Mobil ve PC için en iyi multiplayer oyunlar (2025)

Tek başınıza oynamak istediğinizde, belli bir senaryo üzerine inşa edilmiş hikayeli oyunlar en iyi seçimdir. Hikayeli oyunlar, kimseyle oynamak istemediğinizde harikadır ancak durağan ilerlediğinden belli bir süre sonra sıkıcı olabilir. Biraz hikayeden uzaklaşıp tüm stresinizi atabileceğiniz online oyunlara bakıyorsanız, multiplayer (çok oyunculu) oyunlar listemize göz atmalısınız.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar (Mobil ve PC) 2 yıl önce eklendi

Online multiplayer oyunlar (Mobil) 📱 Tam Boyutta Gör Mobil multiplayer oyunlar, arkadaşlarınızla takım kurmanın veya dünyanın dört bir yanından oyuncularla kafa kafaya mücadele etmenin heyecanını yaşatır. En iyi mobil çok oyunculu oyunlar, yarış, savaş, hayatta kalma, spor ve fazlası gibi birçok farklı türde gelir. İşte Android ve iPhone telefonlarda arkadaşlarınızla oynayacağınız en iyi online oyunlar 👇🏻 PUBG Mobile

Clash of Clans

Mobile Legends

Call of Duty Mobile

Clash Royale

Last Day on Earth

Mario Kart Tour

Asphalt

UNO!

Çok oyunculu oyunlar, arkadaşlarınızla eğlenmenin harika bir yoludur. En iyi multiplayer oyunlar PC ve mobil platformda rekabetçi ortam sunmalarıyla en çok oynanan oyun türlerinin başında yer alır. Peki, 2025’te oynanabilecek en iyi online oyunlar hangileri? Multiplayer oyun önerileri listemizde en iyi yapımlara yer verdik.

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En iyi multiplayer (çok oyunculu) oyunlar