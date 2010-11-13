Elpida 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı

Japon bellek üreticisi Elpida, şimdiye kadar hazırlanan en yüksek yoğunluklu bellek modülünü örneklendirmeye başladı. 32GB kapaisteli DDR3 LRDIMM modülünde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmış 72 adet 4Gb (Gigabit) bellek yongasına yer veriliyor. Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan bellek modülü, 1600MHz'e kadar farklı saat hızlarınd çalışabiliyor. Erişim süresi ve çalışma frekansına bağlı olarak 1.35v ya da 1.5v gerilimde çalışan DDR3 bellek modülü, uzun süreli kullanımda en yüksek stabilite için ısı üzerinde ısı dağıtıcılarla geliyor.

Elpida'nın örneklendirme çalışmalarına başladığı en yüksek yoğunluklu yeni bellek modülünün ilk çeyrekte hacimli üretime girmesi bekleniyor.