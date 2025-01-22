Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PC ve mobil için en iyi hikayeli oyun önerileri (2025)

    PC ve mobil için hikayeli oyun önerisi arayanlar buraya! Karakterleri ve sahneleriyle kendi dünyalarına çeken en iyi hikayeli oyunlar bu listede.                

    Birçok oyuncuyu oyuna bağlayan şey hikayedir. Bazı oyuncular, oyunları yalnızca hikayeleri için oynar; bir parçası olabilecekleri ve kendilerini kaptırabilecekleri etkileşimli bir anlatı ister. Oyunlarda hikaye anlatımına meraklıysanız, mükemmel olay örgülerine sahip hikayeli oyunlar tam size göre. Hikayeli oyun öneri listemizde mekanik olarak güçlü ve iyi tasarlanmış deneyim sunan mükemmel hikayelere sahip oyunları bulabilirsiniz.

    En iyi hikayeli oyunlar 🎮

    hikayeli oyun önerisi Tam Boyutta Gör
    Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Hades 2, en iyi oyunlar olsa da bazen hikaye oynanıştan daha üstün gelir. Bazı oyunlar oynanıştan çok hikayeye öncelik verir; bu da mücadeleden çok ilgi çekici anlatıya yol açar. Alone in the Dark ve Gotham Knights gibi oyunlar güçlü hikaye, senaryo ve karakter performansı sunar. Hellblade ve The Walking Dead gibi oyun dünyasındaki en iyi hikayeler yoğun duygusal, etkileşimli deneyim sunar. Peki, hangi oyunu oynamalı? İşte hikayeli oyunları sevenler için bilgisayar ve konsolda oynayabileceğiniz en iyi 10 yapım 👇
    • Indiana Jones and the Great Circle
    • Star Wars Jedi: Survivor
    • God of War Ragnarok
    • Baldur's Gate 3
    • The Last of Us
    • Until Dawn
    • Red Dead Redemption 2
    • Alan Wake 2
    • Marvel's Spider-Man 2
    • Alone In The Dark

    1️⃣ Indiana Jones and the Great Circle

    hikayeli oyun öneri Indiana Jones and the Great Circle Tam Boyutta Gör
    Indiana Jones and the Great Circle, uzun süredir devam eden serinin parlayan bir örneği olarak sona eren destansı bir dünya turu hikayesi anlatıyor. Büyük ölçüde Troy Baker'ın mükemmel performansı sayesinde Indiana Jones ve Son Macera'dan bu yana en iyi Indiana Jones hikayesi denilebilir. Yeni Indiana Jones oyununda bulmacaları çözerken, Nazileri yumruklarken ve macera boyunca bulduğunuz tarihi harikaları belgelendirirken dünyayı Indy olarak deneyimlemenize olanak tanıyor.
    • Tür: Aksiyon Macera, Birinci şahıs, Bulmaca, Macera
    • Platform: PC, PS5, Xbox X/S
    • Geliştirici: MachineGames
    • Yayıncı: Bethesda Softworks
    • Çıkış tarihi: 8 Aralık 2024

    2️⃣ Star Wars Jedi: Survivor

    uzay temalı hikayeli oyun Star Wars Jedi: Survivor Tam Boyutta Gör
    Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis dünyasını Fallen Order olaylarının ötesine taşıma vaadini yerine getirmeyi başarıyor. Survivor'ın başında Cal Jedi düzenini yeniden canlandırmak ve diğer Güç'e duyarlı kişileri kurtarmak için göreve çıkarken ekibi biraz dağılmış halde buluyoruz. Yol boyunca İmparatorluk'tan kaçarken gezegenden gezegene atlayan bazı tanıdık yüzlerle ve harika yeni yüzlerle tanışacaksınız. Star Wars Jedi: Survivor, önceki oyuna kıyasla çok daha büyük bir hikaye anlatıyor. Daha fazla karakter, çok daha fazla değişiklik ve daha geniş Star Wars evreni sunuyor. Bu detayları mükemmel ışın kılıcı dövüşü ve hatta yarı açık dünya gezegeniyle birleştirin; Star Wars, hikayeli oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken yapımlardan.
    • Tür: Aksiyon, Macera, Tek Oyunculu, Uzay
    • Platform: PC, PS5, Xbox X/S
    • Geliştirici: Respawn
    • Yayıncı: Electronic Arts
    • Çıkış tarihi: 27 Nisan 2023

    3️⃣ God of War Ragnarok

    rpg hikayeli oyun tavsiyesi God of War Ragnarok Tam Boyutta Gör
    God of War Ragnarok, selefini destansı kılan şeyi alıp en üst noktaya çıkarıyor. Savaş, kalkan odaklı yetenekler ve beceriler eklenerek geliştirilmiş ve bir dizi gerçekten eğlenceli yeni araç sayesinde geçiş iyileştirildi. Kratos ve Atreus, bu devasa devam oyununda Odin’in kendisiyle yüzleşiyor ve işi bitirmek için sıkıntılı müttefiklerin yardımını alması gerekiyor. Hikaye, Kratos'un İskandinav hikayesini oldukça iyi bir şekilde tamamlarken, ileride daha fazla macera için her şeyi açık bırakıyor. İlk oyunu beğendiyseniz, bu kesinlikle oynamanız gereken bir oyun.
    • Tür: Aksiyon, Macera, Rol Yapma Oyunu
    • Platform: PC, PS5
    • Geliştirici: Santa Monica Studio
    • Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
    • Çıkış tarihi: 19 Eylül 2024

    4️⃣ Baldur's Gate 3

    ödüllü en iyi hikayeli oyun Baldur's Gate 3 Tam Boyutta Gör
    Larian'ın D&D ile harmanlanmış RPG'sindeki hikaye anlatımı ustaca. Seçim ve keşiflerle dolu üç perdeden oluşan Baldur's Gate 3, beyninizde yaşayan istenmedik bir kurbağa yavrusuyla bir uzaylı gemisinde uyanmanızı sağlıyor. Ardından, Mindflayers ve kötü niyetli tarikatla yeni bulduğunuz bağlantıda gezinmeye çalışırken unutulmaz anlar, keşfedilecek gizemler ve karşılaşılacak düşmanlarla dolu bir maceraya atılıyorsunuz.

    Size katılan grup üyeleri, her birinin ayrıntılı ve ilişkilendirilebilir hissettiren kendi hikayeleri, kusurları ve nüanslarıyla zekice hayata geçiriliyor ve onları tanımak maceraya çok fazla derinlik katıyor. Ayrıca, kendi karakterinizi yaratmaktan ve birçok farklı sınıftan birini seçmekten, önceden belirlenmiş kökenlerden birini deneyimlemeye veya gizemli bir şekilde katil Dark Urge hikayesini keşfetmeye kadar, hikayeyi farklı şekillerde yeniden yaşayabileceğiniz çok fazla seçenek var. Baldur's Gate 3, her seferinde şaşırtacak kadar etkileyici seçeneklerle gerçekten unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

    • Tür: RPG, CRPG
    • Platform: PC, PS5
    • Geliştirici: Larian Studios
    • Yayıncı: Larian Studios
    • Çıkış tarihi: 3 Ağustos 2023

    5️⃣ The Last of Us

    hikayeli oyun ps5 The Last of Us Tam Boyutta Gör
    The Last of Us hikayesini etkileyici kılan; HBO’nun hit dizisindeki en iyi sahnelerin kare kare, kelime kelime doğrudan oyundan alınmış olmasıdır.

    Serinin tüm başarısı, insan doğasının en grotesk ama aynı zamanda ilişkilendirilebilir yönlerini en şiirsel şekilde inceleyen yalnız kurt ve yavru hikayesi yaratan Neil Druckmann ve Naughty Dog ekibi sayesindedir. Joel ve Ellie, şimdiye kadar yaratılmış en katmanlı, psikolojik olarak karmaşık, oyun kahramanlarıdır. İlişkileri aydınlığa doğru olan yolculukları boyunca geliştikçe, onları ve en derin korkularını o kadar yakından tanıyoruz ki, oyunun trajik finali geldiğinde şok oluyoruz. The Last of Us Part 1 ve Part 2, kesinlikle oynanması gereken hikayeli oyunlar arasında.

    • Tür: Zengin Hikaye, Kıyamet Sonrası, Nişancı
    • Platform: PC, PS5
    • Geliştirici: Naughty Dogs
    • Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
    • Çıkış tarihi: 28 Mart 2023

    6️⃣ Until Dawn

    korku hikayeli oyun Until Dawn Tam Boyutta Gör
    Supermassive Games, Until Dawn'ın 2014'teki çıkışıyla kötü şöhrete kavuştu. Rami Malek ve Hayden Panettiere gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu hikaye odaklıkorku oyunu, oyuncuların hikaye seçimlerine göre kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermesine imkan veriyor. Detaylar, korkunç ölümler ve piyasadaki en iyi korku filmi klişelerinden esinlenen unutulmaz bir senaryo ile dolu olan Until Dawn, korku hayranları için mutlaka oynanması gereken hikayeli oyun.
    • Tür: Korku, Macera, Keşif
    • Platform: PS4, PC
    • Geliştirici: Ballistic Moon
    • Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
    • Çıkış tarihi: 4 Ekim 2024

    7️⃣ Red Dead Redemption 2

    kovboy hikayeli oyun Red Dead Redemption 2 Tam Boyutta Gör
    Açık dünya oyunları bazen oyuncuları gerçekten etkileyen hikaye anlatmakta zorlanır, bu oyunların odağı genellikle anlatıdan çok keşif ve mücadele olur. Red Dead Redemption 2, tüm zamanların en dikkat çekici oyun karakterlerinden biri olarak kahraman Arthur Morgan'ı pekiştiren derin duygusal hikaye ile seriyi geliştirerek bir istisna yaratıyor.

    Sert ama kahramanca başrol ve gerçekten her şeyi yapma fırsatıyla özündeki anlatının hem çarpıcı şekilde alakalı hem de oyunun en heyecan verici yönü olmaya devam etmesi şok edici. Başından itibaren sürükleyici ve türün kesinlikle en iyisi.

    • Tür: Açık Dünya, Vahşi Batı, Zengin Hikaye
    • Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One
    • Geliştirici: Rockstar Games
    • Yayıncı: Rockstar Games
    • Çıkış tarihi: 5 Aralık 2019

    8️⃣ Alan Wake 2

    hikayeli korku oyunu pc Alan Wake 2 Tam Boyutta Gör
    Alan Wake 2, modern hayatta kalma korku oyunları için yeni bir çıta belirledi. Hikayesi, Stephen King romanlarından ilham alıyor. Remedy Entertainment’ın üçüncü şahıs korku oyunu, sizi giderek daha rahatsız edici doğaüstü olaylara sürüklüyor, türlü numaralarla geleneksel anlatı sınırlarını bulanıklaştırıyor. Önceki oyun mükemmel bir psikolojik korku oyunu olmasına rağmen, ikinci oyunu anlamak için ilk oyunu oynamanız gerekmiyor.

    Hikaye, kendilerini kuşatan doğaüstü tehditlerden kurtulmaya çalışan FBI Ajanı Saga Anderson ve Alan Wake'in ikiz bakış açısını takip ediyor. Kasvetli hikaye beyninize kazınıyor, sizi baştan çıkarıcı ve şok edici gizemlerle cezbediyor, ta ki büyüleyici oyun dünyasına dalana kadar. Korkutucu hikayeli oyun arıyorsanız ödüllü Alan Wake 2’yi kesinlikle oynamalısınız.

    • Tür: Aksiyon-Macera, Korku, Nişancı
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Remedy Entertainment
    • Yayıncı: Epic Games Publishing
    • Çıkış tarihi: 27 Ekim 2023

    9️⃣ Marvel's Spider-Man 2

    güzel hikayeli oyun Marvel's Spider-Man 2 Tam Boyutta Gör
    Marvel's Spider-Man 2, Miles Morales ve Peter Parker'ın şehre yönelik devasa bir tehdidi durdurmak için binadan binaya sallanmasıyla başlıyor. En başından itibaren oyunun muazzam ölçeği etkileyici ve jeneriğe kadar hayranlık uyandırıyor. Muhtemelen PS5'te oynayabileceğiniz en iyi hikayeli oyun.

    Marvel's Spider-Man 2'nin ana hikayesi, Venom ile karşılaştıktan sonra yeni yetenekler ve güçler kazanan Peter Parker'a odaklanıyor. Bu, elbette bilindik bir Spider-Man hikayesi ancak ilgi çekici kılan bazı şaşırtıcı detaylar var. Özellikle Harry Osbourne'un katılımı ve tabii ki Miles Morales'teki ikinci bir Spider-Man. Özellikle Miles'ın hikayesi, intikamın her zaman bir bedeli olduğunu anlatan içten bir hikaye ve performanslar mükemmel.

    Sony'ye özel oyunlar, gerçek hayattan daha büyük hikayeleriyle bilinir; Marvel’s Spider-Man 2 de istisna değil. Heyecan verici kötü adamlar, devasa sahneler ve bol sürpriz… Hikayeli oyunları beğeniyorsanız, Örümcek Adam’ı kesinlikle oynamalısınız.

    • Tür: Aksiyon, Açık Dünya, Süper Kahraman
    • Platform: PC, PlayStation 5
    • Geliştirici: Insomniac Games
    • Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
    • Çıkış tarihi: 30 Ocak 2025

    🔟 Alone In The Dark

    gizem hikayeli oyun Alone in the Dark Tam Boyutta Gör
    Alone in the Dark, çok iyi tasarlanmış bulmacaları, Güney Gotik atmosferi ve korku-gizem hikayesiyle öne çıkan harika bir yapım. Oyun, Emily'nin amcası Jeremy Hartwood'a yardım etmek için P.I. Edward Carnby ve Emily Hartwood'un yerine geçtiğiniz orijinal 1992 yapımının yeniden canlandırılmış hali. Hikaye yazımı, Guy Davis'in yaratık tasarımları, metinlerdeki seslendirmeler ve aktörler David Harbour ve Jodie Comer'ın başkahramanlar olarak performansları muhteşem.
    • Tür: Psikolojik Korku, Lovecraft Temalı, Korku
    • Platform: PC
    • Geliştirici: Pieces Interactive
    • Yayıncı: THQ Nordic
    • Çıkış tarihi: 20 Mart 2024

    Mobil için hikayeli oyun önerisi 📱

    hikayeli oyunlar mobil Tam Boyutta Gör
    The Witcher 3, God of War, Baldur's Gate 3 gibi birçok klasik ve modern oyunlar, ilgi çekici hikayeleriyle oyuncularda iz bıraktı. Bu oyunlar hikayelerini anlatmak için etkileyici grafikler ve sürükleyici oynanışla desteklense de bu, PC ve konsolların harika hikayelere sahip oyunlar için tek yer olduğu anlamına gelmiyor. İşte Anroid ve iOS telefonlarda oynayabileceğiniz en iyi hikayeli mobil oyunlar ⬇
    • Death Stranding Director's Cut
    • Resident Evil 4 Remake
    • Resident Evil Village
    • The Walking Dead
    • Life is Strange
    • Alien: Isolation
    • GTA serisi
    • The Wolf Among Us
    • Leo's Fortune

    Death Stranding Director's Cut

    en iyi hikayeli mobil oyun Death Stranding Director's Cut Tam Boyutta Gör
    Death Stranding'i oynamak için PS5'e veya pahalı bir oyun bilgisayarına ihtiyacınız yok. iPhone 15 Pro, bu kıyamet sonrası oyunu son teknoloji grafiklerle çalıştırabiliyor.

    Death Stranding, macera oyunu türünde bulabileceğiniz en özgün ve yaratıcı hikaye ve mekaniklerden birine sahip. Ayrıca, tüm yıldızlardan oluşan bir Hollywood kadrosu ve Guillermo del Toro ile Nicolas Winding Refn'in konuk oyuncu olarak yer aldığı bir oyun.

    Resident Evil 4 Remake

    hikayeli mobil oyun korku Resident Evil 4 Remake Tam Boyutta Gör
    iPhone 15'in Resident Evil 2, 3 gibi daha eski Resident Evil oyunlarını çalıştırabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak Capcom, Resident Evil 4 Remake yapımı iOS platformuna getirdi.

    Leon, bazı klasik mizah anlarının yanı sıra bazı yeni detaylar içeren yeniden canlandırılmış hikayede bir kez daha başkanın kızını kurtarmak zorunda. Yeniden yapım, 2005'teki selefinden çok daha iyi grafikler, ara sahneler ve oynanışla en başından itibaren ürkütücü derecede muhteşem.

    Resident Evil Village

    Resident Evil Village mobil hikayeli oyun Tam Boyutta Gör
    Resident Evil 7: Biohazard, Baker House of Horrors ile daha korkutucu atmosfere sahip olsa da, Resident Evil Village, ilk Ethan Winters bölümündeki soruların çoğunu yanıtlayan genel olarak daha derinlemesine bir hikayeye sahip. Resident Evil 4 birinci şahıs olsaydı ve daha karlı, Lycan istilasına uğramış bir Avrupa köyünde geçseydi, bu oyun olurdu.

    Uğursuz Mother Miranda, Cadou deneylerini kontrol ediyor ve Ethan'ın kızı Rose'u elinde tutuyor. Ethan'ın çocuğunu kurtarmak için geçmesi gereken ana Lordları veya bossları oluşturuyorlar. Resident Evil Village, Chris Redfield'ın da sizinle birlikte olduğu, tüyler ürpertici ve gotik bir macera.

    The Walking Dead

    zombi hikayeli oyun önerisi The Walking Dead Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar yapılmış en iyi zombi oyunlarından biri olarak görülen Telltale'in The Walking Dead'i, sizi tam bir zombi kıyametinin ortasına atıyor. Lee, yürüyen ölüler istilasından tek başına kurtulmaya çalışan ve ardından evinde Clementine adında genç bir kızla karşılaşan bir adam.

    Sürekli olarak et yiyen zombilerle çevrili olduğunuz bir oyun. Bu oyunda kimse güvende değil ve eylemlerinizin bir sonucu var.

    Life is Strange

    mobil hikayeli oyun tavsiyesi Life is Strange Tam Boyutta Gör
    Seçimlerinizin önemli olduğu bir başka oyun olan Life is Strange'de eski en iyi arkadaşı Chloe'yi vurulmaktan kurtardıktan sonra zamanı geri çeviren bir süper güce sahip olduğunu fark eden fotoğrafçılık öğrencisi Max Caulfield'ın yerine geçiyorsunuz. Max, Chloe'nin Rachel Amber adında kayıp bir kızı bulmasına yardım ederek güçlerini test etmeye karar veriyor.

    Mobil için en iyi hikayeli oyunlar arasında olan Life is Strange, basit bir mesajı olan ve sizi oyun tarihinin en zor kararlarından bazılarıyla mükemmel bir şekilde zorlayan güzel bir oyun.

    Alien: Isolation

    Alien: Isolation uzaylı hikayeli mobile oyun Tam Boyutta Gör
    iOS ve Android platformunda Alien: Isolation'dan daha hikaye odaklı ve korkutucu bir korku oyunu bulmanız zor. Konsol veya PC'deki kadar sürükleyici değil ancak hikayesi tartışmasız herhangi bir Alien filmi kadar iyi, hatta daha iyi.

    Alien: Isolation, Amanda Ripley'nin annesi Ellen Ripley'nin nerede olduğuna dair cevaplar bulma arayışını konu alıyor. Nostromo'nun uçuş kayıt cihazı, Amanda'nın gittiği Sevastopol İstasyonu'nda sona erdi. Ancak onu bekleyen tek şey bu değil, çünkü istasyonda onu kovalayan bir Xenomorph ve Androidler var.

    Grand Theft Auto (GTA) mobil serisi

    GTA popüler mobil hikayeli oyun Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto serisinin harika bir hikaye örgüsüne sahip olduğu aşikar ancak birçok mobil oyuncu diğer hikayeli oyunlar lehine bunu göz ardı ediyor. Rockstar Games, GTA'yı Android ve iOS'a taşımakla kalmadı, popüler seri bir dönem Netflix'te bile oynanabilir oldu.

    GTA serisindeki her oyunun çok sayıda yan görevi olan uzun bir hikayesi var. Yapılacak o kadar çok şey var ki, düşündüğünüzden daha fazla zaman harcayacaksınız.

    The Wolf Among Us

    hikayeli oyun ios The Wolf Among Us Tam Boyutta Gör
    Telltale, seçimlerin önemli olduğu hikaye anlatımında en iyilerden biri ve olaylara dayanan gizem draması The Wolf Among Us, en iyi mobil hikayeli oyunlardan biri. Oyunda dedektif Bigby 'Big Bad' Wolf, bir dizi gizemli cinayeti araştırmakla görevlendiriliyor.

    The Wolf Among Us, popüler peri masallarından çok sayıda karakter ve Telltale kütüphanesinin vazgeçilmezi haline gelen gizemli bir hikaye örgüsü sunuyor. Telltale'e aşina olmayanlar için harika bir başlangıç ​​noktası.

    Leo's Fortune

    Leo's Fortune bulmacalı en iyi hikaye oyun Tam Boyutta Gör
    Birçok mobil oyun grafiklerden kıssa da Leo's Fortune hem hikaye hem de görsel sunum açısından mükemmel olmayı başarıyor. Hikaye sürükleyici, duygusal ve düşündürücü ancak bunun başlıca nedeni dikkat etmeniz gereken bilmeceler ve tuzaklar.

    Oyun çarpıcı ve inanılmaz derecede gerçekçi görünüyor. Leo'nun kayıp servetini bulmasına yardım ederken daha da büyüleneceksiniz. Sadece kontrollere dikkat edin; ustalaşması biraz zor.

    PC ve mobil için en hikayeli oyunlar listemizde, oyuncuları içine çeken, bir şeyleri çağrıştıran yazılar, dinamik dünya inşası ve ayırt edici karakterlerle dünyalarına çeken oyunlara yer verdik. Hikayeli oyun önerisi arıyorsanız, bu listeye kesinlikle göz atmalısınız.

    En İyi Hikayeli Oyunlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2689

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 216d gran tourer yorum whatsapp grup isimleri arabanın üstünde su durması istifa edince banka promosyonu geri ödenir mi analog kanal ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana
    CASPER Nirvana
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum