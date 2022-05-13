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    Emirates, Bitcoin ile ödeme kabul edecek

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük hava yolu şirketi Emirates, ödeme yöntemi olarak Bitcoin'i (BTC) ekleme planları olduğunu duyurdu.                              
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    Emirates ödeme yöntemlerine Bitcoin’i eklemeyi planlıyor
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    Bitcoin (BTC) artık hemen hemen birçok alanda ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. Bu kez bir adım da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen hava yolu şirketi Emirates’ten geldi. Emirates, ödeme yöntemlerine Bitcoin’i eklemeyi planladığını açıkladı.

    Hava yolu şirketi ayrıca müşteri ihtiyaçlarını izleyen uygulamalar oluşturmak için personel alımı yapmayı planlıyor. Emirates’in baş işletme görevlisi (COO) Adel Ahmed Al-Redha konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) lider hava yolu şirketi Emirates Havayolu, yakında bir ödeme hizmeti olarak Bitcoin’i benimseyecek”

    Bunun yanında Emirates, kısa süre önce müşteri etkileşimini artırabilmek ve gelirlerini yükseltmek için NFT projesi başlatacağını açıklamıştı. Ek olarak Hava yolu şirketi Dubai’de gerçekleşen Expo 2020 etkinliğindeki yerini metaverse, NFT ve Web3 projeleri için kullanacağını da belirtti.

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