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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza!

    Bu sene yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında ilk cezalar kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ilk cezaların kesildiğini duyurdu. Yalnızca VK, yasaya uydu.
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza!
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    31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında ilk ceza kesildi. Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 10 milyon TL para cezası uygulandı. Bu platformlar temsilci belirlememeye devam ederse kademeli olarak daha büyük cezaya çarptırılacak.

    Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Bu temsilcinin yasadaki yükümlülükleri yerine getirmesi, idari makamlardan gönderilen tebligat, bildirim veya talepleri yerine getirmesi ve vatandaşların içerik kaldırma başvurularına yanıt vermesi gerekiyor.

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    Platformların 1 Kasım’a kadar en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyordu yalnızca VK temsilci belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre temsilci belirleme şartını yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok ve Periscope’a 10’ar milyon TL’lik ilk ceza kesildi.

    Daha büyük cezalar yolda

    Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanıyor. İlk aşamada 10 milyon TL’lik para cezası uygulandı.

    Sıradaki cezalar şöyle:

    • İlk cezanın ardından 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyene 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha verilecek.
    • Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse Türkiye’den bu platformlara reklam verilmesi yasaklanacak.
    • Sonraki 3 ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak
    • En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.

    Sosyal medya platformları ceza yedikten sonra Türkiye'de temsilci belirlemeyi ve yasadaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ederse kesilen idari para cezalarının dörtte birini ödemesi yeterli olacak. Reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

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    1 saat önce
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu şirketler ülke seçiyorlar. Baktılar ki hukuk denen birşey yok sallamıyorlar.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kim takar Yalova kaymakamını?
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    BlackLead 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir komedi ülkesi olarak ; Türkiye


    1 Yanıt Yanıtla +36
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    Yorumlar (81) Yorum Yaz Forumda Gör
    özgürbarıs 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi para valla
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    ugah6aiw 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    green ball tayfası suspus olmuş yazık onlara...
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    shyne 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Anladığım kadarıyla Suudi Arabistan ile Türkiye rolleri değiştiriyor.

    Arapların kendi ülkelerindeki gericilere 'Yallah Türkiye'ye' diyeceği günler yakındır.
    Yanıtla +7
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    alex59 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya lideri her yere hükmetmek istiyor ama gerçek dünya da kurallar farklı işliyor.
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    rambo34_orijinali 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ben size diyeyim, vergi falan hikaye, asıl amaç tek bir kanal dahi kalmasın, iktidarı eleştirecek. laga luga yapacak olanlar, yapmayın. 20 yılda iliğini kemiğini iyi öğrendik monarşik bozuntusu partinizin.
    Yanıtla +3
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    cenkcirak 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu şirketlerden Türkiye vergi alıyor ve memlekette kalan az yabancı yatırımlardan bazıları bunlar. Bunları da kaçırırsalar olan yine Türkiyeye olacak.
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    Dictattor 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon ve Netflix bu yobaz kuruluşun altına girmek zorunda kaldılar. Gelecek en ufak sansür, sahne kesmedir, bulanıklaştırmadır, yasaktır vs. hepsini iptal ederim derhal. Umuyorum buna mecbur bıraktırmazlar, özellikle Prime severek kullandığım bir platform.
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    senneanlarsindumbelek 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Temsilci bulundurulmasinin istenme mantigi keyif değil.Youtube'da,facebookta, instagramda binlerce pkk feto sayfası var.Bunlarin her biri fake hesap tabi ama bizim adli makamlarımiz IP bilgilerini istediğinde biz cocugun cinsel istismari dışında kişisel verileri koruduğumuz icin vermiyoruz diyorlar ama Avrupa'da,Amerika'da falan böyle değil tabi.Simdi temsilci bulundurularsa, kararlar yerine getirilmek zorunda kalınacak yoksa gerek idari gerek cezai yaptırım uygulanacak.

    Ha kabul ederler mi?Büyük platformlar twitter falan kesinlikle kabul etmez.Adamlarin ekonomisi senin ulke ekonominden daha büyük.Ki onlari zaten bugünkü hale getiren şey kişisel bilgilere,mahremiyete verdikleri önem değil mi? İnsanlar güvenerek biseyler yaziyor, düşünsenize sizin her bilginizi herkesle paylasabilecek bir platform olsa burası, bir kelime yazar mısınız?Özetle adamların mantığına ters temsilci bulundurmak.Bant genişliği daraltilinca da kıyamet kopar.Her ne olursa olsun bu şirketlerin hepsi yabancı birer şirket.Bulunduklari ülkenin kanununa tabiler.Sen benim kanunuma uymuyor diye yabanci merkezli şirketler için milyonlarca vatandaşını haberleşmekten, bilgi edinmekten, düşüncelerini ifade etmesinden mahrum bırakamazsın..
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    CigaretteWithGear 6 gün ( Mesaj Silindi ) senneanlarsindumbelek
    Öyle de bi bırakırlar ki.
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    Onurmsq (--- ----) 2 gün ( Mesaj Silindi ) senneanlarsindumbelek
    Hiçbir şirket devletten büyük değildir. Devlet olmasa onlarda olmaz. Burada haberleşmekten çok Ciddi kullanıcı bilgileri sızdırıliyor.
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    Faıthful (Oğuzhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse bahsetmiyor bundan ama kapanıyor gerçekten
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    Fevkelade1i (Muhammet Trabzon) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Siteler engellemeyecek ki, bant genişliği daraltılacak. VPN ile bunu aşmayı nasıl düşünüyorsunuz?
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    FearlessRoom (Onur Kaplan) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Fevkelade1i
    VPN seni turkiye disinda bir sunucuya baglayarak, ordan siteye giris yapiyor. Yani turkiye snin hangi siteye girdigini asla bilemiyor.

    Bant genisligi direkt site ile alakali.
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    5299 kez okundu.
    74 kişi, toplam 81 yorum yazdı.

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