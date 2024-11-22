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    Anlık Bildirim

    Apple, Siri’yi baştan aşağı yeniliyor: Daha akıllı ve daha konuşkan

    Apple, çalışanların “LLM Siri” adını verdiği çok daha gelişmiş, daha akıllı ve daha konuşkan bir Siri üzerinde çalışıyor. Yeni Siri’nin 2026’da piyasaya sürülmesi planlanıyor.
    Apple, Siri’yi baştan aşağı yeniliyor: Daha akıllı, daha konuşkan Tam Boyutta Gör
    Apple, dijital asistanı Siri’yi yeniden tasarlamak için büyük bir hamle yapıyor. Şirket, ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı hizmetlerle rekabet edebilmek için "LLM Siri" adını verdiği yeni nesil bir sistemi geliştirme aşamasında. Siri’nin bu daha gelişmiş ve etkileşimli versiyonunun 2026 yılında kullanıcılara sunulması planlanıyor.

    Çok daha konuşkan bir Siri geliyor

    Yeni Siri, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak daha doğal, insan benzeri sohbetler gerçekleştirebilecek. Ayrıca, daha karmaşık istekleri daha hızlı yanıtlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket içi kaynaklara göre bu teknoloji, mevcut Siri arayüzünün yerini alacak ve iOS 19 ile macOS 16 güncellemeleriyle birlikte duyurulacak.

    Apple, bu yeniliği bir yıldan uzun süredir test ediyor. Siri’nin yeni versiyonu, metin yazma, özetleme ve üçüncü parti uygulamalar üzerinde daha hassas kontrol gibi özellikler sunacak. Teknoloji, şirketin bu yıl tanıttığı Apple Intelligence platformuyla entegre çalışacak.

    Apple, önümüzdeki aylarda iOS 18 kapsamında Siri’ye bazı yeni özellikler ekleyecek. Bu özellikler arasında, kullanıcının ekranındaki bilgilere dayalı komutları algılama yeteneği de bulunuyor. Ancak esas devrim, Siri’nin ikinci nesil büyük dil modellerini kullanacağı iOS 19’da gerçekleşecek. Bu yeni sistem, iOS 18 Siri’ye güç veren ChatGPT (ChatGPT, Apple Intelligence’a henüz eklenmedi) ve ayrıca Google Gemini gibi rakiplerin yeteneklerini yakalamayı amaçlıyor.

    Apple’ın geliştirme sürecindeki odak noktası, Siri’nin kullanıcılarla daha akıcı bir etkileşim kurması. Bu doğrultuda, şirket yakın zamanda yapay zeka teknolojileri ve sohbet arayüzleri konusunda uzman kişiler aradığına dair iş ilanları yayınladı. Siri’nin tasarım ekibinin başında, Apple’ın insan arayüz tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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