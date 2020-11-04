Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza!

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31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında ilk ceza kesildi. Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 10 milyon TL para cezası uygulandı. Bu platformlar temsilci belirlememeye devam ederse kademeli olarak daha büyük cezaya çarptırılacak.

Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden sosyal medya platformlarının Türkiye’de bir temsilci belirlemesi gerekiyor. Bu temsilcinin yasadaki yükümlülükleri yerine getirmesi, idari makamlardan gönderilen tebligat, bildirim veya talepleri yerine getirmesi ve vatandaşların içerik kaldırma başvurularına yanıt vermesi gerekiyor.

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Platformların 1 Kasım’a kadar en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyordu yalnızca VK temsilci belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre temsilci belirleme şartını yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok ve Periscope’a 10’ar milyon TL’lik ilk ceza kesildi.

Daha büyük cezalar yolda

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanıyor. İlk aşamada 10 milyon TL’lik para cezası uygulandı.

Sıradaki cezalar şöyle:

İlk cezanın ardından 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyene 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha verilecek.

Sonraki 30 gün içinde yine temsilci belirlenmemişse Türkiye’den bu platformlara reklam verilmesi yasaklanacak.

Sonraki 3 ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak

En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.

Sosyal medya platformları ceza yedikten sonra Türkiye'de temsilci belirlemeyi ve yasadaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ederse kesilen idari para cezalarının dörtte birini ödemesi yeterli olacak. Reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

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