Dexter: Resurrection için beklenen haber geldi

Dexter: Resurrection, 2. Sezonuyla Geri Dönecek
Bu yüzden ilk sezon final yaptığı günden beri 2. sezon onayı bekleniyordu. Beklenen o açıklama dün geldi. Serinin yıldızı olan Michael C. Hall, kısa bir video yayınlayarak Dexter: Resurrection'ın 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu. Hall, senarist ekibinin şu sıralar 2. sezonu yazmak için yeniden toplandığını, yakında yeni duyuruların da geleceğini söyledi.
Hem orijinal serinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection, oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken bir yapım oldu. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. 2. sezonun oyuncu kadrosunun belirlenmesi için henüz erken olsa da yeni sezonda da bazı ünlü isimlerin yer alacağı düşünülüyor.
