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    En güçlü Apple iOS cihazlar belli oldu! Lider değişmedi

    AnTuTu, Nisan ayının en güçlü Apple cihazlarını açıkladı. Peki iPhone ve iPad modellerinin yarıştığı sıralamada hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? İşte Apple'ın en güçlü iOS cihazları.
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    En güçlü Apple iOS cihazlar belli oldu! Lider değişmedi Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, iPad ve iPhone modellerinin yer aldığı Nisan ayının en hızlı iOS cihazlarını açıkladı. Peki, hem iPad hem de iPhone modellerinin yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

    Nisan ayının en güçlü iOS cihazları belli oldu

    Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 işlemcili iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişmiş durumda. Bu bağlamda AnTuTu’ya göre Nisan ayının en güçlü iOS cihazı, 1 milyon 413 bin 233 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturan modelin hemen arkasından ise, 1 milyon 288 bin 79 puanla 11 inç iPad Pro 6 ve M1 işlemcili 12.9 inç iPad Pro 5 (1 milyon 196 bin 679 puan) geliyor.

    En güçlü Apple iOS cihazlar belli oldu! Lider değişmedi Tam Boyutta Gör
    iPad modellerinin ağırlık kazandığı listenin ilk beş sırası, M1 işlemcili 11 inç iPad Pro 5 (1 milyon 175 bin 226 puan) ve iPad Air 5 (1 milyon 81 bin 634 puan) ile tamamlanıyor. Bu noktada sıralamanın altıncı ve yedinci sırasında, Apple A16 Bionic işlemcili iPhone 14 Pro, 14 Pro Max yer almakta. Amiral gemisi telefonları takip eden diğer modeller ise sırasıyla iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro ve iPad Pro 3 oldu. 

    Ayrıca listede iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın yer almadığını belirtelim. Ancak bu durum kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim iPhone 14 ve iPhone 14 Plus, Apple'ın bir önceki nesil A15 Bionic çipinden güç alıyor. 

    Nisan ayının en hızlı Apple cihazları

    1. iPad Pro 6 12.9 inç 
    2. iPad Pro 6 11 inç
    3. iPad Pro 5 12.9 inç
    4. iPad Pro 5 11 inç
    5. iPad Air 5 
    6. iPhone 14 Pro 
    7. iPhone 14 Pro Max 
    8. iPhone 13 Pro Max
    9. iPhone 13 Pro
    10. iPad Pro 3 12.9 inç
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    fatmaceylanw 6 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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