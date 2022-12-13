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    Netflix en çok izlenen dizi ve filmler: İzlenme rekoru kıran yerli ve yabancı yapımlar

    Netflix popüler diziler ve filmler listesiyle karşınızdayız. İşte izlenme sayılarına göre Türk ve yabancı en çok izlenen Netflix filmleri ve dizileri:           
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    Netflix, orijinal ve lisanslı içerikler için bir önceki hafta Pazartesi’den Pazar’a kadar, izlenen saatlere göre, her Salı haftalık “Netflix Top 10” listesini güncelliyor. Netflix en iyiler sıralamasında, İngilizce filmler ve diziler ayrı, İngilizce olmayan diziler ve filmler ayrı listeleniyor. Platformda tüm zamanların en çok izlenen dizileri ve filmleri de yayınlanıyor. Netflix en çok izlenenler listesi, ilk 28 gün içinde en çok izlenme saatine ulaşan içerikleri detaylandırıyor. İşte en popüler Netflix filmleri ve dizileri:

    Netflix en çok izlenen diziler 🍿

    netflix en çok izlenen diziler Tam Boyutta Gör
    Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen dizileri arasında birinci sırada yayınlandıktan sonraki ilk 28 günde 1.6 milyar izlenme saatiyle Squid Game (1. sezon) var.

    Platformda en çok izlenen ikinci dizi, 28. gününde 1.3 milyar izlenme saatine ulaşan Stranger Things (4. sezon) var. Netflix en çok izlenen diziler listesinde üçüncü sırada Amerika’da on yılı aşkın bir süre boyunca 17 genç erkeği öldüren Jeffrey Dahmer’in hayatını konu edinen DAHMER var. Netflix Top 10 dizi listesinde üçüncü sırada Wednesday var. 23 Kasım 2022’de yayınlanmaya başlayan Wednesday, bir ay doldurmadan 750 milyon saat izlenmeyi geçmeyi başardı. İzlenme saatine göre en popüler Netflix dizileri şöyle:

    Netflix’te en çok izlenen yabancı diziler 💯
    Dizi adı IMDb puanı İzlenme sayısı
    Squid Game: 1. Sezon 8.0 1,650,450,000
    Stranger Things 4 8.7 1,352,090,000
    DAHMER 7.9 856,220,000
    Money Heist: 5. Kısım 8.2 792,230,000
    Wednesday: 1. Sezon 8.4 752,520,000
    Bridgerton: 2. Sezon 7.4 656,260,000
    Bridgerton: 1. Sezon 7.4 625,490,000
    Money Heist: 4. Kısım 8.2 619,010,000
    Stranger Things 3 8.7 582,100,000
    Lucifer: 5. Sezon 8.1 569,480,000
    All of Us Are Dead: 1. Sezon 7.5 560,780,000
    The Witcher: 1. Sezon 8.2 541,010,000
    Inventing Anna: Limited Series 6.8 511,920,000
    13 Reasons Why: 2. Sezon 7.5 496,120,000
    Money Heist: 3. Kısım 8.2 426,400,000
    Extraordinary Attorney Woo: 1. Sezon 8.7 402,470,000
    Café con aroma de mujer: 1. Sezon 7.6 326,910,000
    Lupin: 1. Kısım  7.5 316,830,000
    Elite: 3. Sezon 7.3 275,300,000
    Who Killed Sara?: 1. Sezon 6.4 266,430,000

    Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında Türk yapımlar maalesef yabancı yapımlar kadar ilgi görmüyor. Netflix Top 10 listesi en çok izlenenler sıralamasında Türk yapımlara ayrı yer vermiyor. Bu nedenle Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli diziler:

    Netflix’te en çok izlenen Türk dizileri 🔴
    Dizi adı IMDb puanı
    Sıcak Kafa 7.3
    Pera Palas’ta Gece Yarısı 7.0
    Erşan Kuneri 6.7
    Zeytin Ağacı 6.3
    Mezarlık 7.8
    Bir Başkadır 8.5
    Atiye 7.0
    50M2 6.9
    Diriliş Ertuğrul 7.9
    Hakan: Muhafız 6.5
    Kulüp 7.8
    Rise of Empires: Ottoman 7.9
    46 Yok Olan 8.2
    Masum 8.3
    Fatma 7.4
    Aşk 101 7.5
    Kördüğüm 6.6
    Andropoz 6.8
    Yakamoz S-245 6.1

    Netflix en çok izlenen filmler 🎬

    netflix en çok izlenen filmler Tam Boyutta Gör
    Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde ilk sırada 364 milyar saat izlenmeyi geçen başrolde Dwayne Johnson’ın (The Rock) oynadığı 2021 yapımı aksiyon-macera filmi Red Notice var.

    Netflix’in en çok izlenen filmleri sıralamasında ikinci sırada, başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın yer aldığı 2021 yapımı bilim kurgu filmi Don’t Look Up var. Netflix top 10 film listesinde üçüncü sırada başrolde Sandra Bullock’un oynadığı, Josh Malerman’in Kafes adlı romanına dayanan 2018 yapımı ödüllü korku-bilim kurgu filmi Bird Box var. İzlenme saatine göre en popüler Netflix filmleri şöyle:

    Netflix’te en çok izlenen yabancı filmler 💯
    Film adı IMDb puanı İzlenme sayısı
    Red Notice 6.3 364,020,000
    Don't Look Up 7.2 359,790,000
    Bird Box 6.6 282,020,000
    The Gray Man 6.5 253,870,000
    The Adam Project 6.7 233,160,000
    Extraction 6.7 231,340,000
    Purple Hearts 6.7 228,690,000
    The Unforgivable 7.1 214,700,000
    The Irishman 7.8 214,570,000
    The Kissing Booth 2 5.7 209,250,000
    Blood Red Sky 6.1 110,520,000
    The Platform 7.0 108,090,000
    All Quiet on the Western Front 7.8 101,360,000
    Black Crab 5.7 94,130,000
    Through My Window 5.4 92,440,000
    The Takedown 5.7 78,630,000
    Below Zero 6.2 78,300,000
    Troll 5.8 75,860,000
    Loving Adults 6.5 67,340,000
    Rogue City 6.1 66,600,000

    Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler arasında Türk yapımlara çok yer verilmiyor. Netflix en popüler 10 dizi ve film sıralamasında Türk yapımlar pek çıkmıyor. Bu yüzden Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri listesinde izlenme sayıları mevcut değil. İşte Netflix’te popüler listesine göre hazırlanan yerli filmler:

    Netflix’te en çok izlenen Türk filmleri 🔴
    Film adı IMDb puanı
    Cici 7.2
    Bölük 7.2
    Katakulli 6.5
    Aykut Enişte 2 6.5
    Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? 6.1
    Eltilerin Savaşı 5.8
    Sen Yaşamaya Bak 5.7
    Gönül 5.8
    Aşkın Kıyameti 4.8
    UFO 4.8

    Netflix’te en çok izlenen film ve diziler hangileri? diye merak edenler için merakları giderecek güzel bir liste hazırlamaya çalıştık. En çok izlenen Netflix dizileri ve filmleri kadar en iyi Netflix orijinal yapımları arayanlar için de bir liste hazırladık.

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