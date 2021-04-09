Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir

Los Angeles merkezli gayrimenkul şirketi Caruso, ABD’nin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Gemini ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında Caruso artık müşterilerinden BTC ile ödeme kabul edebilecek.
Caruso, bununla da yetinmedi ve rezerv para birimi olarak varlıklarının bir kısmıyla Bitcoin’e yatırım yaptı. Caruso’nun kiracıları arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk da yer alıyor. Caruso’nun bu hamlesi, son dönemde Bitcoin ve kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk’ın kirasını Bitcoin’le ödemesiyle sonuçlanabilir.İlginizi Çekebilir Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor
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Caruso’nun kurucusu ve genel müdürü Rick Caruso, milyarder iş adamı ile henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ancak Musk'ın kripto para Bitcoin’le kirasını ödeyen ilk müşterisi olabileceğini ifade etti. Rick Caruso şunları kaydetti:
"Elon ile bunun hakkında konuşmadım. Bu konuda öncülük ederek kirasını Bitcoin'le olarak ödeyen ilk kişi o olabilir."
Çok kısa bir süre önce Şubat ayında Elon Musk’ın şirketi Tesla, Bitcoin’e rezerv para birimi olarak 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Geride bıraktığımız Mart ayında ise otonom araç üreticisi Tesla, Bitcoin’le ödeme kabul etmeye başladığını duyurdu.
https://u.today/tesla-ceo-elon-musk-may-start-paying-rent-in-bitcoin Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca kirayı bitcoin ile ödemek nedir yahu? 20.000 dolar ile kira sözleşmesi yapıyorsun, üç ay sonra kiran 50.000 çarpı dolar oluyor! Bunu da Musk'a tapanlar vizyon diyor??? Ver bitcoine gazı Elon yeni roket paraları çıkacak daha. Müritlerinden topluyor parayı nasılsa.
bitcoin üretimi ekolojiye en zararlı üretim.bitcoin'le tesla almanın bedeli geleneksel paraya kıyasla en az 1000 kat kadar su ayakizi demek,kuraklık sebebi demek
bitcoin üretimi tarihte bügüne kadar en yüksek enerjiye gerek duyan işlem.yani tek başına sıfır gününü çok hızla yaklaştırıyor.belki tek başına yaşam alanımızın sonu olacak.misal cape town'da sıfır günü zorunlu uygulaması başladı bile.günde karne ile 25lt suya izin veriliyor.buna uzak değliz.