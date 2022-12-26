Taşınabilir kettle bağış desteği arıyor

Yıllar içerisinde içeceklerimiz sıcak veya soğuk tutmaya yarayan termos ürünlerinin giderek geliştiğini görüyoruz. Daha uzun süreler ve dijital termometre ekranı gibi gelişmelerin ardından artık kendini ısıtan termoslar geliyor.

Kimos Thermos özellikleri ve fiyatı

ABD’li bir girişim tarafından geliştirilen Kimos adındaki termos modeli aslında taşınabilir bir kettle gibi düşünülmüş. Sektörün suyu kaynatabilen tek termosu iddiasında bulunuyor. Dahili bataryası ile tek bir tuşa basarak 3 dakikada sıcak su elde etmek mümkün.

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Daha önce içeceğinizi sıcak tutan USB ısıtmalı bardaklar görmüştük ancak Kimos oldukça iddialı. Tek şarj ile 5 kereye kadar suyunuzu kaynatabiliyor. Ayrıca kaynadıktan sonra 4 saate kadar da sıcaklığı muhafaza ediyor.

USB üzerinden hızlı şarj imkânı da sunan Kimos suya ve toza dayanıklı. Ayrıca su olmadan çalışmamasını sağlayacak sensör ve diğer koruma çözümleri de yerini almış. 89$ bağış isteyen proje Ekim ayında dağıtıma başlayacak.

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