Fotoğraflardaki arka plan nasıl silinir?

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Bir çok kişiye fotoğraflardan arka plan silme işlemi zahmetli gibi görünebilir. Ancak resimlerden arka planları silmek göründüğü kadar da zor değil. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda arka plan silme işlemleri de gelişimini; programsız, online ve telefondan arka plan kaldırma gibi yöntemler ile farklılaştırdı.

Kısaca internetin bulunduğu her alandan, fotoğraflardan arka fon kaldırmak artık mümkün. Peki arka plan en kolay ve hızlı bir şekilde nasıl kaldırılır? İşte adım adım fotoğraflardaki arka planı silme işlemleri:

3 adımda fotoğraftan arka plan silme

Çok kısa sürede arka fon kaldırmak istiyorsanız, bu iş için yapılan bir internet sitesi olan remove.bg adresini kullanabilirsiniz. İşte 3 adımda arka plan silme işlemleri:

Popüler ücretsiz ve online resimlerden arka plan silme sitelerinden biri olan remove.bg web sitesine giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan Upload Image yazan butona tıklıyoruz ve ister bilgisayardan ister telefondan resmi siteye yüklüyoruz. Böylece telefondan fotoğraf arka plan silme işlemini de bu site aracılığı ile ücretsiz bir şekilde yapabiliriz. Fotoğrafı yükledikten sonra remove.bg sizin için otomatik olarak arka plan silme işlemini yerine getirecektir. Hepsi bu kadar.

Telefondan ve online arka plan silme sitelerinden işlemi biten fotoğrafların orta çözünürlük kalitesindeki sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Full HD arka plan silme işlemi için küçük bir ücret ödemeniz gerekebilir.

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Online fotoğraftan arka plan silme siteleri

Programsız fotoğraftan arka plan kaldırma işlemi için çevrimiçi arka plan silme hizmeti sunan internet sitelerinden bir kaçını listeledik.

Bu siteler 10 saniye gibi bir sürede arka planı büyük bir başarı ile kaldırıyor ve birçok kişi için yeterli olan bir çözünürlükte ücretsiz olarak indirme imkanı sunuyor.

İşte online fotoğraftan arka plan silme için internet siteleri:

Remove.bg

Removal.ai

Retoucher.online

Slazzer.com

Photoscissors.com

Resimlerden arka plan silme programları

Ücretsiz fotoğraf arka plan temizleme web siteleri ve programsız fotoğraftan arka plan kaldırma hizmetleri pratik olsalar da daha profesyonel bir arka fon silme işlemi için programa ihtiyaç duyabilirsiniz.

En çok tercih edilen programları şu şekilde sıralayabiliriz:

inPixio Photo Studio Pro 12

Adobe Photoshop

CorelDRAW

GIMP

PhotoScissors

Ücretsiz fotoğraf arka plan temizleme hizmeti veren online internet siteleri ile çok kısa sürede resimlerden arka plan silebiliyoruz. Online siteler özellikle çok fazla detay gerektirmeyen ve acil işleriniz için ideal bir çözüm.

Bilgisayar programları ile de daha etkili ve hatasız arka plan silme işlemi yapmak mümkün. Profesyonel bir arka plan silme işlemi istiyorsanız ücretli veya ücretsiz arka plan kaldırma programlarından birini kullanmak gerekecektir.

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