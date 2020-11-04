Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza!

31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında ilk ceza kesildi. Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 10 milyon TL para cezası uygulandı. Bu platformlar temsilci belirlememeye devam ederse kademeli olarak daha büyük cezaya çarptırılacak.
Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Bu temsilcinin yasadaki yükümlülükleri yerine getirmesi, idari makamlardan gönderilen tebligat, bildirim veya talepleri yerine getirmesi ve vatandaşların içerik kaldırma başvurularına yanıt vermesi gerekiyor.İlginizi Çekebilir Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi
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Platformların 1 Kasım’a kadar en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyordu yalnızca VK temsilci belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre temsilci belirleme şartını yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok ve Periscope’a 10’ar milyon TL’lik ilk ceza kesildi.
Daha büyük cezalar yolda
Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanıyor. İlk aşamada 10 milyon TL’lik para cezası uygulandı.
Sıradaki cezalar şöyle:
- İlk cezanın ardından 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyene 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha verilecek.
- Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse Türkiye’den bu platformlara reklam verilmesi yasaklanacak.
- Sonraki 3 ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak
- En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.
Sosyal medya platformları ceza yedikten sonra Türkiye'de temsilci belirlemeyi ve yasadaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ederse kesilen idari para cezalarının dörtte birini ödemesi yeterli olacak. Reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Arapların kendi ülkelerindeki gericilere 'Yallah Türkiye'ye' diyeceği günler yakındır.
Ha kabul ederler mi?Büyük platformlar twitter falan kesinlikle kabul etmez.Adamlarin ekonomisi senin ulke ekonominden daha büyük.Ki onlari zaten bugünkü hale getiren şey kişisel bilgilere,mahremiyete verdikleri önem değil mi? İnsanlar güvenerek biseyler yaziyor, düşünsenize sizin her bilginizi herkesle paylasabilecek bir platform olsa burası, bir kelime yazar mısınız?Özetle adamların mantığına ters temsilci bulundurmak.Bant genişliği daraltilinca da kıyamet kopar.Her ne olursa olsun bu şirketlerin hepsi yabancı birer şirket.Bulunduklari ülkenin kanununa tabiler.Sen benim kanunuma uymuyor diye yabanci merkezli şirketler için milyonlarca vatandaşını haberleşmekten, bilgi edinmekten, düşüncelerini ifade etmesinden mahrum bırakamazsın..
Bant genisligi direkt site ile alakali.
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