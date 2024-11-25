App Store Award finalistleri açıklandı: İşte 2024'ün dikkat çeken uygulamaları

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl App Store Award aracılığıyla yılın en iyi uygulamalarını ve oyunlarını onurlandırıyor. Bu, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin olağanüstü kullanıcı deneyimi, tasarımı ve inovasyonunun tanınması anlamına geliyor. Bu yıl ilk kez Apple Vision Pro kategorisi dahil 12 kategoride 45 finalist var.

Apple, 2023 App Store raporunu yayınladı 6 ay önce eklendi

2024 App Store Award finalistleri

Bu yılın başlarında popüler iPhone kamera uygulaması Halide’nin yapımcısı olan Lux tarafından çıkarılan Kino, 2024’ün en iyi iPhone uygulaması olmak için yarışıyor. Diğer önemli finalistler ardında iPad için Procreate Dreams, Apple Vision Pro için NBA, Apple TV için Zoom ve daha fazlası yer alıyor. Her kategorideki kazananlar bu yılın ilerleyen zamanlarında açıklanacak.

Yılın iPhone uygulaması finalistleri

Yılın iPhone oyunu finalistleri

Yılın iPad uygulaması finalistleri

Yılın iPad oyunu finalistleri

Yılın Mac uygulaması finalistleri

Yılın Mac oyunu finalistleri

Yılın Apple Arcade oyunu finalistleri

Yılın Apple Vision Pro uygulaması finalistleri

Yılın Apple Vision Pro oyunu finalistleri

Yılın Apple Watch uygulaması finalistleri

Yılın Apple TV uygulaması finalistleri

Kültürel etki finalistleri

Kino - Pro Video Camera Photo & Video $9.99 49,3 MB

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2024 App Store Award finalistleri açıklandı: İşte o uygulamalar