Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh kapasiteli batarya fabrikası kuruyor!

5 GWh üretim kapasitesi
Ortak girişim, Türkiye’de 5 GWh kapasiteye sahip bir lityum pil üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Bu büyük yatırım, yaklaşık 500 milyon ABD doları değerinde olup, fabrika 100Ah, 280Ah ve 314Ah gibi farklı lityum pil hücrelerinin üretimini gerçekleştirecek. Özellikle Türk ve uluslararası enerji depolama sistemleri (ESS) pazarlarını hedefleyen bu tesis, lityum pil hücresi üretim hatlarını ve pil paketi üretim hatlarını bünyesinde barındıracak.
Üretimin yanında Ar-Ge ve ihracat hedefi
Kurulacak olan üretim tesisi, sadece üretimle sınırlı kalmayıp, yeni teknolojilere odaklanan bir Ar-Ge enstitüsüne de ev sahipliği yapacak. Bu enstitü, katı hal pilleri, yüksek güçlü piller, denizcilik, havacılık ve uzay gibi ileri lityum pil teknolojileri üzerinde çalışacak. Ayrıca, fikri mülkiyet hakları başvurularının yapılacağı bu enstitü, sektörün öncü teknolojilerine yönelik önemli projeler geliştirecek.
Ortak girişim şirketi, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında uzmanlaşmış projelere kapsamlı destek ve teşvikler sağlayan HIT-30 Programı kapsamında teşviklere başvuracak. Bu teşvikler, özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat potansiyelini güçlendirecek. Kurulacak olan yeni tesisin ve Ar-Ge enstitüsünün, hem Türkiye’nin enerji depolama kapasitesini artırması hem de küresel pazarda rekabet gücünü yükseltmesi bekleniyor.
Yiğit Akü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri: "Yiğit Akü A.Ş. olarak, Ganfeng LiEnergy ile stratejik işbirliği anlaşmamızı imzaladığımızı büyük bir heyecanla duyuruyoruz! Bu işbirliği ile lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere küresel pazardaki varlığımızı genişletmeyi hedefliyoruz.14.000 den fazla çalışanı ile 50,000,000 ton’luk lityum hammadde ve 30 GWh’ ın üzerinde lityum hücre üretim kapasitesi ile, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.