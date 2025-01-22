PC ve mobil için en iyi hikayeli oyun önerileri (2025)

Size katılan grup üyeleri, her birinin ayrıntılı ve ilişkilendirilebilir hissettiren kendi hikayeleri, kusurları ve nüanslarıyla zekice hayata geçiriliyor ve onları tanımak maceraya çok fazla derinlik katıyor. Ayrıca, kendi karakterinizi yaratmaktan ve birçok farklı sınıftan birini seçmekten, önceden belirlenmiş kökenlerden birini deneyimlemeye veya gizemli bir şekilde katil Dark Urge hikayesini keşfetmeye kadar, hikayeyi farklı şekillerde yeniden yaşayabileceğiniz çok fazla seçenek var. Baldur's Gate 3, her seferinde şaşırtacak kadar etkileyici seçeneklerle gerçekten unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

Serinin tüm başarısı, insan doğasının en grotesk ama aynı zamanda ilişkilendirilebilir yönlerini en şiirsel şekilde inceleyen yalnız kurt ve yavru hikayesi yaratan Neil Druckmann ve Naughty Dog ekibi sayesindedir. Joel ve Ellie, şimdiye kadar yaratılmış en katmanlı, psikolojik olarak karmaşık, oyun kahramanlarıdır. İlişkileri aydınlığa doğru olan yolculukları boyunca geliştikçe, onları ve en derin korkularını o kadar yakından tanıyoruz ki, oyunun trajik finali geldiğinde şok oluyoruz. The Last of Us Part 1 ve Part 2, kesinlikle oynanması gereken hikayeli oyunlar arasında.

Sert ama kahramanca başrol ve gerçekten her şeyi yapma fırsatıyla özündeki anlatının hem çarpıcı şekilde alakalı hem de oyunun en heyecan verici yönü olmaya devam etmesi şok edici. Başından itibaren sürükleyici ve türün kesinlikle en iyisi.

Hikaye, kendilerini kuşatan doğaüstü tehditlerden kurtulmaya çalışan FBI Ajanı Saga Anderson ve Alan Wake'in ikiz bakış açısını takip ediyor. Kasvetli hikaye beyninize kazınıyor, sizi baştan çıkarıcı ve şok edici gizemlerle cezbediyor, ta ki büyüleyici oyun dünyasına dalana kadar. Korkutucu hikayeli oyun arıyorsanız ödüllü Alan Wake 2’yi kesinlikle oynamalısınız.

9️⃣ Marvel's Spider-Man 2

Tam Boyutta Gör Marvel's Spider-Man 2, Miles Morales ve Peter Parker'ın şehre yönelik devasa bir tehdidi durdurmak için binadan binaya sallanmasıyla başlıyor. En başından itibaren oyunun muazzam ölçeği etkileyici ve jeneriğe kadar hayranlık uyandırıyor. Muhtemelen PS5'te oynayabileceğiniz en iyi hikayeli oyun.

Marvel's Spider-Man 2'nin ana hikayesi, Venom ile karşılaştıktan sonra yeni yetenekler ve güçler kazanan Peter Parker'a odaklanıyor. Bu, elbette bilindik bir Spider-Man hikayesi ancak ilgi çekici kılan bazı şaşırtıcı detaylar var. Özellikle Harry Osbourne'un katılımı ve tabii ki Miles Morales'teki ikinci bir Spider-Man. Özellikle Miles'ın hikayesi, intikamın her zaman bir bedeli olduğunu anlatan içten bir hikaye ve performanslar mükemmel.

Sony'ye özel oyunlar, gerçek hayattan daha büyük hikayeleriyle bilinir; Marvel’s Spider-Man 2 de istisna değil. Heyecan verici kötü adamlar, devasa sahneler ve bol sürpriz… Hikayeli oyunları beğeniyorsanız, Örümcek Adam’ı kesinlikle oynamalısınız.