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    Anlık Bildirim

    App Store Award finalistleri açıklandı: İşte 2024'ün dikkat çeken uygulamaları

    Apple, 2024 App Store Award finalistlerini açıkladı. Listede dünyanın dört bir yanından App Store editörlerinin seçtiği üst düzey kullanıcı deneyimi, tasarım ve inovasyon sunan 45 uygulama yer alıyor.
    2024 app store award finalistleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl App Store Award aracılığıyla yılın en iyi uygulamalarını ve oyunlarını onurlandırıyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin olağanüstü kullanıcı deneyimi, tasarımı ve inovasyonunun tanınması anlamına geliyor. Bu yıl ilk kez Apple Vision Pro kategorisi dahil 12 kategoride 45 finalist var.

    2024 App Store Award finalistleri

    Bu yılın başlarında popüler iPhone kamera uygulaması Halide’nin yapımcısı olan Lux tarafından çıkarılan Kino, 2024’ün en iyi iPhone uygulaması olmak için yarışıyor. Diğer önemli finalistler ardında iPad için Procreate Dreams, Apple Vision Pro için NBA, Apple TV için Zoom ve daha fazlası yer alıyor. Her kategorideki kazananlar bu yılın ilerleyen zamanlarında açıklanacak.

    Yılın iPhone uygulaması finalistleri

    Yılın iPhone oyunu finalistleri

    Yılın iPad uygulaması finalistleri

    Yılın iPad oyunu finalistleri

    Yılın Mac uygulaması finalistleri

    Yılın Mac oyunu finalistleri

    Yılın Apple Arcade oyunu finalistleri

    Yılın Apple Vision Pro uygulaması finalistleri

    Yılın Apple Vision Pro oyunu finalistleri

    Yılın Apple Watch uygulaması finalistleri

    Yılın Apple TV uygulaması finalistleri

    Kültürel etki finalistleri

    Kino - Pro Video Camera Kino - Pro Video Camera Kino - Pro Video Camera Kino - Pro Video Camera Photo & Video $9.99 49,3 MB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Forumdan Konular

    ağızda dikiş varken sigara içilir mi gerçek tabanca kurusıkı mermi atar mı sarımsak testosteron artırır mı toppik saç döker mi iveco daily 100 km yakıt tüketimi

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