Mobil ve PC için en iyi multiplayer oyunlar (2025)

Tek başınıza oynamak istediğinizde, belli bir senaryo üzerine inşa edilmiş hikayeli oyunlar en iyi seçimdir. Hikayeli oyunlar, kimseyle oynamak istemediğinizde harikadır ancak durağan ilerlediğinden belli bir süre sonra sıkıcı olabilir. Biraz hikayeden uzaklaşıp tüm stresinizi atabileceğiniz online oyunlara bakıyorsanız, multiplayer (çok oyunculu) oyunlar listemize göz atmalısınız.
Platform: PC, PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S
Geliştirici: Rockstar
Yayıncı: Rockstar Games
Çıkış tarihi: 1 Ekim 2013
2️⃣ World of Tanks
İster kaba kuvvetle savaşmayı ister daha stratejik bir yaklaşımı tercih edin, anlaşılması kolay oyun mekanikleri farklı oyun tarzlarına uygun. Güçlü topçu ateşiyle tüm düşman tanklarını hemen yok edebilir veya daha incelikli bir yaklaşım benimseyerek rakibinizin üssüne girmenin bir yolunu bulup içeriden ele geçirerek zafer kazanabilirsiniz. Ne kadar çok oynarsanız, o kadar çok araç açarsınız; dünyanın dört bir yanından keşfedebileceğiniz en iyi 600'den fazla tank var.
Tür: Aksiyon, Devasa Çok Oyunculu, Simülasyon, Oynaması Ücretsiz
Platform: PC, PlayStation 5, PS 4, Xbox One, macOS
Geliştirici: Wargaming Group Limited
Yayıncı: Wargaming Group Limited
Çıkış tarihi: 29 Nisan 2021
3️⃣ Valorant
Valorant'ta oyuncuların satın alabildiği ve ücretsiz olarak elde edebildiği benzersiz yeteneklere sahip ajanlar yer alıyor. Her Valorant karakterinin stratejik güçleri ve zayıf yönleri var; bazıları bölgeleri savunmada uzmanken bazıları hücum hattında iyi.
Tür: Taktiksel Nişancı
Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
Geliştirici: Riot Games
Yayıncı: Riot Games
Çıkış tarihi: 2 Haziran 2020
4️⃣ Diablo 4
Tür: Çok Oyunculu, Aksiyon RPG, Hack & Slash
Platform: PC, PS 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S
İnanılmaz derecede ayrıntılı balistik modelleme ve simülasyon oyun modları, bu savaş oyununu rakiplerinden ayırıyor. İki tank arasındaki 1’e1 mücadeleyi, zırh kalınlığı, zırh açısı, materyal, mermi boyutu ve türü gibi sayısız faktör etkileyebiliyor.
Tür: Devasa Çok Oyunculu, Simülasyon, Savaş, Nişancı
Platform: PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, macOS
Geliştirici: Gaijin Entertainment
Yayıncı: Gaijin Entertainment
Çıkış tarihi: 1 Kasım 2012
Online multiplayer oyunlar (Mobil) 📱
PUBG Mobile
Clash of Clans
Mobile Legends
Call of Duty Mobile
Clash Royale
Last Day on Earth
Mario Kart Tour
Asphalt
UNO!
Çok oyunculu oyunlar, arkadaşlarınızla eğlenmenin harika bir yoludur. En iyi multiplayer oyunlar PC ve mobil platformda rekabetçi ortam sunmalarıyla en çok oynanan oyun türlerinin başında yer alır. Peki, 2025’te oynanabilecek en iyi online oyunlar hangileri? Multiplayer oyun önerilerilistemizde en iyi yapımlara yer verdik.
En İyi Multiplayer Oyunlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12296
Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)
Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem