Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

- Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
- En performanslı Android telefonlar
- Orta seviyede en güçlü telefonlar
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Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
AnTuTu’nun 1/30 Nisan arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Bu telefonlar arasından Asus ROG Phone 7 Pro, ortalama 1,330.011 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro+ (1.304.757) , Xiaomi 13 Pro (1.280.444) ve Xiaomi 13 (1.275.164) oldu.
iQOO 11, Galaxy S23 Ultra ve, Galaxy S23+, AnTuTu'nun Nisan ayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, sırasıyla Galaxy S23, OnePlus 11 ve Honor Magic5 oldu.
En performanslı Android telefonlar
- Asus ROG Phone 7 Pro
- Red Magic 8 Pro+
- Mi 13 Pro
- Mi 13
- iQOO 11
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- OnePlus 11
- HONOR Magic5
Orta seviyede en güçlü telefonlar
- iQOO Neo7
- Mi 12T
- Realme GT Neo 3
- Poco X4 GT
- Redmi K50i
- Redmi Note 11T Pro
- Realme GT Neo2
- iQOO Neo6
- Motorola Edge 20 Pro
- Realme GT Neo3T
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.