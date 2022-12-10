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    Batman filmleri hangi sıra ile izlenmeli: İşte Batman izleme sırası

    DC’nin en popüler süper kahramanlarından olan Batman filmleri izleme sırasıyla karşınızdayız. İşte Batman filmleri hangi sıra ile izlenir sorusunun cevabı:      
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    Batman filmleri izleme sırası Tam Boyutta Gör
    DC’nin ve hatta belki de dünyanın en popüler süper kahramanlarından olan Batman’in beyaz perdeye ilk adımını atmasından bu yana neredeyse 80 yıl geçti. Gerek Batman sinema filmleri gerekse de çizgi romanları ile karşımıza çıkan karakter DC’nin en başarılı kahramanlarından oldu. Biz de sizler için Batman filmleri izleme listesi hazırladık ve Batman filmleri hangi sıra ile izlenmeli? sorusunu cevapladık.

    Batman film serisi, 1943 yılında Lewis Wilson ile birlikte başladı. Wilson ile başlayan serüven boyunca Batman filmi oyuncuları sürekli olarak değişti. Şimdiye kadar sinemada Batman karakterine can veren 10 tane aktör bulunuyor. Batman'e can veren aktörler arasında Robert Pattinson, Ben Affleck, Christian Bale ve Micheal Keaton gibi önemli isimler yer almakta. Toplamda 17 tane Batman filmi bulunurken izleyicilerin bunları takip etmesi de zorlaşıyor. Bu nokta da Batman filmleri kronolojik sıralaması ön plana çıkıyor zira izleyiciler Batman filmleri nasıl izlenir öğrenmek istiyor. Öte yandan yazımızda dönemlerine göre Batman filmlerine de yer verdik. İşte kronolojik ve çıkış tarihine göre Batman izleme sırası:

    Çıkış tarihine göre Batman filmleri hangi sırayla izlenmeli? 🦇

    Çıkış sırasıyla Batman izleme sırası Tam Boyutta Gör
    Toplam 17 filmden oluşan Batman serisi belirttiğimiz gibi neredeyse seksen yıllık bir geçmişe sahip. Bu uzun geçmişi ve Batman filmlerini çıkış tarihine göre izlemek isteyenler için işte Batman filmleri izleme sıralaması:
    1. Batman (1943)
    2. Batman and Robin (1949)
    3. Batman: The Movie (1966)
    4. Batman (1989)
    5. Batman Returns (1992)
    6. Batman: Mask of the Phantasm (1993)
    7. Batman Forever (1995)
    8. Batman & Robin (1997)
    9. Batman Begins (2005)
    10. The Dark Knight (2008)
    11. The Dark Knight Rises (2012)
    12. Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016)
    13. Suicide Squad (2016)
    14. The Lego Batman Movie (2017)
    15. Justice League (2017)
    16. Zack Snyder’s Justice League (2021)
    17. The Batman (2022)

    Kronolojik olarak Batman filmleri izleme sırası 📅

    Kronolojik Batman izleme sırası Tam Boyutta Gör
    Esasında Batman filmleri diğer pek çok DC filmi aslında bir bütün değil. Şimdiye kadar 10 farklı aktör tarafından canlandırılan Batman filmlerini yine de kendi içerisinde kronolojik olarak sıralamak mümkün. İşte Batman filmi izleme sırası:
    1. Batman (1943)
    2. Batman and Robin (1949)
    3. Batman: The Movie (1966)
    4. Batman (1989)
    5. Batman Returns (1992)
    6. Batman Forever (1995)
    7. Batman & Robin (1997)
    8. Batman Begins (2005)
    9. The Dark Knight (2008)
    10. The Dark Knight Rises (2012)
    11. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
    12. Suicide Squad (2016)
    13. Justice League (2017)
    14. Zack Snyder’s Justice League (2021)
    15. The Batman (2022)

    Dönemine göre Batman filmleri 📰

    Nasıl James Bond’u karakteri canlandıran aktöre göre sıralıyorsak Batman için de belki de en doğru sıralama bu. İşte dönemlerine göre Batman filmleri ve Batman’a hayat veren aktörler:

    Batman: Lewis Wilson

    Batman: Lewis Wilson Tam Boyutta Gör

    • Batman (1943)

    Batman: Robert Lowery

    Batman: Robert Lowery Tam Boyutta Gör

    • Batman and Robin (1949)

    Batman: Adam West

    Batman Adam West Tam Boyutta Gör

    • Batman: The Movie (1966)

    Batman: Michael Keaton

    Batman Michael Keaton Tam Boyutta Gör

    • Batman (1989)
    • Batman Returns (1992)

    Batman: Kevin Conroy

    Batman Kevin Conroy Tam Boyutta Gör

    • Batman: Mask of the Phantasm (1993)

    Batman: Val Kilmer

    Batman Val Kilmer Tam Boyutta Gör

    • Batman Forever (1995)

    Batman: George Clooney

    Batman George Clooney Tam Boyutta Gör

    • Batman and Robin (1997)

    Batman: Christian Bale

    Batman Christian Bale Tam Boyutta Gör

    • Batman Begins (2005)
    • The Dark Knight (2008)
    • The Dark Knight Rises (2012)

    Batman: Ben Affleck

    Batman Ben Affleck Tam Boyutta Gör

    • Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016)
    • Suicide Squad (2016)
    • Justice League (2017)
    • Zack Snyder’s Justice League (2021)

    Batman: Robert Pattinson

    Batman Robert Pattinson Tam Boyutta Gör

    • The Batman (2022)

    Genişletilmiş DC Sinematik Evrenine göre Batman filmleri 🌌

    DC Sinematik Evrenine göre Batman filmleri Tam Boyutta Gör
    DC bir süredir kendi sinematik evrenini oluşturmaya ve Marvel’a bir cevap vermeye çalışıyor. Bunu ne kadar başardığı ayrı bir tartışma konusuyken işte DC evrenine göre Batman filmleri:
    • Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016)
    • Suicide Squad (2016)
    • Justice League (2017)
    • Zack Snyder’s Justice League (2021)

    Batman animasyon filmleri 🧒

    batmans animasyon serisi Tam Boyutta Gör
    Batman elbette sadece çizgi roman ve sinema filmlerinden ibaret değil. Batman’in aynı zamanda bir sürü animasyon filmi veya dizisi de bulunuyor. Aşağıda verdiğimiz liste tüm Batman animasyon içeriklerini kapsamıyor, sadece en önemlilerini buraya koymaya çalıştık. Eğer isterseniz tüm Batman animasyon filmlerine buradan ulaşabilirsiniz.
    • Batman: The Animated Series (1992 - 1995)
    • Batman: Under The Red Hood (2010)
    • Batman: Year One (2011)
    • The Dark Knight Returns (2012)
    • Batman: The Killing Joke (2016)
    • Lego Batman (2017)

    Batman filmleri izleme sırası içeriğimizde şimdiye kadar çıkmış tüm Batman filmleri ve dönemlerine göre Batman filmlerine yer verdik. Aynı zamanda Batman filmleri kronolojik sıralaması yaparak filmleri listeledik. Batman izleme sırası esasında Batman filmleri bir bütün olmadığı için bir süreye kadar çok önemli değildi. Ancak DC Sinematik Evreni ile birlikte 2012’den sonra çıkan Batman filmlerinin sırası önemli. Dolayısıyla içeriğimiz izleyicilerin bu açıdan tüm ihtiyacını giderecektir.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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