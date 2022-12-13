Netflix en çok izlenen dizi ve filmler: İzlenme rekoru kıran yerli ve yabancı yapımlar

- Netflix en çok izlenen diziler 🍿
- Netflix’te en çok izlenen yabancı diziler 💯
- Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri 🔴
- Netflix en çok izlenen filmler 🎬
- Netflix’te en çok izlenen yabancı filmler 💯
- Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri 🔴
- Yorumlar
Netflix, orijinal ve lisanslı içerikler için bir önceki hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar, izlenen saatlere göre, her Salı haftalık “Netflix Top 10” listesini güncelliyor. Netflix en iyiler sıralamasında, İngilizce filmler ve diziler ayrı, İngilizce olmayan diziler ve filmler ayrı listeleniyor. Platformda tüm zamanların en çok izlenen dizileri ve filmleri de yayınlanıyor. Netflix en çok izlenenler listesi, ilk 28 gün içinde en çok izlenme saatine ulaşan içerikleri detaylandırıyor. İşte en popüler Netflix filmleri ve dizileri:
Netflix en çok izlenen diziler 🍿
Platformda en çok izlenen ikinci dizi, 28. gününde 1.3 milyar izlenme saatine ulaşan Stranger Things (4. sezon) var. Netflix en çok izlenen diziler listesinde üçüncü sırada Amerika’da on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeği öldüren Jeffrey Dahmer’in hayatını konu edinen DAHMER var. Netflix Top 10 dizi listesinde üçüncü sırada Wednesday var. 23 Kasım 2022’de yayınlanmaya başlayan Wednesday, bir ay doldurmadan 750 milyon saat izlenmeyi geçmeyi başardı. İzlenme saatine göre en popüler Netflix dizileri şöyle:
|Dizi adı
|IMDb puanı
|İzlenme sayısı
|Squid Game: 1. Sezon
|8.0
|1,650,450,000
|Stranger Things 4
|8.7
|1,352,090,000
|DAHMER
|7.9
|856,220,000
|Money Heist: 5. Kısım
|8.2
|792,230,000
|Wednesday: 1. Sezon
|8.4
|752,520,000
|Bridgerton: 2. Sezon
|7.4
|656,260,000
|Bridgerton: 1. Sezon
|7.4
|625,490,000
|Money Heist: 4. Kısım
|8.2
|619,010,000
|Stranger Things 3
|8.7
|582,100,000
|Lucifer: 5. Sezon
|8.1
|569,480,000
|All of Us Are Dead: 1. Sezon
|7.5
|560,780,000
|The Witcher: 1. Sezon
|8.2
|541,010,000
|Inventing Anna: Limited Series
|6.8
|511,920,000
|13 Reasons Why: 2. Sezon
|7.5
|496,120,000
|Money Heist: 3. Kısım
|8.2
|426,400,000
|Extraordinary Attorney Woo: 1. Sezon
|8.7
|402,470,000
|Café con aroma de mujer: 1. Sezon
|7.6
|326,910,000
|Lupin: 1. Kısım
|7.5
|316,830,000
|Elite: 3. Sezon
|7.3
|275,300,000
|Who Killed Sara?: 1. Sezon
|6.4
|266,430,000
Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında Türk yapımlar maalesef yabancı yapımlar kadar ilgi görmüyor. Netflix Top 10 listesi en çok izlenenler sıralamasında Türk yapımlara ayrı yer vermiyor. Bu nedenle Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli diziler:
|Dizi adı
|IMDb puanı
|Sıcak Kafa
|7.3
|Pera Palas’ta Gece Yarısı
|7.0
|Erşan Kuneri
|6.7
|Zeytin Ağacı
|6.3
|Mezarlık
|7.8
|Bir Başkadır
|8.5
|Atiye
|7.0
|50M2
|6.9
|Diriliş Ertuğrul
|7.9
|Hakan: Muhafız
|6.5
|Kulüp
|7.8
|Rise of Empires: Ottoman
|7.9
|46 Yok Olan
|8.2
|Masum
|8.3
|Fatma
|7.4
|Aşk 101
|7.5
|Kördüğüm
|6.6
|Andropoz
|6.8
|Yakamoz S-245
|6.1
Netflix en çok izlenen filmler 🎬
Netflix’in en çok izlenen filmleri sıralamasında ikinci sırada, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın yer aldığı 2021 yapımı bilim kurgu filmi Don’t Look Up var. Netflix top 10 film listesinde üçüncü sırada başrolde Sandra Bullock’un oynadığı, Josh Malerman’in Kafes adlı romanına dayanan 2018 yapımı ödüllü korku-bilim kurgu filmi Bird Box var. İzlenme saatine göre en popüler Netflix filmleri şöyle:
|Film adı
|IMDb puanı
|İzlenme sayısı
|Red Notice
|6.3
|364,020,000
|Don't Look Up
|7.2
|359,790,000
|Bird Box
|6.6
|282,020,000
|The Gray Man
|6.5
|253,870,000
|The Adam Project
|6.7
|233,160,000
|Extraction
|6.7
|231,340,000
|Purple Hearts
|6.7
|228,690,000
|The Unforgivable
|7.1
|214,700,000
|The Irishman
|7.8
|214,570,000
|The Kissing Booth 2
|5.7
|209,250,000
|Blood Red Sky
|6.1
|110,520,000
|The Platform
|7.0
|108,090,000
|All Quiet on the Western Front
|7.8
|101,360,000
|Black Crab
|5.7
|94,130,000
|Through My Window
|5.4
|92,440,000
|The Takedown
|5.7
|78,630,000
|Below Zero
|6.2
|78,300,000
|Troll
|5.8
|75,860,000
|Loving Adults
|6.5
|67,340,000
|Rogue City
|6.1
|66,600,000
Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında Türk yapımlara çok yer verilmiyor. Netflix en popüler 10 dizi ve film sıralamasında Türk yapımlar pek çıkmıyor. Bu yüzden Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli filmler:
|Film adı
|IMDb puanı
|Cici
|7.2
|Bölük
|7.2
|Katakulli
|6.5
|Aykut Enişte 2
|6.5
|Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?
|6.1
|Eltilerin Savaşı
|5.8
|Sen Yaşamaya Bak
|5.7
|Gönül
|5.8
|Aşkın Kıyameti
|4.8
|UFO
|4.8
Netflix’te en çok izlenen film ve diziler hangileri? diye merak edenler için merakları giderecek güzel bir liste hazırlamaya çalıştık. En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri kadar en iyi Netflix orijinal yapımları arayanlar için de bir liste hazırladık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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