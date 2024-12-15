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    Uygun fiyatlı Lenovo Legion Go S sızdırıldı: İşte beklenenler

    Lenovo'nun yeni el konsolu Legion Go S tüm detaylarıyla sızdırıldı. Peki Legion Go'nun uygun fiyatlı sürümü neler sunacak? İşte tasarımı ve bilinen özellikleri.
    Uygun fiyatlı el konsolu: Lenovo Legion Go S sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir el cihazları, bildiğiniz gibi Nintendo Switch ve Steam Deck sayesinde günümüzde tekrar popüler hale geldi. Öyle ki bu rekabete daha sonrasında MSI Claw, Lenovo Legion GO ve ROG Ally gibi cihazlar da katıldı. Bunlar arasından Lenovo ise, Legion GO'nun uygun fiyatlı sürümü için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Geçtiğimiz saatlerde Lenovo Legion Go S detayları ortaya çıktı.

    Lenovo Legion Go S yakında geliyor

    Sızdırılan görüntüler Lenovo Legion GO S'in nispeten kırpılmış bir sürüm olacağını doğruluyor. El konsolu, Legion Go'ya benzer klasik kontrol şemasını koruyor ancak çıkarılabilir kontrolcü kısımları bu modelde kaldırılmış olacak. Legion GO S, çift ön hoparlör, arka fanlar ve ikisi de üst tarafta bulunan iki USB-C portuna sahip. Ayrıca orijinal Legion Go'dan daha küçük bir ekranla geliyor.

    Uygun fiyatlı el konsolu: Lenovo Legion Go S sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik bölümde, cihazın AMD Ryzen Z2 platformundan güç alacağı doğrulandı. Zen 3+ çekirdeklerinden güç alan APU, Z1 Extreme'den biraz daha zayıf olacak. GPU bölümünde ise işlemciye Radeon 680M eşlik edecek. El cihazının ön yüzünde, 144 Hz yenileme hızına sahip 8 inç AMOLED panel bulunacak. Batarya kapasitesi ise 55.5 Wh civarında olacak ve M.2 2242 SSD ile desteklenecek.

    Legion GO S'in çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak fiyat aralığının 399-449 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bunun, Legion Go’nun 699 dolarlık fiyatına kıyasla daha erişilebilir bir rakam olduğunu söyleyelim. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

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    E
    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 20 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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