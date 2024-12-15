Nintendo Switch 2'nin boyutları ortaya çıktı: İşte yeni görüntüler

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Tam Boyutta Gör Nintendo, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Switch modeliyle el konsolu pazarında rakipsiz bir konuma sahip oldu. Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 ise, özellikle son dönemdeki sızıntılar sayesinde şekillenmeye başladı. Son olarak Switch 2'nin tasarımını gösteren yepyeni kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir markadan geliyor.

Nintendo Switch 2'nin boyutları paylaşıldı

Günümüzün tanınan aksesuar üreticilerinden Drand, Nintendo Switch 2'nin tasarımını yanlışlıkla doğrulamış olabililir. Buna göre ikinci nesil konsolu, Switch ve Switch OLED modeline kıyasla benzer kalınlıkta, 270 mm genişlik ve 116 mm yükseklik ölçülerine sahip olacak. Kıyaslamak adına mevcut modelin 242 mm genişliğinde, 102 mm yüksekliğinde ve 13,9 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni konsolun daha büyük ve daha uzun yapıda olduğunu doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, Nintendo Switch 2'nin tasarımına yönelik bilgiler, bugüne kadar yalnızca sızıntılara dayanıyordu. Dbrand CEO'su Adam Ijaz ise, görüntülerin konsolun gerçek boyutlarına dayandığını doğruladı. Üstelik marka sitesinde kılıfa ait 3D görsel ve videoya yer verildiğini belirtmekte fayda var. Bu da nispeten gerçek olduğunu doğuluyor.

Nintendo Switch 2 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım 3 gün önce eklendi

Switch 2'ye dönersek, konsolun bu yıl tanıtılması pek olası değil. Söylentiler ise 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacağı ve Mart ayında global olarak piyasaya sürüleceği yönünde. Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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