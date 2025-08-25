Giriş
    Samsung, One UI'ı akıllı ev aletlerine getiriyor: 7 yıl güncelleme desteği

    Samsung, akıllı ev aletlerine One UI ve yedi yıl güncelleme desteği sunacağını duyurdu. Bu cihazlardaki One UI, Now Brief ve diğer özelliklerin yanı sıra mobil cihazlarla uyumlu bir tasarım sunacak.

    Samsung One UI & 7 yıl güncelleme akıllı ev aletleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, tescilli One UI platformunu akıllı ev cihazlarına genişleterek akıllı telefonlar, TV'ler ve şimdi de ev aletleri genelinde bütünleşik bir yazılım deneyimi sunuyor. 2024'ten itibaren piyasaya sürülen Samsung Wi-Fi akıllı cihazlar, genişletilmiş işlevsellik ve güvenliği destekleyen yedi yıl güncelleme desteğinden yararlanabilecek.

    2024 modelleri için Eylül güncellemesi güvenlik, zeka ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri içerecek. Güvenlik cephesinde, Know Matrix, buzdolapları, çamaşır makineleri ve ocaklar gibi çeşitli Wi-Fi özellikli cihazlara genişletilecek. Bu, diğer cihazların birbirlerinin güvenlik durumunu izlemesini sağlayan Trust Chain teknolojisini de içerecek.

    Cihazlar ayrıca daha akıllı özelliklere sahip olacak. Örneğin; Family Hub ve 9 inç ekranlı buzdolapları, geliştirilmiş AI Vision Inside özelliğine sahip olacak. Bu özellik, taze gıdaların yanı sıra paketlenmiş gıdaları da tanıyabiliyor. Bixby de kişiselleştirilmiş deneyimler için Ses Kimliği'ni destekleyecek şekilde güncellenecek. Samsung ayrıca, Family Hub özellikli buzdolapları için Samsung TV Plus'ın Kanada, Brezilya ve Hindistan'a genişletileceğini söyledi.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-expands-one-ui-to-home-appliances-bringing-unified-software-experience-across-devices https://www.neowin.net/news/samsung-brings-one-ui-and-7-years-of-updates-to-home-appliances/
