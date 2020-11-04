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    Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi

    Elon Musk'ın uzaydan internet projesi Starlink, yakında ABD dışında faaliyete başlayacak. CEO'ya göre Starlink'e ABD dışından ilk erişecek ülkeler Kanada ve Norveç olacak.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi
    SpaceX’in uzaydan internet hizmeti sağlayacak projesi Starlink, yavaş yavaş dünyaya açılmaya başlıyor. Halihazırda 800’den fazla Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiren şirketin CEO’su Elon Musk, Avrupa kıtasının da yakında uzaydan internet hizmeti almaya başlayabileceğini belirtti.

    Hatırlanacağı üzere, içinde bulunduğumuz hafta içinde Starlink’in erken beta sonuçlarının paylaşıldığını görmüş ve kullanıcıların 150mbit’e varan hızlara ulaştığını öğrenmiştik. Starlink’e karşı olan ilginin farkında olan Elon Musk ise beta sürecinin halen daha devam ettiği ABD için güzel bir haber vermiş ve birkaç bin davetiyenin daha yolda olduğunu söylemişti.

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    Tüm bu gelişmeler yaşanırken Twitter kullanıcıları Musk’a Starlink’e ABD dışından ne zaman erişim sağlanabileceğini sordu. Soruları yanıtsız bırakmayan Musk’ın cevabı ise “Ülkelerin onayını aldıktan hemen sonra. Avrupa Birliği çapında bir onay sistemi olmadığı için her ülkenin ayrı ayrı onay vermesi gerekecek. Muhtemelen en son aşamaya ulaşmamız Şubat/Mart aylarını bulabilir” şeklinde oldu.

    Musk’a göre ABD’deki beta sürecinin tamamlanmasının ardından Starlink erişiminin açılacağı ilk ülkeler Kanada ve Norveç olacak. Hindistan için ise CEO’nun tahmini 2021 yılı ortaları.

    Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi
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    Starlink’e Türkiye’den erişim konusu ise haliyle bizi daha çok ilgilendiriyor. Bu konuda henüz somut adımlar atıldığına dair bir bilgi bulunmasa da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın Satcom Vision Digital etkinliğinde yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi.

    Türkiye, yakından takip ediyor

    Sayan, burada yaptığı açıklamalarda “Biz Elon Musk’ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant İnternet’i, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da İnternet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink’in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz… Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.



    https://mashable.com/article/starlink-europe-february-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet katılıyorum. Yapsınlar aylık 100TL alınabilen en yüksek download ve upload hızları taahhütsüz sınırsız internet. Ohhh sonra izleyelim diğer İSP lerin çöküşünü. Yemin ederim fiyatlarında %90 indirim yapmazlarsa ben birşey bilmiyorum.
    Evet katılıyorum. Yapsınlar aylık 100TL alınabilen en yüksek download ve upload hızları taahhütsüz sınırsız internet. Ohhh sonra izleyelim diğer İSP lerin çöküş...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye göre fiyatlandırma olmazsa bir anlamı yok. 99 dolar bizde 800 tl yapar.
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    SaB0 (M KSKN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    “Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. “

    Bizimkiler bu hizmeti aktif ederlerse

    “Uzayda Egemenlik Vergisi” talep edecekler belli ki.
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    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    interneti ne kadar hızlandırıyordur acaba?
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    avratkoylu (XxxChuckieXxx Saw) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bundan nasıl vergi koparırım diye düşündüklerini adım gibi söyleyebilirim ama kanıtlayamam.
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    Miga (Okan Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkeye sokarlar mı bunu tabii ki hayır.
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    YesimCirakli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her ülkeden ayrı izin alacakmış.. Yani kısaca siz bu hayali unutun!
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    ibo-wan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siz onu bunu bırakın da kaçak starlink receiver kaça gider yazıcıoğlunda onu konuşalım
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize de gelsin
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    berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Karadan zaten internet var uzay ne ayak bu iş biraz spacex reklamı kokuyor
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    starlink nedir ne işe yaear bi araştırın
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    tbbtl 6 gün ( Mesaj Silindi ) berkandinçay
    iyi düşün, onlar ileriyi öngörmeden bişi yapmazlar. karada sıkıntı olacak demekki
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    IceRulez (Osman R.F) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet katılıyorum. Yapsınlar aylık 100TL alınabilen en yüksek download ve upload hızları taahhütsüz sınırsız internet. Ohhh sonra izleyelim diğer İSP lerin çöküşünü. Yemin ederim fiyatlarında %90 indirim yapmazlarsa ben birşey bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi ) IceRulez
    Fantazi olabilir ama Turkiye ye ozel 1000/1000 interneti 10 veya 150tl ye verirlerse bizim ips saglayıcılarını izlemek cok zevkli olacak. Bence turk telekom bu hizmetin Turkiyede olmaması icin elinden gelen herseyi yaparlar. Daha Superonline'in fiberiyle bile rekabet edemiyorlar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2202 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starlink, spacex ve Internet
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