/index.php?refer=34970

    https://wowdoge.io/?p=64134

    https://r.adbtc.top/69924

    https://freebitco.in/?op=signup_page&amp;r=4256320
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    phantom_coal (phantom coal) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu adamı görmekten bıktım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu adamında her işinde gücünde bitcoin var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kayamtky 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk' ın kira da oturmaya ihtiyacı mı var...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çevreye en duyarlı adamım diye reklam yapıp elektrikli araç üreten adamın, çevreyi en çok kirleten enerji vampiri elektrik israfı bitcoine yatırım yapan adama dönüşmesi düşündürücü. Elon'ın duyarlı olduğu tek çevre Dolar çevresi bence.
    Ayrıca kirayı bitcoin ile ödemek nedir yahu? 20.000 dolar ile kira sözleşmesi yapıyorsun, üç ay sonra kiran 50.000 çarpı dolar oluyor! Bunu da Musk'a tapanlar vizyon diyor??? Ver bitcoine gazı Elon yeni roket paraları çıkacak daha. Müritlerinden topluyor parayı nasılsa.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Coin piyasası büyüyor. Yenilikçi girişimciler ise destekliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Reis tweet at tweet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki sadece kirasımı geriye kalan ödemeler tuvalet temizlik mutfak gıda vs
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    labtek38 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında yine itibari para ile ödüyor. Kira sözleşmesinde kira bedeli btc cinsinden yazmıyor sonuçta. Ödeme günü geldiğinde kur değerinden ödeme yapması btc ile ödediği anlamına gelmiyor. Biz de benzini TL ile aldığımızı zannediyoruz ama dolar ile alıyoruz mesela. Dolar kuru değerleri çarpılarak maliyetler eklenerek TL değeri bulunuyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk gibi vizyon sahibi insanların sayısı artmalı... İnsanlar yenilik düşmanı resmen...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    vizyon derken...çevreye duyarlıyım demiyor mu elektrikli araçlarla?

    bitcoin üretimi ekolojiye en zararlı üretim.bitcoin'le tesla almanın bedeli geleneksel paraya kıyasla en az 1000 kat kadar su ayakizi demek,kuraklık sebebi demek

    bitcoin üretimi tarihte bügüne kadar en yüksek enerjiye gerek duyan işlem.yani tek başına sıfır gününü çok hızla yaklaştırıyor.belki tek başına yaşam alanımızın sonu olacak.misal cape town'da sıfır günü zorunlu uygulaması başladı bile.günde karne ile 25lt suya izin veriliyor.buna uzak değliz.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1739 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, tesla ve
    7 etiket daha spacex bitcoin btc kripto para ile ödeme ödeme caruso Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10 4 gün Nokia Lite Earbuds tanıtıldı 4 gün Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor 4 gün Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar 5 gün Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi 5 gün Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları 5 gün Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi 5 gün Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı 5 gün Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı 5 gün iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi bir araya getirebilir 5 gün Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı 5 gün Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı 5 gün Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada 5 gün Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi 5 gün Steam'de Xbox oyunları indirime girdi: %75'e varan fırsatlar 5 gün Konsolda PS5'e özel olan Bethesda oyunu Deathloop bir kez daha ertelendi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir Sonraki Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi 5 gün Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak 5 gün 1998 yapımı SaGa Frontier'in mobil cihazlar için yayınlanacak olan yenilenmiş versiyonundan video paylaşıldı 5 gün Sony mobil sensör pazarında açık ara lider 5 gün Xbox özel oyunu Gears of War'un tasarımcısı yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 5 gün LG akıllı telefonlar üç yıla kadar Android işletim sistemi güncellemesi alacak 5 gün Stratejiye dayalı futbol oyunu Pitch Clash'in açık betası Android cihazlar için başladı 5 gün iOS 15 sürümü macOS Big Sur’a benzeyebilir 5 gün Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı 5 gün Nokia C10 ve C20 giriş seviyesini zorluyor 5 gün The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı 5 gün Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor 5 gün Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme 5 gün Nokia G10 ve G20 bütçenizi düşünüyor 5 gün Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor 5 gün Rusya Merkez Bankası dijital para testlerine 2022 yılında başlayacak 5 gün Nokia X10 ve X20 karşınızda 5 gün GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 5 gün Lenovo Legion Duel 2 tanıtıldı: Çift fan, çift USB girişi, 8 tetik tuşu 5 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız