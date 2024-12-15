Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm hazır: Masaüstü Snapdragon X Elite 2 işlemciler yolda olabilir

    Qualcomm, masaüstü işlemci pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Snapdragon X Elite 2 işlemciler bu kez doğrudan Intel ve AMD'ye rakip olabilir. İşte detaylar...  
    Snapdragon X Elite 2 masaüstü işlemciler yolda olabilir! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciler ile mobil pazarda kabul görmeyi başardı. Ancak masaüstü rekabetine halen katılmış değil. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Snapdragon X Elite 2 serisi ise, bu eksiği kapatabilir. Son gelen bilgilere göre X86 işlemciler için çalışmalar başladı.

    Snapdragon X Elite 2 yakında geliyor

    Qualcomm’un masaüstü işlemci pazarına yönelik planları gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre "SC8480XP" kod adı altında geliştirilen işlemcilerin test masasında olduğu ve hatta sıvı soğutma çözümleriyle denendiği belirtiliyor. Teknik detaylar ise şu için belirsiz. Ancak yeni SKU'lar mevcut ARM tabanlı laptop işlemcilerden farklı olarak, x86 mimarisine sahip olacak. Bu da doğrudan Intel ve AMD’ye rakip olacağı anlamına geliyor. 

    Snapdragon X Elite 2 masaüstü işlemciler yolda olabilir! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için masaüstü pazarına giriş, Qualcomm için dizüstü segmentinden daha zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Şirket, sadece Intel ve AMD ile rekabet etmekle kalmayacak, aynı zamanda araştırma-geliştirme ve üretim yatırımlarını da artırmak zorunda. Ancak resmi bir doğrulama gelmediği için bu bilgilerin şimdilik sızıntı olduğunu belirtmekte fayda var.

    Snapdragon X Elite 2 serisinin masaya getireceği yenilikler, Qualcomm’un sektördeki konumunu yeniden şekillendirebilir. Ancak ARM tabanlı işlemcilerin masaüstü cihazlarda yaygınlaşması için sadece performans değil, yazılım uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda da ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Qualcomm’un bu rekabette neler sunacağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 19 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışından aranmak ücretli mi türk telekom silecek suyuna ne konur nural diafon şifre sıfırlama ceza tutanağı seri / sıra no alanı 10 karakter uzunluğunda olmalıdır 1 kg kabuklu cevizden ne kadar iç çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız