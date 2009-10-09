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Elpida'dan dünyanın en küçük 40nm 2Gb DDR3 yongası

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida'dan dünyanın en küçük 40nm 2Gb DDR3 yongası
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Japonya merkezli Elpida, 40nm üretim teknolojisiyle şimdiye kadar hazırlanan en küçük 2Gb (Gigabit) DDR3 SDRAM yongasını geliştirdiğini açıkladı. 50nm DDR3 SDRAM'ler ile kıyaslandığında wafer başına yonga verimliliğinin %44 arttırıldığı yeni DRAM çipnin 1.6Gbps'de yani 1600MHz'de çalışan DDR3 bellekler için %100 verimlilik sağlayacağı belirtiliyor.

Kullanım ihtiyacına bağlı olarak 1.2v, 1.35v ve 1.5v seviyesinde çalışabileceği belirtilen dünyanın en küçük 40nm DRAM yongası için örneklendirme çalışmalarının Kasım ayında başlayacağı ve hacimli üretime ise yıl sonuna doğru geçileceği açıklandı. Ayrıca yeni üretim teknolojileriyle birlikte üretim verimliliğinin arttırılmasına paralel olarak yüksek yoğunlukluk bellek modüllerinin yaygınlaşacağı bildirildi.


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-dehşet- 10 yıl
Core i5 işlemciler için iyi haber.Ayrıca wafer başına artan verimlilik son kullanıcının cebine iyi gelecektir.Artık yavaş yavaş DDR3 bellekler ucuzlayıp DDR2 belleklerin üretimi kısıtlı olacağından fiyatları yükselecektir.
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Furkán 10 yıl
Haber için teşekkürler..
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simplethinks 10 yıl
Haber için teşekkürler
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