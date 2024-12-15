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    Nintendo Switch 2'nin boyutları ortaya çıktı: İşte yeni görüntüler

    Son dönemin en çok beklenen konsollarından Nintendo Switch 2'nin tasarımı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Peki ikinci nesil konsol nasıl görünecek? İşte boyutları daha fazlası...
    Nintendo Switch 2 boyutları ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Nintendo, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Switch modeliyle el konsolu pazarında rakipsiz bir konuma sahip oldu. Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 ise, özellikle son dönemdeki sızıntılar sayesinde şekillenmeye başladı. Son olarak Switch 2'nin tasarımını gösteren yepyeni kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir markadan geliyor. 

    Nintendo Switch 2'nin boyutları paylaşıldı

    Günümüzün tanınan aksesuar üreticilerinden Drand, Nintendo Switch 2'nin tasarımını yanlışlıkla doğrulamış olabililir. Buna göre ikinci nesil konsolu, Switch ve Switch OLED modeline kıyasla benzer kalınlıkta, 270 mm genişlik ve 116 mm yükseklik ölçülerine sahip olacak. Kıyaslamak adına mevcut modelin 242 mm genişliğinde, 102 mm yüksekliğinde ve 13,9 mm kalınlığında olduğunu hatırlatalım. Bu da yeni konsolun daha büyük ve daha uzun yapıda olduğunu doğruluyor. 

    Nintendo Switch 2 boyutları ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, Nintendo Switch 2'nin tasarımına yönelik bilgiler, bugüne kadar yalnızca sızıntılara dayanıyordu. Dbrand CEO'su Adam Ijaz ise, görüntülerin konsolun gerçek boyutlarına dayandığını doğruladı. Üstelik marka sitesinde kılıfa ait 3D görsel ve videoya yer verildiğini belirtmekte fayda var. Bu da nispeten gerçek olduğunu doğuluyor.

    Switch 2'ye dönersek, konsolun bu yıl tanıtılması pek olası değil. Söylentiler ise 2025 yılının Ocak ayında tanıtılacağı ve Mart ayında global olarak piyasaya sürüleceği yönünde. Ayrıca konsolun yeni Joy-Con kontrolcüleri ve aksesuarlarına dair görsellerin ve listelemelerin çevrimiçi olarak ortaya çıkması, çıkış tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

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    BOLDVIPER 23 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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