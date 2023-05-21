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    Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, orta ve üst seviyede Nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Nisan 2023'ün öne çıkan telefonları..
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    Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin en güçlü Android cihazlara göz atalım.

    Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

    AnTuTu’nun 1/30 Nisan arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Bu telefonlar arasından Asus ROG Phone 7 Pro, ortalama 1,330.011 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro+ (1.304.757) , Xiaomi 13 Pro (1.280.444) ve Xiaomi 13 (1.275.164) oldu. 

    iQOO 11, Galaxy S23 Ultra ve, Galaxy S23+, AnTuTu'nun Nisan ayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise, sırasıyla Galaxy S23, OnePlus 11 ve Honor Magic5 oldu.

    Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, MediaTek'in listeye hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına, Dimensity 8200 ve 8100 destekli iQOO Neo7 (838.232), Xiaomi 12T (828.105) ve Realme GT Neo 3 (810.866) eşlik ediyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Poco X4 GT, Redmi K50iRedmi Note 11T ProRealme GT Neo2iQOO Neo6, Motorola Edge 20 Pro ve Realme GT Neo3T.

    En performanslı Android telefonlar

    1. Asus ROG Phone 7 Pro
    2. Red Magic 8 Pro+
    3. Mi 13 Pro
    4. Mi 13
    5. iQOO 11
    6. Galaxy S23 Ultra
    7. Galaxy S23+
    8. Galaxy S23
    9. OnePlus 11
    10. HONOR Magic5

    Orta seviyede en güçlü telefonlar

    1. iQOO Neo7
    2. Mi 12T
    3. Realme GT Neo 3
    4. Poco X4 GT
    5. Redmi K50i
    6. Redmi Note 11T Pro
    7. Realme GT Neo2
    8. iQOO Neo6
    9. Motorola Edge 20 Pro
    10. Realme GT Neo3T
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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