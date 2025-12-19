Giriş
    Sinemada bu hafta: Avatar 3, Elveda June, Tufan (19 Aralık 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında dört film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:             

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda sadece dört yeni film gösterime giriyor. Bu hafta vizyon programının bu kadar boş olmasının başlıca sebebi, bu dört filmden birinin gişeyi domine edecek olan Avatar 3 olması. Diğer dağıtımcılar böylesine büyük bir rakiple yarışa girmek istemediği için bu hafta daha az sayıda film vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash)

    Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash) Tam Boyutta Gör
    James Cameron'ın gişe rekorları kıran Avatar serisi, üçüncü filmiyle sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Bilim-kurgu, Macera
    • Yönetmen: James Cameron
    • Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

    Avatar 2'de su halkına odaklanan Cameron, bu kez sinemaseverleri Pandora’nın Ateş Halkı ile tanıştıracak. Film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu alıyor. Pandora’nın şu ana kadar görülmeyen yüzünü gözler önüne serecek olan Ateş ve Kül'de Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

    2️⃣ Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)

    Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) Tam Boyutta Gör
    Ayakta alkışlandığı Venedik Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan Hind Rajab'ın sesi, geçtiğimiz yıl İsrail askerleri tarafından katledilen altı yaşındaki Hind'in son anlarına odaklanıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Kaouther Ben Hania

    29 Ocak 2024. Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı gelir. Altı yaşında bir kız çocuğu Gazze’de İsrail ateşi altında kalan bir arabanın içinde mahsur kalmış, kurtarılmak için yalvarmaktadır. Kızılay gönüllüleri telefonu kapatmaması için uğraşırken, ona bir ambulans yetiştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çocuğun adı Hind Rajab’dir. Bu filmdeki telefon kayıtlarındaki ses, onun gerçek sesidir.

    3️⃣ Şahinbey: Saatin Sırrı

    Şahinbey: Saatin Sırrı Tam Boyutta Gör
    Animasyon türündeki film, Kurtuluş Savaşı dönemindeki Gaziantep savunmasını araştıran çocukların, Şahinbey'e ait bir saate ulaşma çabalarını anlatıyor.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Bilal Arıoğlu

    Gaziantep savunmasını araştıran çocuklar, müzenin altındaki kastellerde bir saat bulurlar. Saat Sultan 2. Abdülhamit tarafından Şahinbey’e hediye edilmiştir. Saat anlayamadıkları bir şekilde onlara araştırdıkları olayları gösteriyordur. Çocuklar saati bulunduğu yerden almak için planlar yaparken kendilerini takip eden yabancılar olduğunu fark ederler. Saati bulunduğu yerden çıkarabilmek ve yabancılardan kurtulmak için mücadeleye başlarlar.

    4️⃣ Doğudan Fragmanlar

    Doğudan Fragmanlar Tam Boyutta Gör
    Doğudan Fragmanlar, I. Dünya Savaşı sırasında, Rus işgaliyle karşı karşıya olan Trabzon'da başlıyor ve batıya doğru uzanan tehlikeli bir yolculuğa odaklanıyor.
    • Tür: Tarihi Drama
    • Yönetmen: Erkan Yazıcı
    • Oyuncular: Güldestan Yüce, Turgay Atalay, Hüseyin Taş

    1916. Rus işgali Trabzon’u tehdit ederken, Zeynep ve Safiye, Zeynep’in dört yaşındaki oğlu Haşim’i de yanlarına alarak batıya doğru yola çıkarlar. Ancak küçük Haşim, yolculuğun acımasız koşullarına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Zeynep, onu bilinmeyen bir ormanın derinliklerine gömme düşüncesine katlanamaz ve uygun bir köy mezarlığı aramak için yollarını değiştirirler. Kar altındaki ormanlarda ilerlerken, kadınların Haşim’e layık bir mezar yeri bulma umudu, asker kaçaklarının saldırısıyla paramparça olur. Perişan ve kaybolmuş iki kadın, sonunda uzak bir dağ köyünde yaşlı bir adamın harap evine sığınırlar. Adam, hayatını terk edilmiş yaşlıların cesetlerini toplayıp gömmeye adamış, deliliğin sınırında gezinen biridir. Bolşeviklere katılmak için Rus ordusundan firar eden General Galiyev'in yaralı halde eve gelişiyle durumları giderek daha da tehlikeli bir hâl alır. Onun varlığı, Zeynep'i ve Safiye'yi, kaçmayı umdukları düşmanla yüz yüze getirir.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Elveda June (Goodbye June)

    Goodbye June Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlara gelecek filmlerin başında Goodbye June geliyor. Noel temalı film, ünlü oyuncu Kate Winslet'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Kate Winslet
    • Oyuncular: Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren
    • Yayın Tarihi: 24 Aralık
    • Platform: Netflix

    Kate Winslet'ın bu ilk yönetmenlik denemesinde usta oyuncu Helen Mirren, son vedasını kendi istediği gibi yapmayı planlayan hasta ve kıvrak zekâlı bir anneyi canlandırıyor.

    2️⃣ Tufan (The Great Flood)

    Tufan (The Great Flood) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de Güney Kore yapımı felaket filmi Tufan olacak.
    • Tür: Felaket, Aksiyon
    • Yönetmen: Byung-woo Kim
    • Oyuncular: Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kim Kyu-na
    • Yayın Tarihi: 19 Aralık
    • Platform: Netflix

    Dünyanın belki de son gününde sel basan bir evde verilen ölüm kalım mücadelesi, insanlığın hayatta kalmak için tek umudu hâline gelir.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

     1️⃣ Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

    Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) Tam Boyutta Gör
    Ünlü müzisyen Bruce Springsteen'in büyük bir yıldıza dönüşmesini konu alan Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, sinemalardan sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Scott Cooper
    • Oyuncular:  Jeremy Allen White, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Paul Walter Hauser
    • Yayın Tarihi: 23 Aralık

    Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni, Bruce Springsteen’in henüz dünya çapında bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişinin hayaletleri arasında sıkışıp kaldığı dönemi anlatıyor. Albüm, Springsteen’in New Jersey’deki yatak odasında bir 4 kanallı kayıt cihazıyla kaydedildi ve onun kariyerinde önemli bir kırılma anına işaret ediyor. Kayıtlarda, inanacak bir neden arayan kayıp ruhların doldurduğu, ham ve melankolik bir akustik atmosfer hâkim.

