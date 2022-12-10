Batman filmleri hangi sıra ile izlenmeli: İşte Batman izleme sırası

- Çıkış tarihine göre Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli? 🦇
- Kronolojik olarak Batman filmleri izleme sırası 📅
- Dönemine göre Batman filmleri 📰
- Batman: Lewis Wilson
- Batman: Robert Lowery
- Batman: Adam West
- Batman: Michael Keaton
- Batman: Kevin Conroy
- Batman: Val Kilmer
- Batman: George Clooney
- Batman: Christian Bale
- Batman: Ben Affleck
- Batman: Robert Pattinson
- Genişletilmiş DC Sinematik Evrenine göre Batman filmleri 🌌
- Batman animasyon filmleri 🧒
- Yorumlar
Batman film serisi, 1943 yılında Lewis Wilson ile birlikte başladı. Wilson ile başlayan serüven boyunca Batman filmi oyuncuları sürekli olarak değişti. Şimdiye kadar sinemada Batman karakterine can veren 10 tane aktör bulunuyor. Batman'e can veren aktörler arasında Robert Pattinson, Ben Affleck, Christian Bale ve Micheal Keaton gibi önemli isimler yer almakta. Toplamda 17 tane Batman filmi bulunurken izleyicilerin bunları takip etmesi de zorlaşıyor. Bu nokta da Batman filmleri kronolojik sıralaması ön plana çıkıyor zira izleyiciler Batman filmleri nasıl izlenir öğrenmek istiyor. Öte yandan yazımızda dönemlerine göre Batman filmlerine de yer verdik. İşte kronolojik ve çıkış tarihine göre Batman izleme sırası:
Çıkış tarihine göre Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli? 🦇
- Batman (1943)
- Batman and Robin (1949)
- Batman: The Movie (1966)
- Batman (1989)
- Batman Returns (1992)
- Batman: Mask of the Phantasm (1993)
- Batman Forever (1995)
- Batman & Robin (1997)
- Batman Begins (2005)
- The Dark Knight (2008)
- The Dark Knight Rises (2012)
- Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- The Lego Batman Movie (2017)
- Justice League (2017)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
- The Batman (2022)
Kronolojik olarak Batman filmleri izleme sırası 📅
- Batman (1943)
- Batman and Robin (1949)
- Batman: The Movie (1966)
- Batman (1989)
- Batman Returns (1992)
- Batman Forever (1995)
- Batman & Robin (1997)
- Batman Begins (2005)
- The Dark Knight (2008)
- The Dark Knight Rises (2012)
- Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- Justice League (2017)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
- The Batman (2022)
Dönemine göre Batman filmleri 📰
Nasıl James Bond’u karakteri canlandıran aktöre göre sıralıyorsak Batman için de belki de en doğru sıralama bu. İşte dönemlerine göre Batman filmleri ve Batman’a hayat veren aktörler:
Batman: Lewis Wilson
- Batman (1943)
Batman: Robert Lowery
- Batman and Robin (1949)
Batman: Adam West
- Batman: The Movie (1966)
Batman: Michael Keaton
- Batman (1989)
- Batman Returns (1992)
Batman: Kevin Conroy
- Batman: Mask of the Phantasm (1993)
Batman: Val Kilmer
- Batman Forever (1995)
Batman: George Clooney
- Batman and Robin (1997)
Batman: Christian Bale
- Batman Begins (2005)
- The Dark Knight (2008)
- The Dark Knight Rises (2012)
Batman: Ben Affleck
- Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- Justice League (2017)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
Batman: Robert Pattinson
- The Batman (2022)
Genişletilmiş DC Sinematik Evrenine göre Batman filmleri 🌌
- Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- Justice League (2017)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
Batman animasyon filmleri 🧒
- Batman: The Animated Series (1992 - 1995)
- Batman: Under The Red Hood (2010)
- Batman: Year One (2011)
- The Dark Knight Returns (2012)
- Batman: The Killing Joke (2016)
- Lego Batman (2017)
Batman filmleri izleme sırası içeriğimizde şimdiye kadar çıkmış tüm Batman filmleri ve dönemlerine göre Batman filmlerine yer verdik. Aynı zamanda Batman filmleri kronolojik sıralaması yaparak filmleri listeledik. Batman izleme sırası esasında Batman filmleri bir bütün olmadığı için bir süreye kadar çok önemli değildi. Ancak DC Sinematik Evreni ile birlikte 2012’den sonra çıkan Batman filmlerinin sırası önemli. Dolayısıyla içeriğimiz izleyicilerin bu açıdan tüm ihtiyacını giderecektir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım