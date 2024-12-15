Qualcomm hazır: Masaüstü Snapdragon X Elite 2 işlemciler yolda olabilir

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Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler ile mobil pazarda kabul görmeyi başardı. Ancak masaüstü rekabetine halen katılmış değil. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Snapdragon X Elite 2 serisi ise, bu eksiği kapatabilir. Son gelen bilgilere göre X86 işlemciler için çalışmalar başladı.

Snapdragon X Elite 2 yakında geliyor

Qualcomm’un masaüstü işlemci pazarına yönelik planları gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre "SC8480XP" kod adı altında geliştirilen işlemcilerin test masasında olduğu ve hatta sıvı soğutma çözümleriyle denendiği belirtiliyor. Teknik detaylar ise şu için belirsiz. Ancak yeni SKU'lar mevcut ARM tabanlı laptop işlemcilerden farklı olarak, x86 mimarisine sahip olacak. Bu da doğrudan Intel ve AMD’ye rakip olacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için masaüstü pazarına giriş, Qualcomm için dizüstü segmentinden daha zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Şirket, sadece Intel ve AMD ile rekabet etmekle kalmayacak, aynı zamanda araştırma-geliştirme ve üretim yatırımlarını da artırmak zorunda. Ancak resmi bir doğrulama gelmediği için bu bilgilerin şimdilik sızıntı olduğunu belirtmekte fayda var.

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Snapdragon X Elite 2 serisinin masaya getireceği yenilikler, Qualcomm’un sektördeki konumunu yeniden şekillendirebilir. Ancak ARM tabanlı işlemcilerin masaüstü cihazlarda yaygınlaşması için sadece performans değil, yazılım uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda da ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Qualcomm’un bu rekabette neler sunacağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

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Snapdragon X Elite 2 masaüstü işlemciler yolda olabilir!