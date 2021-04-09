Elon Musk şimdi de kirasını Bitcoin’le ödemeye başlayabilir

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Los Angeles merkezli gayrimenkul şirketi Caruso, ABD’nin ve dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Gemini ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında Caruso artık müşterilerinden BTC ile ödeme kabul edebilecek.

Caruso, bununla da yetinmedi ve rezerv para birimi olarak varlıklarının bir kısmıyla Bitcoin’e yatırım yaptı. Caruso’nun kiracıları arasında Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk da yer alıyor. Caruso’nun bu hamlesi, son dönemde Bitcoin ve kripto paralarla yakından ilgilenen Elon Musk’ın kirasını Bitcoin’le ödemesiyle sonuçlanabilir.

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Caruso’nun kurucusu ve genel müdürü Rick Caruso, milyarder iş adamı ile henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ancak Musk'ın kripto para Bitcoin’le kirasını ödeyen ilk müşterisi olabileceğini ifade etti. Rick Caruso şunları kaydetti:

"Elon ile bunun hakkında konuşmadım. Bu konuda öncülük ederek kirasını Bitcoin'le olarak ödeyen ilk kişi o olabilir."

Çok kısa bir süre önce Şubat ayında Elon Musk’ın şirketi Tesla, Bitcoin’e rezerv para birimi olarak 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Geride bıraktığımız Mart ayında ise otonom araç üreticisi Tesla, Bitcoin’le ödeme kabul etmeye başladığını duyurdu.

https://u.today/tesla-ceo-elon-musk-may-start-paying-rent-in-bitcoin

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