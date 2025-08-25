Samsung, One UI'ı akıllı ev aletlerine getiriyor: 7 yıl güncelleme desteği

2024 modelleri için Eylül güncellemesi güvenlik, zeka ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri içerecek. Güvenlik cephesinde, Know Matrix, buzdolapları, çamaşır makineleri ve ocaklar gibi çeşitli Wi-Fi özellikli cihazlara genişletilecek. Bu, diğer cihazların birbirlerinin güvenlik durumunu izlemesini sağlayan Trust Chain teknolojisini de içerecek.
Cihazlar ayrıca daha akıllı özelliklere sahip olacak. Örneğin; Family Hub ve 9 inç ekranlı buzdolapları, geliştirilmiş AI Vision Inside özelliğine sahip olacak. Bu özellik, taze gıdaların yanı sıra paketlenmiş gıdaları da tanıyabiliyor. Bixby de kişiselleştirilmiş deneyimler için Ses Kimliği'ni destekleyecek şekilde güncellenecek. Samsung ayrıca, Family Hub özellikli buzdolapları için Samsung TV Plus'ın Kanada, Brezilya ve Hindistan'a genişletileceğini söyledi.