Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti

Tam Boyutta Gör SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Mars’ta koloni kurma hayali, girişimcinin en iddialı planlarından biri arasında yer alıyor. Geliştirilme süreci devam eden Starship isimli uzay aracıyla mümkün olabilecek bu hayali birçok insanın da ilgisini çekmekte.

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Sosyal medyada oldukça aktif olan Musk, çoğu takipçisinin soru veya taleplerine kayıtsız kalmayıp bunlara cevap veriyor. Kısa bir süre önce ise Musk’ı takip eden Twitter kullanıcılarından biri ünlü CEO’dan bir talepte bulundu. Fransız ampute maceraperest Philippe Croizon, Twitter üzerinden Musk’ın kendisini uzaya göndermesini talep etti. Musk söz konusu mesaja cevaben, “Bir gün seni Starship’te uçaracağız” yanıtını verdi.

1994 yılında elektrik akımına kapılarak geçirdiği kazada kol ve bacaklarını kaybeden Croizon, hayata küsmek yerine onu dolu dolu yaşamayı tercih eden insanlardan sadece biri. Parüşütle atlama, tüple dalma gibi aktiviteleri kendini başına yapan maceraperest, İngiliz kanalını yüzerek geçen ve Paris Dakar Rallisine katılan ilk dörtlü ampute insan olarak biliniyor.

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Elon Musk’ın da talebini geri çevirmediği maceraperestin uzayda nereye ve ne zaman gideceği haliyle henüz belli değil. Croizon’un ileriki dönemde Mars’a gidecek insanlar arasında mı yer alacağı yoksa Starship’in uzay turizmi maksatlı kullanımına yönelik geliştirilen programa mı dâhil olacağı sorusunun cevabını zaman gösterecek.

https://interestingengineering.com/elon-musk-agrees-to-send-french-adventurer-without-arms-or-legs-to-space

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