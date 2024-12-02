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    Google, web sitelerine kendi bağlantılarını enjekte ediyor!

    Google, iPhone uygulamasında web sitelerine kendi bağlantılarını enjekte eden yeni bir “özelliği” kullanıma sundu. Firma, görünüşe göre buradan reklam geliri elde etmeyi hedefliyor.
    Google, web sitelerine kendi bağlantılarını enjekte ediyor! Tam Boyutta Gör
    Google, iPhone mobil uygulamasına eklediği yeni bir özellikle üçüncü taraf web sitelerine kendi bağlantılarını eklemeye başladı. “Sayfa ek açıklamaları” olarak adlandırılan bu özellik, bir web sayfasında geçen dikkat çekici isimleri, yerleri ve kavramları tespit ediyor, bunları vurgulayıp bağlantıya dönüştürüyor. Bu bağlantılar tıklandığında Google'dan daha fazla bilgi yüklüyor.

    Google’dan “ilginç” özellik

    Google, bu yeni özelliğiyle kullanıcıların bulundukları siteyi terk etmeden daha fazla bağlama ulaşmasını hedeflediklerini belirtiyor. Bağlantı eklenmiş terimlerden birine web sitesinin üstünde bir Google bilgi paneli açılıyor. Bu panel, seçilen terimle ilgili Google'ın veri tabanından alınan bilgileri sunuyor. Bu işlemin Google'ın arama sonuçlarına yönlendirmek yerine bir "uygulama çekmecesi" üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor. Kullanıcı, bu bilgi ekranını kapatarak orijinal siteye dönebiliyor. Ancak Google'ın kendi bağlantılarını ve içeriğini web sitelerinin üstüne enjekte etmesinden endişe duyanlar da var.

    Google, web sitelerine kendi bağlantılarını enjekte ediyor! Tam Boyutta Gör
    Google, web sitesi sahiplerinin bir form doldurarak bu özellikten “vazgeçmelerine” izin veriyor, ancak vazgeçmelerin yürürlüğe girmesinin 30 güne kadar sürebileceğini belirtiyor.

    Eleştirmenler, Google'ın bu hamlesinin web üzerindeki hakimiyetini güçlendirdiğini ve site sahiplerinin içerik kontrolünü zayıflattığını iddia ediyor. Özellikle reklam performansı yüksek olan terimlerin hedeflenmesi, Google'ın ekonomik motivasyonlarını sorgulatan bir nokta olarak öne çıkıyor.

    Bu hamle, Google'ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından yoğun antitröst incelemelerine tabi tutulduğu bir dönemde geldi. Bakanlık, Google'ın arama motorundaki tekeli azaltmak için Chrome'u satmasını öneren bir çözüm dahi gündeme getirmişti. Google’ın yeni özelliği, bir yandan kullanıcılar için faydalı bir deneyim gibi görünse de esasında firmanın arama alanındaki kontrolünün bir göstergesi.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105773-new-google-app-feature-injects-search-links-third.html https://support.google.com/websearch/thread/308719098/page-annotation-in-google-app-browser-for-ios?hl=en
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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