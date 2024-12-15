Qualcomm hazır: Masaüstü Snapdragon X Elite 2 işlemciler yolda olabilir

Snapdragon X Elite 2 yakında geliyor
Qualcomm’un masaüstü işlemci pazarına yönelik planları gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre "SC8480XP" kod adı altında geliştirilen işlemcilerin test masasında olduğu ve hatta sıvı soğutma çözümleriyle denendiği belirtiliyor. Teknik detaylar ise şu için belirsiz. Ancak yeni SKU'lar mevcut ARM tabanlı laptop işlemcilerden farklı olarak, x86 mimarisine sahip olacak. Bu da doğrudan Intel ve AMD’ye rakip olacağı anlamına geliyor.
Snapdragon X Elite 2 serisinin masaya getireceği yenilikler, Qualcomm’un sektördeki konumunu yeniden şekillendirebilir. Ancak ARM tabanlı işlemcilerin masaüstü cihazlarda yaygınlaşması için sadece performans değil, yazılım uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi gibi alanlarda da ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Qualcomm’un bu rekabette neler sunacağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor