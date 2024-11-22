Apple, Siri’yi baştan aşağı yeniliyor: Daha akıllı ve daha konuşkan

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, dijital asistanı Siri’yi yeniden tasarlamak için büyük bir hamle yapıyor. Şirket, ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı hizmetlerle rekabet edebilmek için "LLM Siri" adını verdiği yeni nesil bir sistemi geliştirme aşamasında. Siri’nin bu daha gelişmiş ve etkileşimli versiyonunun 2026 yılında kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Çok daha konuşkan bir Siri geliyor

Yeni Siri, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak daha doğal, insan benzeri sohbetler gerçekleştirebilecek. Ayrıca, daha karmaşık istekleri daha hızlı yanıtlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket içi kaynaklara göre bu teknoloji, mevcut Siri arayüzünün yerini alacak ve iOS 19 ile macOS 16 güncellemeleriyle birlikte duyurulacak.

Apple, bu yeniliği bir yıldan uzun süredir test ediyor. Siri’nin yeni versiyonu, metin yazma, özetleme ve üçüncü parti uygulamalar üzerinde daha hassas kontrol gibi özellikler sunacak. Teknoloji, şirketin bu yıl tanıttığı Apple Intelligence platformuyla entegre çalışacak.

iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir 21 sa. önce eklendi

Apple, önümüzdeki aylarda iOS 18 kapsamında Siri’ye bazı yeni özellikler ekleyecek. Bu özellikler arasında, kullanıcının ekranındaki bilgilere dayalı komutları algılama yeteneği de bulunuyor. Ancak esas devrim, Siri’nin ikinci nesil büyük dil modellerini kullanacağı iOS 19’da gerçekleşecek. Bu yeni sistem, iOS 18 Siri’ye güç veren ChatGPT (ChatGPT, Apple Intelligence’a henüz eklenmedi) ve ayrıca Google Gemini gibi rakiplerin yeteneklerini yakalamayı amaçlıyor.

Apple’ın geliştirme sürecindeki odak noktası, Siri’nin kullanıcılarla daha akıcı bir etkileşim kurması. Bu doğrultuda, şirket yakın zamanda yapay zeka teknolojileri ve sohbet arayüzleri konusunda uzman kişiler aradığına dair iş ilanları yayınladı. Siri’nin tasarım ekibinin başında, Apple’ın insan arayüz tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Alan Dye bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, Siri’yi baştan aşağı yeniliyor: Daha akıllı, daha konuşkan