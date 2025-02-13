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    Mobil ve PC için en iyi multiplayer oyunlar (2025)

    Çok oyunculu oyunlar, online oyun severlerin keyifle oynadığı yapımların başında geliyor. İşte 2025'te mobil ve PC'de oynanabilecek en iyi multiplayer oyunlar

    Tek başınıza oynamak istediğinizde, belli bir senaryo üzerine inşa edilmiş hikayeli oyunlar en iyi seçimdir. Hikayeli oyunlar, kimseyle oynamak istemediğinizde harikadır ancak durağan ilerlediğinden belli bir süre sonra sıkıcı olabilir. Biraz hikayeden uzaklaşıp tüm stresinizi atabileceğiniz online oyunlara bakıyorsanız, multiplayer (çok oyunculu) oyunlar listemize göz atmalısınız.

    En iyi multiplayer oyunlar 🎮

    çok oyunculu oyunlar pc Tam Boyutta Gör
    Çok oyunculu mod, bir oyunu sonsuza dek tekrar oynanabilir hale getirir ve sunucular açık kaldığı sürece arkadaşlarınız veya dünya genelinde oyuncularla iyi vakit geçirmenizi sağlar. En iyi çok oyunculu oyunlar, gündelik masa oyunlarından e spor oyunlarına, battle royale nişancı ve savaş oyunlarına kadar farklı türde yapımları bir araya toplar. Peki, PC’deki en iyi online oyunlar hangileri? İşte multiplayer oyunları sevenler için bilgisayarda oynanabilecek en iyi 10 yapım 👇🏻
    • GTA Online
    • World of Tanks
    • Valorant
    • Diablo 4
    • Call of Duty: Black Ops 6
    • Counter Strike 2 (CS2)
    • Baldur’s Gate 3
    • NBA 2K25
    • EA FC 25
    • War Thunder

    1️⃣ GTA Online

    en iyi online oyun gta Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto Online, GTA 5 ile bağlantılı olabilir ancak arkadaşınızla keyfini çıkarabileceğiniz dinamik ve sürekli gelişen kendi evrenine sahip. GTA Online’da sıkılmanız çok zor; tehlikeli soygunlardan motosiklet kulüplerine ve bir sürü yarış moduna kadar farklı içeriklerle dolu bir oyun. Yeni soygunlar, sunucu ve daha fazlasıyla sürekli güncelleniyor. 30 oyuncuya kadar neredeyse her şey için tasarlanmış sanal alanlarda oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
    • Tür: Açık dünya, Yarış, Nişancı, Aksiyon, Macera
    • Platform: PC, PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Rockstar
    • Yayıncı: Rockstar Games
    • Çıkış tarihi: 1 Ekim 2013

    2️⃣ World of Tanks

    ücretsiz çok oyunculu oyun World of Tanks Tam Boyutta Gör
    World of Tanks, on yıldan uzun bir süredir oyun dünyasında olmasına rağmen, hala en iyi ücretsiz multiplayer oyunlar arasında gösteriliyor. Hareketli sunucuları ve uluslararası oyuncu tabanıyla, bir tanka atlayıp bir şeyleri havaya uçurma isteği duyduğunuzda bir takım bulmakta asla zorlanmayacaksınız.

    İster kaba kuvvetle savaşmayı ister daha stratejik bir yaklaşımı tercih edin, anlaşılması kolay oyun mekanikleri farklı oyun tarzlarına uygun. Güçlü topçu ateşiyle tüm düşman tanklarını hemen yok edebilir veya daha incelikli bir yaklaşım benimseyerek rakibinizin üssüne girmenin bir yolunu bulup içeriden ele geçirerek zafer kazanabilirsiniz. Ne kadar çok oynarsanız, o kadar çok araç açarsınız; dünyanın dört bir yanından keşfedebileceğiniz en iyi 600'den fazla tank var.

    • Tür: Aksiyon, Devasa Çok Oyunculu, Simülasyon, Oynaması Ücretsiz
    • Platform: PC, PlayStation 5, PS 4, Xbox One, macOS
    • Geliştirici: Wargaming Group Limited
    • Yayıncı: Wargaming Group Limited
    • Çıkış tarihi: 29 Nisan 2021

    3️⃣ Valorant

    en iyi ücretsiz multiplayer oyun valorant Tam Boyutta Gör
    Riot Games’in ultra akıcı taktiksel takım tabanlı nişancı oyunu Valorant, CS2'nin tacını aldı. Valorant’ı Counter Strike ve diğer rakiplerinden ayıran birçok çekici özellik var. Oyun tarzı Counter-Strike oyuncuları için tanıdık; Beş kişilik takımlar maça ya saldırarak ya da savunarak başlıyor ve sonra yer değiştiriyorlar. Oyuncular ayrıca her turun başında silah satın alıyor ve bir önceki turdaki performanslarına göre para kazanıyor.

    Valorant'ta oyuncuların satın alabildiği ve ücretsiz olarak elde edebildiği benzersiz yeteneklere sahip ajanlar yer alıyor. Her Valorant karakterinin stratejik güçleri ve zayıf yönleri var; bazıları bölgeleri savunmada uzmanken bazıları hücum hattında iyi.

    • Tür: Taktiksel Nişancı
    • Platform: PC, PS5, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Riot Games
    • Yayıncı: Riot Games
    • Çıkış tarihi: 2 Haziran 2020

    4️⃣ Diablo 4

    arkadaşlarla oynanacak oyun diablo 4 Tam Boyutta Gör
    Diablo IV kendi başına olağanüstü bir aksiyon RPG ancak yanınızda biriyle Sanctuary'yi keşfetmenin özel bir büyüsü var. Diablo 4 multiplayer modu, tamamen farklı seviyelerdeki oyuncuların birlikte oynayabilmesini sağlayan bir ortam sunuyor. Çok oyunculu deneyim, dramatik hikaye geliştirmeleri, zindanları ve ustalaşılacak yeni bir sınıf sunan Vessel of Hatred DLC'siyle daha da iyi hale geldi. Blizzard'ın cehennem ARPG'sinin kasvetli dünyasına kapıldıysanız, dalmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz.
    • Tür: Çok Oyunculu, Aksiyon RPG, Hack & Slash
    • Platform: PC, PS 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Blizzard Entertainment
    • Yayıncı: Blizzard Entertainment
    • Çıkış tarihi: 17 Ekim 2023

    5️⃣ Call of Duty: Black Ops 6

    multiplayer oyun pc öneri call of duty Tam Boyutta Gör
    Call of Duty Black Ops 6, Treyarch'ın iki yıl üst üste Modern Warfare'den sonra dizginleri ele almasıyla serinin formuna geri dönüşü. Black Ops 6'da iki çok farklı multiplayer deneyimi var: Çok Oyunculu ve Zombiler. Çok oyunculu mod, Call of Duty oyununu oynamış olan herkese tanıdık gelecektir. Hızlı tempolu mücadele, yeni hareket sistemi, oynanabilecek harika haritalar ve her oyuncunun savaş alanında durdurulamaz hissetmesini sağlayan en iyi Black Ops 6 donanımlarıyla destekleniyor. Tur tabanlı Zombiler modu, geçmiş yıllara göre daha zor.
    • Tür: Aksiyon, Çok Oyunculu, FPS, Nişancı
    • Platform: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Treyarch
    • Yayıncı: Activision
    • Çıkış tarihi: 25 Ekim 2024

    6️⃣ Counter Strike 2 (CS2)

    çok oyunculu fps oyunu cs 2 Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike topluluğunun bir kısmı yeni bir oyun istemiyordu ancak Valve, CS:GO'ya kapıları sonsuza dek kapatma ve Counter Strike 2'yi Source Engine ile tamamen yenileme kararı aldı. Devam oyununda oynanış büyük ölçüde değişmeden kalıyor; ancak bu oyunu selefinden ayıran birkaç önemli fark var. Yeni CS derecesi, çevresiyle etkileşime geçen sis bombaları, güncellenmiş haritalar, yüksek çözünürlüklü efektler ve fazlası CS 2 ile geliyor.
    • Tür: FPS, Nişancı, Multiplayer, Rekabetçi
    • Platform: PC, Linux
    • Geliştirici: Valve
    • Yayıncı: Valve
    • Çıkış tarihi: 27 Eylül 2023

    7️⃣ Baldur’s Gate 3

    ödüllü online oyun Baldur’s Gate 3 Tam Boyutta Gör
    Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma oyunu fantezisini yeniden canlandırmak kolay bir iş değil ancak Baldur’s Gate 3 ilginç karakterlerle dolu sürükleyici bir dünya, esprili hikaye ve heyecan verici bir mücadeleyi bir araya getirmeyi başarıyor. Sınırsız seçim duygusu karakter yaratmayla başlıyor. Bir maceraya atılmaya hazır olduğunuzda üç arkadaşınızla birlikte online mücadeleye atılabilirsiniz. Co-op modunda diğer oyuncularla becerilerinizi ve taktiklerinizi birleştirebilir, teçhizatı paylaşabilir ve fazlasını yapabilirsiniz.
    • Tür: RYO, CRPG, Co-op
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox X/S, macOS
    • Geliştirici:  Larian Studios
    • Yayıncı: Larian Studios
    • Çıkış tarihi: 3 Ağustos 2023

    8️⃣ NBA 2K25

    online basketbol oyunu NBA 2K25 Tam Boyutta Gör
    NBA 2K25, PC’de en iyi basketbol oyunu. 2K serisi, sadece modern döneme odaklanan bazı spor oyunlarının aksine modları ve kadrosuyla öne çıkıyor. Michael Jordan, Larry Bird gibi bir dönemin efsanevi oyuncularıyla oynama imkanı veriyor. Farklı dönemlerden oyuncular arasındaki farkı, topu tutuş biçimlerine göre anlayabiliyorsunuz. NBA 2K25’te arkadaşlarınızla aynı takımda oynayabiliyor veya tek bir maçta karşı karşıya gelebiliyorsunuz.
    • Tür: Spor, Basketbol, Simülasyon, E-spor
    • Platform: PC, PlayStation 5, PS 4, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Visual Concepts
    • Yayıncı: 2K
    • Çıkış tarihi: 28 Ekim 2024

    9️⃣ EA SPORTS FC 25

    online futbol oyunu FC 25 Tam Boyutta Gör
    EA Sports FC 25, arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından rastgele oyuncularla online maç yapmanın çeşitli yollarını sunuyor. Çoğu modun co-op (birlikte) ve rekabetçi sürümleri var. Ultimate Team kadronuzu kurup arkadaşlarınıza ve yabancılara karşı mücadele edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı online dostluk maçları yapabilir, Co-op Seasons modunda arkadaşınızla birlikte online olarak dünyanın herhangi bir yerindeki iki rakibe karşı 2’ye 2 dereceli maçlar yapabilirsiniz.
    • Tür: Spor, Simülasyon, Futbol
    • Platform: PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch
    • Geliştirici: EA Canada & EA Romania
    • Yayıncı: Electronic Arts
    • Çıkış tarihi: 27 Eylül 2024

    🔟 War Thunder

    oynaması ücretsiz multiplayer oyun War Thunder Tam Boyutta Gör
    War Thunder, ister hava muharebelerinde, ister tank savaşlarında veya deniz çatışmalarında olsun, askeri araçların birbirini etkisiz hale getirmesiyle ilgili ücretsiz multiplayer oyun. Çok oyunculu oyun, 2. Dünya Savaşı oyunlarından tanıyacağınız mütevazı uçak ve kara araçlarıyla başlamış olsa da, sayısız teknoloji ağacı artık küresel süper güçlerden daha küçük ülkelere kadar çeşitli ülkelerin askeri tarihlerini kapsıyor.

    İnanılmaz derecede ayrıntılı balistik modelleme ve simülasyon oyun modları, bu savaş oyununu rakiplerinden ayırıyor. İki tank arasındaki 1’e1 mücadeleyi, zırh kalınlığı, zırh açısı, materyal, mermi boyutu ve türü gibi sayısız faktör etkileyebiliyor.

    • Tür: Devasa Çok Oyunculu, Simülasyon, Savaş, Nişancı
    • Platform: PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, macOS
    • Geliştirici: Gaijin Entertainment
    • Yayıncı: Gaijin Entertainment
    • Çıkış tarihi: 1 Kasım 2012

    Online multiplayer oyunlar (Mobil) 📱

    en iyi multiplayer oyunlar mobil Tam Boyutta Gör
    Mobil multiplayer oyunlar, arkadaşlarınızla takım kurmanın veya dünyanın dört bir yanından oyuncularla kafa kafaya mücadele etmenin heyecanını yaşatır. En iyi mobil çok oyunculu oyunlar, yarış, savaş, hayatta kalma, spor ve fazlası gibi birçok farklı türde gelir. İşte Android ve iPhone telefonlarda arkadaşlarınızla oynayacağınız en iyi online oyunlar 👇🏻
    • PUBG Mobile
    • Clash of Clans
    • Mobile Legends
    • Call of Duty Mobile
    • Clash Royale
    • Last Day on Earth
    • Mario Kart Tour
    • Asphalt
    • UNO!

    Çok oyunculu oyunlar, arkadaşlarınızla eğlenmenin harika bir yoludur. En iyi multiplayer oyunlar PC ve mobil platformda rekabetçi ortam sunmalarıyla en çok oynanan oyun türlerinin başında yer alır. Peki, 2025’te oynanabilecek en iyi online oyunlar hangileri? Multiplayer oyun önerileri listemizde en iyi yapımlara yer verdik.

    En İyi Multiplayer Oyunlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 12296

    Kaynakça https://store.steampowered.com/curator/8376768-Top-Tier-Multiplayer-Games/ https://store.steampowered.com/category/multiplayer/
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    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    Uçan arabalar denildi, gele gele bu mu geldi? Neyse bu modlanırsa fena drift de yapılır (yalnız dokunmatik ekrandan drift yapan da kendisine delikanlı demesin)

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 1 gün önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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