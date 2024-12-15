Uygun fiyatlı Lenovo Legion Go S sızdırıldı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir el cihazları, bildiğiniz gibi Nintendo Switch ve Steam Deck sayesinde günümüzde tekrar popüler hale geldi. Öyle ki bu rekabete daha sonrasında MSI Claw, Lenovo Legion GO ve ROG Ally gibi cihazlar da katıldı. Bunlar arasından Lenovo ise, Legion GO'nun uygun fiyatlı sürümü için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Geçtiğimiz saatlerde Lenovo Legion Go S detayları ortaya çıktı.

Lenovo Legion Go S yakında geliyor

Sızdırılan görüntüler Lenovo Legion GO S'in nispeten kırpılmış bir sürüm olacağını doğruluyor. El konsolu, Legion Go'ya benzer klasik kontrol şemasını koruyor ancak çıkarılabilir kontrolcü kısımları bu modelde kaldırılmış olacak. Legion GO S, çift ön hoparlör, arka fanlar ve ikisi de üst tarafta bulunan iki USB-C portuna sahip. Ayrıca orijinal Legion Go'dan daha küçük bir ekranla geliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik bölümde, cihazın AMD Ryzen Z2 platformundan güç alacağı doğrulandı. Zen 3+ çekirdeklerinden güç alan APU, Z1 Extreme'den biraz daha zayıf olacak. GPU bölümünde ise işlemciye Radeon 680M eşlik edecek. El cihazının ön yüzünde, 144 Hz yenileme hızına sahip 8 inç AMOLED panel bulunacak. Batarya kapasitesi ise 55.5 Wh civarında olacak ve M.2 2242 SSD ile desteklenecek.

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Legion GO S'in çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak fiyat aralığının 399-449 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bunun, Legion Go’nun 699 dolarlık fiyatına kıyasla daha erişilebilir bir rakam olduğunu söyleyelim. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Uygun fiyatlı el konsolu: Lenovo Legion Go S sızdırıldı