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    Küresel ısınma, soğuk iklimlerde yaşayan canlıların bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimalini artırıyor

    Bir grup araştırmacı, küresel ısınmanın soğuk iklimlerde yaşayan canlılarda görülen bulaşıcı hastalık miktarını artıracağını ortaya koydu. Bu durumun insanlığı etkileme ihtimali de var.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Küresel ısınma, soğuk iklimlerde yaşayan canlıların bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimalini artırıyor
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    İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin canlı türleri üzerindeki etkilerini araştıran bir grup bilim insanı, küresel ısınma sonucu özellikle soğuk iklimlerde yaşayan türler arasında bulaşıcı hastalıkların artış göstereceği sonucu ulaştı.

    Güney Florida, Wisconsin–Madison ve Notre Dame Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, “termal uyumsuzluk” teorisi üzerinde yürüttükleri araştırmada 1.381 farklı tür üzerinde inceleme yaptı. Termal uyumsuzluk teorisi, soğuk iklimde yaşamaya alışkın türlerin sıcak iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldığında bulaşıcı hastalıklara daha sık yakalanacaklarını savunuyor. Aynı teoriye göre benzer bir durum, sıcak iklimde yaşayan ancak soğuk havaya maruz kalan canlılar için de geçerli.

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    Geride bıraktığımız 50 yıllık süreci kapsayan ve böceklerden büyük memelilere kadar geniş bir yelpazedeki hayvan türünü içine alan araştırma, bu türlere normal olmayan sıcak ve soğuk dönemlerde neler olduğunu inceledi. Termal uyumsuzluk teorisinde yer alan fikirlerin doğruluğunu teyit eden araştırma, soğuk iklimde yaşayan canlıların sıcak bölgelerde yaşayan hayvanlara kıyasla tersi iklim koşullarında bulaşıcı hastalıklara daha çok maruz kaldığını ortaya çıkardı. Söz konusu durum soğuk kanlı hayvanlarda ise daha çok görüldü.

    Elde ettikleri verileri gelecek dönemler için test eden araştırmacılar, kuzey yarımkürenin ısınmasıyla birlikte soğuk bölgelerde yaşayan canlıların virüs, mantar, bakteri ve parazit kaynaklı bulaşıcı hastalıklara daha çok yakalanacağını ortaya koydu.

    Söz konusu durum insanlık için de kaygı verici mesajlar içeriyor. Zira hayvan türleri arasında artan bulaşıcı hastalık oranları nedeniyle insanlığın da bu hastalıklardan nasibini alabileceği belirtiliyor.  



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yahu kopsun şu kıyamet kurtulalım artık
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