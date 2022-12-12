Mobil ve bilgisayar için en iyi açık dünya oyunları

Tam Boyutta Gör Açık dünya oyunları sayesinde serbestçe dolaşıp oyunun yapısal mekaniğinden uzaklaşarak kendinizi bambaşka maceraların içerisinde bulabilirsiniz.

Bu listede en iyi açık dünya oyunları ile karşılaşacaksınız. Bu oyunlardan 7 tanesi mobil teknolojiler eşliğinde oynanabilen yapımlar. Diğer yedisi ise Windows platformunda deneyimleyebildiğiniz oyunlar.

Düşük sistemli açık dünya oyunları da son derece ilgi çekiyor. Bu listede yer alan projelerde eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız cihazınızın size tavsiye edilen oyunun ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım mimarisine sahip olduğundan emin olmalısınız.

En iyi açık dünya oyunları

İşte mobil ve PC için en iyi ücretli ve ücretsiz açık dünya oyunları listesi 🔽

Arcane Legends (Mobil)

Don't Starve: Shipwrecked (Mobil)

Evil Lands (Mobil)

Forsaken World: Gods and Demons (Mobil)

Genshin Impact (Mobil)

LifeAfter (Mobil)

Sky: Children of the Light (Mobil)

Assassin’s Creed Valhalla (PC)

Batman: Arkham Knight (PC)

Far Cry 5 (PC)

Forza Horizon 4 (PC)

Grand Theft Auto 5 (PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim (PC)

The Witcher 3: Wild Hunt (PC)

iOS ve Android telefonlar için açık dünya oyunları 📱

Tam Boyutta Gör Açık dünya oyunu denilince bir oyuncunun o oyundaki görevler veya hedefler için ne zaman ve nasıl harekete geçeceğini tasarlayabildiği bir dünyadan söz edildiğini bilmeniz gerekiyor.

Birçok yapım aslında oyunculara çok kısıtlı imkânlar sunuyor. Bu kısıtlı imkânlar oyuncuların bir oyundaki dış mekânları keşfetmesini önlüyor. Dijitalleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla internet bağlantısı ile oynanan (online) açık dünya oyunları için stüdyosuna kapanan ve bu sektörden gelirler elde etmek isteyen firmaların sayısı iyice arttı.

Açık dünya ve RPG oyunları veya açık dünya ve araba oyunları gibi yeni türlerin de ortaya çıkmasıyla gelişen ve genişleyen oyun dünyası, mobil platformunun değerini yükseltti. Bu durumdan telefonlar da nasiplendi.

Arcane Legends ☄️

2012 yılında Spacetime Studios tarafından Windows, iOS, Android ve Google Chrome için piyasaya sürülen bu yapım üç boyutlu bir açık dünya oyunu.

Bu oyunda rol yapabilir (MMORPG), karakterler geliştirebilir, evinizi dizayn edebilir ve hayvanlarınızı besleyip onlarla maceradan maceraya koşabilirsiniz.

3 ana sınıfın ve onlarca yeteneğin bulunduğu Arcane Legends'da altınlar toplayıp eşyalar elde edebilir, ölümcül düellolarda boy gösterebilir ve çeşitli savaş etkinliklerinde yer alabilirsiniz. Dağlar, ekilmemiş topraklar, kırsal araziler, ormanlar ve zindanlar sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. ormanlar

Android sürümü || iOS sürümü

Don't Starve: Shipwrecked 🚢

Düşük sistemli açık dünya oyunları için iyi bir örnek olan Don't Starve: Shipwrecked sayesinde bir tekneyle okyanuslarda gezecek ve tropikal adalarda yaşayacaksınız. Adalarda yaşamak hiç kolay değil çünkü sert yaşam şartlarıyla boğuşacaksınız. Aç kalmamak için adalardan ve denizlerden yiyecekler toplamalısınız.

Android sürümü || iOS sürümü

Evil Lands 🏞️

İnternet bağlantısını (online) kullanan bu yapım çok oyunculu bir açık dünya oyunu. Evil Lands'te gizlenen canavarları ve ejderhaları bulabilir ve onları öldürebilirsiniz.

Karakterinizi seçip görevleri tamamlamak ve dünyayı kötülüklerden arındırmak için diğer oyuncularla iş birliği yapabilirsiniz.

Büyülü yerleri ve ormana benzeyen zindanları yağmalayabilirsiniz. Çeşitli haritalar, ganimetler, geliştirilebilen yetenekler, karakter sınıfları, sürükleyici görevler ve üç boyutlu görseller sizi çağırıyor.

Android sürümü || iOS sürümü

Forsaken World: Gods and Demons 😈

Fantezi bir rol yapma oyunu olan bu yapımda ihtişamlı hazinelerin peşinden koşacaksınız. Bir ejderhanın inine baskın yapabilir, kayıp eserleri arayabilir ve balık tutabilirsiniz. Calindor'un geleceği sizin elinizde. Büyücüler, cüceler, ruhlar, savaşçılar ve vahşi bir yaşam ile vakit geçirmeye hazır olun.

Forsaken World: Gods and Demons'ın açık dünya ve hayatta kalma oyunları için hazırlanan listelerde kendisine yer bulması tesadüf değil. Çevrenizdeki oyuncularla etkileşime geçmek, mallarınızı ve kaynaklarınızı refah adına takas etmek, rakiplerinizle savaşmak ve Calindor'u özgürce gezmek için acele edin.

Android sürümü || iOS sürümü

Genshin Impact ✨

Açık dünya ve RPG oyunları denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan Genshin Impact'de yedi ayrı ulus ile tanışacaksınız. Bu ulusların hepsi farklı bir unsura bağlı ve farklı bir tanrı tarafından yönetiliyor. Teyvat isimli bir evrende karakterinizi savaşlara hazırlamalısınız.

Dağlara tırmanmak, manzaralara tanıklık etmek ve nehirleri geçmek bu oyunun bir parçası. Ortalıkta gezinen perilere ve tuhaf yaratıklara dikkat edin. Teyvat'ta yedi adet element var: Ateş, buz, doğa, elektrik, rüzgar, su ve toprak.

Bu elementler bir araya getirildiğinde çeşitli tepkimeler meydana geliyor. Mesela su ve ateş sayesinde buharlaşma işlemine şahit olabilirsiniz.

Android sürümü || iOS sürümü

LifeAfter 🧟

Doomsday World'ü keşfetmeye ne dersiniz? Sisin, pisliğin ve fırtınaların kol gezdiği denizlerde yelken açıp oraları fethetmek ister misiniz? Hayatta kalma temalı olan bu açık dünya oyunu zombi tarafından ısırılan karakterleri insan görünümlü zombilere dönüştürüyor.

Bataklıklar, çöller, karlı dağlar, kumsallar, ormanlar ve şehirler ile uçsuz bucaksız bir dünyayı size sunan bu yapımda zombilerin saldırılarını savuşturmak ve kendi sığınağınızı inşa etmeniz gerekiyor. Hayatta kalmak için arkadaşlar edinmelisiniz.

Android sürümü || iOS sürümü

Sky: Children of the Light ⭐

Bulutların üzerine çıkmak, çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmak, enstrüman çalmak ve gökyüzüne ulaşmak bu oyunun doğasında var. MMORPG ve açık dünya oyunlarıile haşır neşirseniz Sky: Children of the Light'ta dünyayı keşfetmek, hazineleri tespit etmek, karanlık âlemlere dalmak ve takımyıldızlarındaki ruhları kurtarmak için acele edin.

Android sürümü || iOS sürümü

En iyi strateji oyunları (Mobil ve PC) 2 gün önce eklendi

Bilgisayarlar için açık dünya oyunları 🖥️

Tam Boyutta Gör PC ve açık dünya oyunları performans ve oynanış deneyimi açısından memnun etmeyi başarıyor. Zira bilgisayarlar bir oyuncunun birinci ve üçüncü şahıs perspektifi eşliğinde keşfedebileceği gerçek zamanlı üç boyutlu ortamlar sunmak konusunda gayet başarılı.

Assassin’s Creed Valhalla 🗡️

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen bu yapım 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Aksiyon ve rol yapma oyunu şeklinde nitelendirilen Assassin's Creed Valhalla tıpkı diğer Assassin's Creed oyunları gibi size açık bir dünya sunuyor.

873 yılındaki Vikingler'in İngiltere'yi istila etmesini konu alan bu oyunda Suikastçı Kardeşliği ile Tapınak Şövalyeleri arasındaki çatışmasının ortasında kalan ve bir Viking akıncısı olan Eivor ile maceradan maceraya atılacaksınız.

Steam sayfası

Batman: Arkham Knight 🦇

Bu oyun Rocksteady Studios tarafından geliştirildi ve 7 yıl önce Warner Bros. Interactive Entertainment sayesinde yayımlandı. Aksiyon ve macera ögelerinin eksik olmadığı Batman: Arkham Knight'ta DC Comics'in Batman adlı süper kahramanı irdeleniyor.

Batman: Arkham City'nin devamı niteliğinde olan bu yapım Gotham City'de geçiyor ve Scarecrow'un Gotham'ı ele geçirmeye çalışması konu alınıyor. Oyuncular bu oyunda tüm haritayı özgürce gezebiliyor. İlgili haritada üç ana kısım var: Bleake, Miagani ve Founders' Adaları.

Kanca silahlarını kullanıp süzülmek veya Batmobile isimli araç ile haritada dolanmak size kalmış.

Steam sayfası

Far Cry 5 💥

Ubisoft'un birinci şahıs nisancı oyunlarından birisi olan Far Cry 5'de ABD'de bulunan ve Montana isimli eyalete ait olan Hope County'de vakit geçireceksiniz. Burayı ele geçiren Joseph Seed'e dikkat etmelisiniz.

Zira siz bir şerif yardımcısısınız ve yaşadığınız yerin bekası için gerekirse direniş grupları ile çalışmalısınız. Savaş ve keşif mekaniklerinin bolca bulunduğu Far Cry 5'de ana görevlere yan görevler eşlik ediyor. Harita editörü ve çok oyunculu oyun modu da sizi karşılıyor.

Açık dünya oyunları için hazırlanan listelerde sıkça görebileceğiniz bu yapımdaki haritaları yürüyerek veya araç kullanarak gezebilir, karakterinizin görünümünü değiştirebilir, rakiplerinizi menzilli ve patlayıcı silahlarla yok edebilirsiniz.

Steam sayfası

Forza Horizon 4 🏁

Açık dünya oyunları PC platformu için olmazsa olmaz bir oyun türü hâline geldi. 4 yıl önce oyuncuların beğenisine sunulan bu yapım bir yarış oyunu.

Birleşik Krallık'ın kurgusal bölgelerinde cirit atacağınız Forza Horizon 4'te 450'den fazla lisanslı araç mevcut. Pist Yaratıcısı ile kendi pistlerinizi oluşturabilir ve buralarda yarışlar düzenleyebilirsiniz. Bu oyun internet bağlantısı olmadan da oynanabiliyor. Kendisi internetsiz oyunlar için oldukça güzel bir örnek.

Steam sayfası

Grand Theft Auto 5 🚔

2013 yılında Rockstar Games tarafından yayımlanan bu oyun aksiyon, macera ve açık dünya oyunu olarak nitelendiriliyor. Sizi üç karakter karşılıyor: Banka soyguncusu Michael De Santa, sokak çetesi üyesi Franklin Clinton ve uyuşturucu satıcısı Trevor Philips.

Tıpkı diğer Grand Theft Auto oyunlarında olduğu gibi burada da istediğiniz araçla istediğiniz şekilde gezebiliyor, istediğinizi öldürebiliyor, mekân soyabiliyor, polislerle çatışabiliyor ve daha birçok eylemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tek ve çok oyunculu modlarla eğlenebilir, hikâye modundaki karakterleri kontrol edebilir, bu karakterlerin dünyasına görev sırasında veya görev dışında adım atabilirsiniz. Çoğu görevde ateş edecek ve araç süreceksiniz. Grand Theft Auto 5'de bulunan ateşli silahlara, yakın dövüş aletlerine ve patlayıcı silahlara bayılacaksınız.

Steam sayfası

The Elder Scrolls V: Skyrim 🐉

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilip Bethesda Softworks aracılığıyla piyasaya sürülen, serbest dünya tipi aksiyon ve rol yapma oyunu olan The Elder Scrolls V: Skyrim 11 yaşına bastı.

Bu yapımda ejderhaların tanrısı olan Alduin adlı bir ejderhayı öldürmeye çalışacaksınız. Skyrim'deki mekânları istediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. Size verilen görevleri ister yerine getirirsiniz ister getirmezsiniz.

At üstünde gezebilir veya yürümeyi tercih edebilirsiniz. Skyrim'de sınırsız görev imkânı var. Ayrıca bu oyunda karakter sınıfı mevcut değil. Karakterinizin becerileri geliştikçe seviye atlayabilir, ev satın alabilir ve evlenebilirsiniz.

Steam sayfası

The Witcher 3: Wild Hunt 🧙

CD Projekt RED ve Warner Bros. Interactive Entertainment için oldukça elzem bir yapım olan The Witcher 3: Wild Hunt TPS, aksiyon, RPG ve açık dünya oyunu olarak değerlendiriliyor.

Rivyalı Geralt'ın öyküsünü irdeleyen bu oyunda Geralt'ın hafızası yerine geliyor ve kendisi Yennefer'ı aramaya başlıyor. Ciri'yi geri getirmek için Emhyr var Emreis'den kontrat alan karakterimiz peşinde Wild Hunt olan Ciri için çalışıyor.

Slav mitolojisinden esinlenilen The Witcher 3: Wild Hunt'ta canavarlar, cüceler, elfler ve insanlar var. Bu dörtlüye paralel boyutlar ve ekstra boyutlu dünyalarla çevrili olan bir kıta arkadaşlık ediyor.

Bu kıtada Nilfgaard İmparatorluğu ile Redanya arasındaki savaşa tanıklık edeceksiniz. Nilfgaard'ın İmparator Emhyr var Emreis tarafından yönetildiğini unutmayın.

Steam sayfası

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar (Mobil ve PC) 1 hf. önce eklendi

Açık dünya oyunları tarihi 🗓️

En eski açık dünya oyunu için herhangi bir fikir birliği yok ancak çoğu kişi SEGA'nın imzasını taşıyan ve 1970 yılında yayımlanan Jet Rocket isimli yapımın bu unvana layık olduğunu düşünüyor.

Günümüzde bile kendisinden esinlenilen bazı eski açık dünya oyunları:

The Hobbit (1982)

Mercenary (1985)

The Legend of Zelda (1986)

The Terminator (1990)

Super Mario 64 (1996)

Grand Theft Auto III (2001)

En iyi açık dünya oyunları hakkında çeşitli bilgilere ev sahipliği yapan bu içeriğimizin sonuna geldik. Bir açık dünya oyunu oynamak isteyen kişiler için çeşitli seçenekler sunduk.

Bu yazıda iOS ve Android gibi popüler olan mobil platformlar için yayımlanan ücretsiz açık dünya oyunları da var. Serbest dünya oyunları ve bedava açık dünya oyunları listemizde kendisine yer bulurken alternatif oyun türlerinden de bahsetmeyi ihmal etmedik.

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En iyi açık dünya oyunları (Mobil ve PC)