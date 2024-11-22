Apple, Siri’yi baştan aşağı yeniliyor: Daha akıllı ve daha konuşkan

Çok daha konuşkan bir Siri geliyor
Yeni Siri, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak daha doğal, insan benzeri sohbetler gerçekleştirebilecek. Ayrıca, daha karmaşık istekleri daha hızlı yanıtlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket içi kaynaklara göre bu teknoloji, mevcut Siri arayüzünün yerini alacak ve iOS 19 ile macOS 16 güncellemeleriyle birlikte duyurulacak.
Apple, bu yeniliği bir yıldan uzun süredir test ediyor. Siri’nin yeni versiyonu, metin yazma, özetleme ve üçüncü parti uygulamalar üzerinde daha hassas kontrol gibi özellikler sunacak. Teknoloji, şirketin bu yıl tanıttığı Apple Intelligence platformuyla entegre çalışacak.
Apple, önümüzdeki aylarda iOS 18 kapsamında Siri’ye bazı yeni özellikler ekleyecek. Bu özellikler arasında, kullanıcının ekranındaki bilgilere dayalı komutları algılama yeteneği de bulunuyor. Ancak esas devrim, Siri’nin ikinci nesil büyük dil modellerini kullanacağı iOS 19’da gerçekleşecek. Bu yeni sistem, iOS 18 Siri’ye güç veren ChatGPT (ChatGPT, Apple Intelligence’a henüz eklenmedi) ve ayrıca Google Gemini gibi rakiplerin yeteneklerini yakalamayı amaçlıyor.
Apple’ın geliştirme sürecindeki odak noktası, Siri’nin kullanıcılarla daha akıcı bir etkileşim kurması. Bu doğrultuda, şirket yakın zamanda yapay zeka teknolojileri ve sohbet arayüzleri konusunda uzman kişiler aradığına dair iş ilanları yayınladı. Siri’nin tasarım ekibinin başında, Apple’ın insan arayüz tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.