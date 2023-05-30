En güçlü Apple iOS cihazlar belli oldu! Lider değişmedi

Nisan ayının en güçlü iOS cihazları belli oldu
Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 işlemcili iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişmiş durumda. Bu bağlamda AnTuTu’ya göre Nisan ayının en güçlü iOS cihazı, 1 milyon 413 bin 233 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturan modelin hemen arkasından ise, 1 milyon 288 bin 79 puanla 11 inç iPad Pro 6 ve M1 işlemcili 12.9 inç iPad Pro 5 (1 milyon 196 bin 679 puan) geliyor.
Ayrıca listede iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın yer almadığını belirtelim. Ancak bu durum kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor.
Nisan ayının en hızlı Apple cihazları
- iPad Pro 6 12.9 inç
- iPad Pro 6 11 inç
- iPad Pro 5 12.9 inç
- iPad Pro 5 11 inç
- iPad Air 5
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPad Pro 3 12.9 inç
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)