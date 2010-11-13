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Elpida 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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6
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon bellek üreticisi Elpida, şimdiye kadar hazırlanan en yüksek yoğunluklu bellek modülünü örneklendirmeye başladı. 32GB kapaisteli DDR3 LRDIMM modülünde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmış 72 adet 4Gb (Gigabit) bellek yongasına yer veriliyor. Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan bellek modülü, 1600MHz'e kadar farklı saat hızlarınd çalışabiliyor. Erişim süresi ve çalışma frekansına bağlı olarak 1.35v ya da 1.5v gerilimde çalışan DDR3 bellek modülü, uzun süreli kullanımda en yüksek stabilite için ısı üzerinde ısı dağıtıcılarla geliyor.

Elpida'nın örneklendirme çalışmalarına başladığı en yüksek yoğunluklu yeni bellek modülünün ilk çeyrekte hacimli üretime girmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Diğer üreticeler acaba buna nasıl cevap vericek!! :D
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trakya1923 9 yıl
:D Windows 32 bit işletim sistemin'de gördüğü en yüksek derece bizim için en büyük ram'dir (3.5 & 3.8 max :D )
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tiger cage 9 yıl
4 gb kit in 150 usd olduğunu varsayarsak bunun fiyatını düşünemiyorum bile
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vidoko 9 yıl
32 gb ye daha çok var bizim için..
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::Ashes:: 9 yıl
peki ev kullanıcısı için 8gb moduller ne zaman çıkacak ?
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KanKoKan 9 yıl
PCB de boş yer kalmamış.
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