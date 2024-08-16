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    Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh kapasiteli batarya fabrikası kuruyor!

    Dünyanın en büyük lityum ve batarya üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Yiğit Akü ortaklığıyla Türkiye’ye devasa bir yatırım yapıyor. Yapılan açıklamaya göre 5 GW’lık batarya fabrikası kurulacak.
    Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh’lık batarya fabrikası kuruyor! Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında lityum, lityum ürünleri, diğer metaller ve bataryalar üreten Çinli dev şirket Ganfeng Lithium, Yiğit Akü ortaklığıyla Türkiye’ye devasa bir yatırım yapıyor. Ganfeng LiEnergy, Türkiye’de Yiğit Akü ile lityum pil alanında stratejik işbirliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. Anlaşma çerçevesinde taraflar Türkiye’de ortak bir girişim şirketi kuracak.

    5 GWh üretim kapasitesi

    Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh’lık batarya fabrikası kuruyor! Tam Boyutta Gör
    Yiğit Akü ve ve Ganfeng LiEnergy, lityum-iyon pil üretimi ve enerji depolama alanında stratejik bir işbirliği için önemli bir adım attıklarını duyurud. Taraflar arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile, Türkiye’de yüksek kapasiteli lityum-iyon pil üretimi için ortak bir girişim şirketi kurulması planlanıyor. Bu işbirliği, hem Türkiye'nin hem de uluslararası pazarların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

    Ortak girişim, Türkiye’de 5 GWh kapasiteye sahip bir lityum pil üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Bu büyük yatırım, yaklaşık 500 milyon ABD doları değerinde olup, fabrika 100Ah, 280Ah ve 314Ah gibi farklı lityum pil hücrelerinin üretimini gerçekleştirecek. Özellikle Türk ve uluslararası enerji depolama sistemleri (ESS) pazarlarını hedefleyen bu tesis, lityum pil hücresi üretim hatlarını ve pil paketi üretim hatlarını bünyesinde barındıracak.

    Üretimin yanında Ar-Ge ve ihracat hedefi

    Kurulacak olan üretim tesisi, sadece üretimle sınırlı kalmayıp, yeni teknolojilere odaklanan bir Ar-Ge enstitüsüne de ev sahipliği yapacak. Bu enstitü, katı hal pilleri, yüksek güçlü piller, denizcilik, havacılık ve uzay gibi ileri lityum pil teknolojileri üzerinde çalışacak. Ayrıca, fikri mülkiyet hakları başvurularının yapılacağı bu enstitü, sektörün öncü teknolojilerine yönelik önemli projeler geliştirecek.

    Çinli dev şirket Türkiye'ye 5 GWh’lık batarya fabrikası kuruyor! Tam Boyutta Gör
    Küresel lityum-iyon pil pazarının 2023’ten 2030’a kadar yıllık yüzde 15,70 oranında büyümesi beklenirken, Türkiye’nin önümüzdeki üç yıl içerisinde 120 GWh enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Bu ortak girişim, Türkiye’nin bu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, Avrupa pazarına ihracat yapmayı da hedefliyor.

    Ortak girişim şirketi, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında uzmanlaşmış projelere kapsamlı destek ve teşvikler sağlayan HIT-30 Programı kapsamında teşviklere başvuracak. Bu teşvikler, özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat potansiyelini güçlendirecek. Kurulacak olan yeni tesisin ve Ar-Ge enstitüsünün, hem Türkiye’nin enerji depolama kapasitesini artırması hem de küresel pazarda rekabet gücünü yükseltmesi bekleniyor.

    Yiğit Akü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri: "Yiğit Akü A.Ş. olarak, Ganfeng LiEnergy ile stratejik işbirliği anlaşmamızı imzaladığımızı büyük bir heyecanla duyuruyoruz! Bu işbirliği ile lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere küresel pazardaki varlığımızı genişletmeyi hedefliyoruz.14.000 den fazla çalışanı ile 50,000,000 ton’luk lityum hammadde ve 30 GWh’ ın üzerinde lityum hücre üretim kapasitesi ile, sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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