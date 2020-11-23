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    Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti

    Elon Musk'tan kendisini uzaya göndermesini isteyen Fransız ampute maceraperest, ünlü CEO'dan olumlu cevap aldı.
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    Gökhan G.
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    Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti
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    SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Mars’ta koloni kurma hayali, girişimcinin en iddialı planlarından biri arasında yer alıyor. Geliştirilme süreci devam eden Starship isimli uzay aracıyla mümkün olabilecek bu hayali birçok insanın da ilgisini çekmekte.

    Ayrıca Bkz. "Küresel ısınma, soğuk iklimlerde yaşayan canlıların bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimalini artırıyor"

    Sosyal medyada oldukça aktif olan Musk, çoğu takipçisinin soru veya taleplerine kayıtsız kalmayıp bunlara cevap veriyor. Kısa bir süre önce ise Musk’ı takip eden Twitter kullanıcılarından biri ünlü CEO’dan bir talepte bulundu. Fransız ampute maceraperest Philippe Croizon, Twitter üzerinden Musk’ın kendisini uzaya göndermesini talep etti. Musk söz konusu mesaja cevaben, “Bir gün seni Starship’te uçaracağız” yanıtını verdi.

    1994 yılında elektrik akımına kapılarak geçirdiği kazada kol ve bacaklarını kaybeden Croizon, hayata küsmek yerine onu dolu dolu yaşamayı tercih eden insanlardan sadece biri. Parüşütle atlama, tüple dalma gibi aktiviteleri kendini başına yapan maceraperest, İngiliz kanalını yüzerek geçen ve Paris Dakar Rallisine katılan ilk dörtlü ampute insan olarak biliniyor.

    Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti
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    Elon Musk’ın da talebini geri çevirmediği maceraperestin uzayda nereye ve ne zaman gideceği haliyle henüz belli değil. Croizon’un ileriki dönemde Mars’a gidecek insanlar arasında mı yer alacağı yoksa Starship’in uzay turizmi maksatlı kullanımına yönelik geliştirilen programa mı dâhil olacağı sorusunun cevabını zaman gösterecek.  



    https://interestingengineering.com/elon-musk-agrees-to-send-french-adventurer-without-arms-or-legs-to-space Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

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    aspirin_00

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hidrojennn (gizli yok) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    arkadaş dolu dolu yaşıyor. hayata küsmemiş. fakat bir dalgıç olarak tüple dalmasını çok sakıncalı buldum. regulatördeki hava almayı saglayan agıza alınan maps kısmı azından çıkarsa (başka dalgıçın paleti gelir, bir yere borusu takılır v.s. v.s.) alma hareketi için kolu olması lazım. kulak eşitlemek için valsalva manevrası yapmak için kolu olması lazım, yutkunarak veya çeneyi öne çıkararak eşitlemek çok çok zor. dalış yaptığı derinlikte kalmasını yağlayacak bc'ye ( denge yeleği) tüpten hava vermesi veya hava tahliye etmesi lazım. hava vermek için inflatörü kullanması lazım. hava tahliyesi içinde influatörü veya omuzda, bc yeleğini altında bulunan tahliye mekanizmalarını kullanması lazım. bunları kullanmak için kolu olması lazım. bazen akıntıya denk geliyorsun çok güç ve palet vurmak gerekiyor. iyi bir body (senden sorumlu dalış arkadaşın) ile çok derin olmayan dalışlar yapabilir ama dalış yapmak için gereki cmas veya padi (kanunen dalış yapmak için gerekl ehliyet gibi belge) serifikasını bu arkadaşın alabileceğini sanmıyorum.
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