App Store Award finalistleri açıklandı: İşte 2024'ün dikkat çeken uygulamaları

- 2024 App Store Award finalistleri
- Yılın iPhone uygulaması finalistleri
- Yılın iPhone oyunu finalistleri
- Yılın iPad uygulaması finalistleri
- Yılın iPad oyunu finalistleri
- Yılın Mac uygulaması finalistleri
- Yılın Mac oyunu finalistleri
- Yılın Apple Arcade oyunu finalistleri
- Yılın Apple Vision Pro uygulaması finalistleri
- Yılın Apple Vision Pro oyunu finalistleri
- Yılın Apple Watch uygulaması finalistleri
- Yılın Apple TV uygulaması finalistleri
- Kültürel etki finalistleri
- Yorumlar
2024 App Store Award finalistleri
Bu yılın başlarında popüler iPhone kamera uygulaması Halide’nin yapımcısı olan Lux tarafından çıkarılan Kino, 2024’ün en iyi iPhone uygulaması olmak için yarışıyor. Diğer önemli finalistler ardında iPad için Procreate Dreams, Apple Vision Pro için NBA, Apple TV için Zoom ve daha fazlası yer alıyor. Her kategorideki kazananlar bu yılın ilerleyen zamanlarında açıklanacak.
Yılın iPhone uygulaması finalistleri
Yılın iPhone oyunu finalistleri
Yılın iPad uygulaması finalistleri
Yılın iPad oyunu finalistleri
Yılın Mac uygulaması finalistleri
Yılın Mac oyunu finalistleri
Yılın Apple Arcade oyunu finalistleri
Yılın Apple Vision Pro uygulaması finalistleri
Yılın Apple Vision Pro oyunu finalistleri
Yılın Apple Watch uygulaması finalistleri
Yılın Apple TV uygulaması finalistleri
Kültürel etki finalistleri
- Arco
- The Bear
- BetterSleep
- Brawl Stars
- DailyArt
- Do You Really Want to Know 2
- EF Hello
- NYT Games
- Oko
- Partiful
- The Wreck
Kino - Pro Video Camera Photo & Video $9.99 49,3 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.