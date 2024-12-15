Uygun fiyatlı Lenovo Legion Go S sızdırıldı: İşte beklenenler

Sızdırılan görüntüler Lenovo Legion GO S'in nispeten kırpılmış bir sürüm olacağını doğruluyor. El konsolu, Legion Go'ya benzer klasik kontrol şemasını koruyor ancak çıkarılabilir kontrolcü kısımları bu modelde kaldırılmış olacak. Legion GO S, çift ön hoparlör, arka fanlar ve ikisi de üst tarafta bulunan iki USB-C portuna sahip. Ayrıca orijinal Legion Go'dan daha küçük bir ekranla geliyor.
Legion GO S'in çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak fiyat aralığının 399-449 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bunun, Legion Go’nun 699 dolarlık fiyatına kıyasla daha erişilebilir bir rakam olduğunu söyleyelim. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor