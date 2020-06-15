Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler

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SpaceX'in çılgın Starlink projesi hızla ilerlemeye devam ediyor. Şirket geride bıraktığımız hafta sonunda 58 yeni internet uydusunu daha başarıyla yörüngeye yerleştirdi ve uzaydaki toplam uydu sayısını 538'e çıkardı. Başarılı uçuşun ardından bazı açıklamalar yapan CEO Elon Musk ise, Starlink'in gecikme değerleri için heyecan verici bazı ifadeler kullandı.

Twitter üzerinden gelen "Starlink ile Warzone gibi oyunları oynayabilir miyim?" sorusunu yanıtlayan Musk,"Gecikme değerleri 20ms civarında. Starlink gerçek zamanlı, rekabetçi oyunları çalıştırabilecek şekilde tasarlandı. Daha alçak yörüngelere yerleştirilecek olan Versiyon 2'de ise gecikme değerleri 8ms'ye kadar düşebilir." şeklinde konuştu.

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Yakında hizmet vermeye başlayabilir

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 2020 yılı itibarıyla Kuzey Amerika'da kısıtlı hizmet vermeyi planladıklarını ve bunun için en az 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Belirtilen uydu sayısına şu anda ulaşılmış durumda. Starlink projesi için çok yakında heyecan verici gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

SpaceX ilk aşamada yörüngede 1584 uyduluk bir ağ kuracak. 1500 uyduya ulaştıktan sonra internet hizmetinin dünya geneline yayılacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda ise uydu ağını genişletip Starlink'in kapasitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 12 bin uyduya ulaşma planı var.

Türkiye'de kullanılabilecek mi?

ABD Federal İletişim Kurulu, sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.

Gwynne Shotwell, SpaceX'in ABD dışındaki planları için geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapmıştı. Her ülkenin farklı bir prosedürü olduğundan bahseden Shotwell, şu anda bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve hizmet sunabilmek için sırasıyla tüm ülkelerden izin almaya çalıştıklarını söyledi.

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