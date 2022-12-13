Netflix en çok izlenen dizi ve filmler: İzlenme rekoru kıran yerli ve yabancı yapımlar

Netflix, orijinal ve lisanslı içerikler için bir önceki hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar, izlenen saatlere göre, her Salı haftalık “Netflix Top 10” listesini güncelliyor. Netflix en iyiler sıralamasında, İngilizce filmler ve diziler ayrı, İngilizce olmayan diziler ve filmler ayrı listeleniyor. Platformda tüm zamanların en çok izlenen dizileri ve filmleri de yayınlanıyor. Netflix en çok izlenenler listesi, ilk 28 gün içinde en çok izlenme saatine ulaşan içerikleri detaylandırıyor. İşte en popüler Netflix filmleri ve dizileri:

Netflix en çok izlenen diziler 🍿

Tam Boyutta Gör Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen dizileri arasında birinci sırada yayınlandıktan sonraki ilk 28 günde 1.6 milyar izlenme saatiyle Squid Game (1. sezon) var.

Platformda en çok izlenen ikinci dizi, 28. gününde 1.3 milyar izlenme saatine ulaşan Stranger Things (4. sezon) var. Netflix en çok izlenen diziler listesinde üçüncü sırada Amerika’da on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeği öldüren Jeffrey Dahmer’in hayatını konu edinen DAHMER var. Netflix Top 10 dizi listesinde üçüncü sırada Wednesday var. 23 Kasım 2022’de yayınlanmaya başlayan Wednesday, bir ay doldurmadan 750 milyon saat izlenmeyi geçmeyi başardı. İzlenme saatine göre en popüler Netflix dizileri şöyle:

Netflix’te en çok izlenen yabancı diziler 💯 Dizi adı IMDb puanı İzlenme sayısı Squid Game: 1. Sezon 8.0 1,650,450,000 Stranger Things 4 8.7 1,352,090,000 DAHMER 7.9 856,220,000 Money Heist: 5. Kısım 8.2 792,230,000 Wednesday: 1. Sezon 8.4 752,520,000 Bridgerton: 2. Sezon 7.4 656,260,000 Bridgerton: 1. Sezon 7.4 625,490,000 Money Heist: 4. Kısım 8.2 619,010,000 Stranger Things 3 8.7 582,100,000 Lucifer: 5. Sezon 8.1 569,480,000 All of Us Are Dead: 1. Sezon 7.5 560,780,000 The Witcher: 1. Sezon 8.2 541,010,000 Inventing Anna: Limited Series 6.8 511,920,000 13 Reasons Why: 2. Sezon 7.5 496,120,000 Money Heist: 3. Kısım 8.2 426,400,000 Extraordinary Attorney Woo: 1. Sezon 8.7 402,470,000 Café con aroma de mujer: 1. Sezon 7.6 326,910,000 Lupin: 1. Kısım 7.5 316,830,000 Elite: 3. Sezon 7.3 275,300,000 Who Killed Sara?: 1. Sezon 6.4 266,430,000

Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında Türk yapımlar maalesef yabancı yapımlar kadar ilgi görmüyor. Netflix Top 10 listesi en çok izlenenler sıralamasında Türk yapımlara ayrı yer vermiyor. Bu nedenle Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli diziler:

Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri 🔴 Dizi adı IMDb puanı Sıcak Kafa 7.3 Pera Palas’ta Gece Yarısı 7.0 Erşan Kuneri 6.7 Zeytin Ağacı 6.3 Mezarlık 7.8 Bir Başkadır 8.5 Atiye 7.0 50M2 6.9 Diriliş Ertuğrul 7.9 Hakan: Muhafız 6.5 Kulüp 7.8 Rise of Empires: Ottoman 7.9 46 Yok Olan 8.2 Masum 8.3 Fatma 7.4 Aşk 101 7.5 Kördüğüm 6.6 Andropoz 6.8 Yakamoz S-245 6.1

En iyi Netflix dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 2 gün önce eklendi

Netflix en çok izlenen filmler 🎬

Tam Boyutta Gör Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde ilk sırada 364 milyar saat izlenmeyi geçen başrolde Dwayne Johnson’ın (The Rock) oynadığı 2021 yapımı aksiyon-macera filmi Red Notice var.

Netflix’in en çok izlenen filmleri sıralamasında ikinci sırada, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın yer aldığı 2021 yapımı bilim kurgu filmi Don’t Look Up var. Netflix top 10 film listesinde üçüncü sırada başrolde Sandra Bullock’un oynadığı, Josh Malerman’in Kafes adlı romanına dayanan 2018 yapımı ödüllü korku-bilim kurgu filmi Bird Box var. İzlenme saatine göre en popüler Netflix filmleri şöyle:

Netflix’te en çok izlenen yabancı filmler 💯 Film adı IMDb puanı İzlenme sayısı Red Notice 6.3 364,020,000 Don't Look Up 7.2 359,790,000 Bird Box 6.6 282,020,000 The Gray Man 6.5 253,870,000 The Adam Project 6.7 233,160,000 Extraction 6.7 231,340,000 Purple Hearts 6.7 228,690,000 The Unforgivable 7.1 214,700,000 The Irishman 7.8 214,570,000 The Kissing Booth 2 5.7 209,250,000 Blood Red Sky 6.1 110,520,000 The Platform 7.0 108,090,000 All Quiet on the Western Front 7.8 101,360,000 Black Crab 5.7 94,130,000 Through My Window 5.4 92,440,000 The Takedown 5.7 78,630,000 Below Zero 6.2 78,300,000 Troll 5.8 75,860,000 Loving Adults 6.5 67,340,000 Rogue City 6.1 66,600,000

Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında Türk yapımlara çok yer verilmiyor. Netflix en popüler 10 dizi ve film sıralamasında Türk yapımlar pek çıkmıyor. Bu yüzden Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli filmler:

Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri 🔴 Film adı IMDb puanı Cici 7.2 Bölük 7.2 Katakulli 6.5 Aykut Enişte 2 6.5 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? 6.1 Eltilerin Savaşı 5.8 Sen Yaşamaya Bak 5.7 Gönül 5.8 Aşkın Kıyameti 4.8 UFO 4.8

Netflix’te en çok izlenen film ve diziler hangileri? diye merak edenler için merakları giderecek güzel bir liste hazırlamaya çalıştık. En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri kadar en iyi Netflix orijinal yapımları arayanlar için de bir liste hazırladık.

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Netflix en çok izlenen diziler ve filmler listesi