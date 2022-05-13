LUNA Vakfı başkanının eşi polis koruması talep etti

Tam Boyutta Gör

Kripto para dünyasının Lehman Brothers olayı olarak gösterilen ve 30 milyar dolarlık hacmi bir kaç günde eriten Terra LUNA skandalı yatırımcılarını da büyük sıkıntıya soktu. Öyle ki kurucusunun evine zorla girenler var.

LUNA Vakfı başkanı tehlikede mi?

Güney Kore’den gelen bilgiler Terraform Labs kurucusu ve patronu Do Kwon’un Güney Kore’deki apartmanına kimliği belirsiz bir kişinin girdiğini belirtiyor. Kapı şifresini başka birisinin girmesi sonrasında apartmana giren kişinin Kwon’un dairesinin kapısını çaldığı ve Kwon’un evde olup olmadığını sorduğu bildiriliyor.

LUNA projesi çöpe gitti 8 sa. önce eklendi

Evde bulunan eşi ise son derece tedirgin olduğu için Polise başvurmuş. Zaten LUNA olayları ile birlikte adreslerinin herkes tarafından bilinir hale geldiğini de belirtmiş. Polisin şüphelinin peşine düştüğü belirtiliyor.

Büyük kayıplara uğrayan yatırımcıların psikolojisinin bozulmasından veya bunalıma girmelerinden endişe ediliyor. Bu bunalım da Vakıf sahiplerine şiddet olarak sonuç verebilir. Gerçi Do Kwon’un Güney Kore’de mi yoksa diğer merkez Singapur’da mı olduğu henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

LUNA Vakfı başkanı kötü günler yaşıyor