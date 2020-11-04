Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi

SpaceX’in uzaydan internet hizmeti sağlayacak projesi Starlink, yavaş yavaş dünyaya açılmaya başlıyor. Halihazırda 800’den fazla Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiren şirketin CEO’su Elon Musk, Avrupa kıtasının da yakında uzaydan internet hizmeti almaya başlayabileceğini belirtti.
Hatırlanacağı üzere, içinde bulunduğumuz hafta içinde Starlink’in erken beta sonuçlarının paylaşıldığını görmüş ve kullanıcıların 150mbit’e varan hızlara ulaştığını öğrenmiştik. Starlink’e karşı olan ilginin farkında olan Elon Musk ise beta sürecinin halen daha devam ettiği ABD için güzel bir haber vermiş ve birkaç bin davetiyenin daha yolda olduğunu söylemişti.
Ayrıca Bkz. "Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza!"İlginizi Çekebilir Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: Aylık abonelik 99 dolar
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Twitter kullanıcıları Musk’a Starlink’e ABD dışından ne zaman erişim sağlanabileceğini sordu. Soruları yanıtsız bırakmayan Musk’ın cevabı ise “Ülkelerin onayını aldıktan hemen sonra. Avrupa Birliği çapında bir onay sistemi olmadığı için her ülkenin ayrı ayrı onay vermesi gerekecek. Muhtemelen en son aşamaya ulaşmamız Şubat/Mart aylarını bulabilir” şeklinde oldu.
Musk’a göre ABD’deki beta sürecinin tamamlanmasının ardından Starlink erişiminin açılacağı ilk ülkeler Kanada ve Norveç olacak. Hindistan için ise CEO’nun tahmini 2021 yılı ortaları.
Starlink’e Türkiye’den erişim konusu ise haliyle bizi daha çok ilgilendiriyor. Bu konuda henüz somut adımlar atıldığına dair bir bilgi bulunmasa da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın Satcom Vision Digital etkinliğinde yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi.
Türkiye, yakından takip ediyor
Sayan, burada yaptığı açıklamalarda “Biz Elon Musk’ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant İnternet’i, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da İnternet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink’in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz… Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
https://mashable.com/article/starlink-europe-february-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bizimkiler bu hizmeti aktif ederlerse
“Uzayda Egemenlik Vergisi” talep edecekler belli ki.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2202 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
starlink, spacex ve Internet