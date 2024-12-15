Nintendo Switch 2'nin boyutları ortaya çıktı: İşte yeni görüntüler

Nintendo Switch 2'nin boyutları paylaşıldı
Günümüzün tanınan aksesuar üreticilerinden Drand, Nintendo Switch 2'nin tasarımını yanlışlıkla doğrulamış olabililir. Buna göre ikinci nesil konsolu, Switch ve Switch OLED modeline kıyasla benzer kalınlıkta, 270 mm genişlik ve 116 mm yükseklik ölçülerine sahip olacak. Kıyaslamak adına mevcut modelin 242 mm genişliğinde, 102 mm yüksekliğinde ve 13,9 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni konsolun daha büyük ve daha uzun yapıda olduğunu doğruluyor.
Switch 2'ye dönersek, konsolun bu yıl tanıtılması pek olası değil. Söylentiler ise 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacağı ve Mart ayında global olarak piyasaya sürüleceği yönünde. Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor