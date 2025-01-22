PC ve mobil için en iyi hikayeli oyun önerileri (2025)

- En iyi hikayeli oyunlar 🎮
- 1️⃣ Indiana Jones and the Great Circle
- 2️⃣ Star Wars Jedi: Survivor
- 3️⃣ God of War Ragnarok
- 4️⃣ Baldur's Gate 3
- 5️⃣ The Last of Us
- 6️⃣ Until Dawn
- 7️⃣ Red Dead Redemption 2
- 8️⃣ Alan Wake 2
- 9️⃣ Marvel's Spider-Man 2
- 🔟 Alone In The Dark
- Mobil için hikayeli oyun önerisi 📱
- Death Stranding Director's Cut
- Resident Evil 4 Remake
- Resident Evil Village
- The Walking Dead
- Life is Strange
- Alien: Isolation
- Grand Theft Auto (GTA) mobil serisi
- The Wolf Among Us
- Leo's Fortune
- Yorumlar
Birçok oyuncuyu oyuna bağlayan şey hikayedir. Bazı oyuncular, oyunları yalnızca hikayeleri için oynar; bir parçası olabilecekleri ve kendilerini kaptırabilecekleri etkileşimli bir anlatı ister. Oyunlarda hikaye anlatımına meraklıysanız, mükemmel olay örgülerine sahip hikayeli oyunlar tam size göre. Hikayeli oyun öneri listemizde mekanik olarak güçlü ve iyi tasarlanmış deneyim sunan mükemmel hikayelere sahip oyunları bulabilirsiniz.
En iyi hikayeli oyunlar 🎮
- Indiana Jones and the Great Circle
- Star Wars Jedi: Survivor
- God of War Ragnarok
- Baldur's Gate 3
- The Last of Us
- Until Dawn
- Red Dead Redemption 2
- Alan Wake 2
- Marvel's Spider-Man 2
- Alone In The Dark
1️⃣ Indiana Jones and the Great Circle
- Tür: Aksiyon Macera, Birinci şahıs, Bulmaca, Macera
- Platform: PC, PS5, Xbox X/S
- Geliştirici: MachineGames
- Yayıncı: Bethesda Softworks
- Çıkış tarihi: 8 Aralık 2024
2️⃣ Star Wars Jedi: Survivor
- Tür: Aksiyon, Macera, Tek Oyunculu, Uzay
- Platform: PC, PS5, Xbox X/S
- Geliştirici: Respawn
- Yayıncı: Electronic Arts
- Çıkış tarihi: 27 Nisan 2023
3️⃣ God of War Ragnarok
- Tür: Aksiyon, Macera, Rol Yapma Oyunu
- Platform: PC, PS5
- Geliştirici: Santa Monica Studio
- Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
- Çıkış tarihi: 19 Eylül 2024
4️⃣ Baldur's Gate 3
Size katılan grup üyeleri, her birinin ayrıntılı ve ilişkilendirilebilir hissettiren kendi hikayeleri, kusurları ve nüanslarıyla zekice hayata geçiriliyor ve onları tanımak maceraya çok fazla derinlik katıyor. Ayrıca, kendi karakterinizi yaratmaktan ve birçok farklı sınıftan birini seçmekten, önceden belirlenmiş kökenlerden birini deneyimlemeye veya gizemli bir şekilde katil Dark Urge hikayesini keşfetmeye kadar, hikayeyi farklı şekillerde yeniden yaşayabileceğiniz çok fazla seçenek var. Baldur's Gate 3, her seferinde şaşırtacak kadar etkileyici seçeneklerle gerçekten unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.
- Tür: RPG, CRPG
- Platform: PC, PS5
- Geliştirici: Larian Studios
- Yayıncı: Larian Studios
- Çıkış tarihi: 3 Ağustos 2023
5️⃣ The Last of Us
Serinin tüm başarısı, insan doğasının en grotesk ama aynı zamanda ilişkilendirilebilir yönlerini en şiirsel şekilde inceleyen yalnız kurt ve yavru hikayesi yaratan Neil Druckmann ve Naughty Dog ekibi sayesindedir. Joel ve Ellie, şimdiye kadar yaratılmış en katmanlı, psikolojik olarak karmaşık, oyun kahramanlarıdır. İlişkileri aydınlığa doğru olan yolculukları boyunca geliştikçe, onları ve en derin korkularını o kadar yakından tanıyoruz ki, oyunun trajik finali geldiğinde şok oluyoruz. The Last of Us Part 1 ve Part 2, kesinlikle oynanması gereken hikayeli oyunlar arasında.
- Tür: Zengin Hikaye, Kıyamet Sonrası, Nişancı
- Platform: PC, PS5
- Geliştirici: Naughty Dogs
- Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
- Çıkış tarihi: 28 Mart 2023
6️⃣ Until Dawn
- Tür: Korku, Macera, Keşif
- Platform: PS4, PC
- Geliştirici: Ballistic Moon
- Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
- Çıkış tarihi: 4 Ekim 2024
7️⃣ Red Dead Redemption 2
Sert ama kahramanca başrol ve gerçekten her şeyi yapma fırsatıyla özündeki anlatının hem çarpıcı şekilde alakalı hem de oyunun en heyecan verici yönü olmaya devam etmesi şok edici. Başından itibaren sürükleyici ve türün kesinlikle en iyisi.
- Tür: Açık Dünya, Vahşi Batı, Zengin Hikaye
- Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One
- Geliştirici: Rockstar Games
- Yayıncı: Rockstar Games
- Çıkış tarihi: 5 Aralık 2019
8️⃣ Alan Wake 2
Hikaye, kendilerini kuşatan doğaüstü tehditlerden kurtulmaya çalışan FBI Ajanı Saga Anderson ve Alan Wake'in ikiz bakış açısını takip ediyor. Kasvetli hikaye beyninize kazınıyor, sizi baştan çıkarıcı ve şok edici gizemlerle cezbediyor, ta ki büyüleyici oyun dünyasına dalana kadar. Korkutucu hikayeli oyun arıyorsanız ödüllü Alan Wake 2’yi kesinlikle oynamalısınız.
- Tür: Aksiyon-Macera, Korku, Nişancı
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Geliştirici: Remedy Entertainment
- Yayıncı: Epic Games Publishing
- Çıkış tarihi: 27 Ekim 2023
9️⃣ Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2'nin ana hikayesi, Venom ile karşılaştıktan sonra yeni yetenekler ve güçler kazanan Peter Parker'a odaklanıyor. Bu, elbette bilindik bir Spider-Man hikayesi ancak ilgi çekici kılan bazı şaşırtıcı detaylar var. Özellikle Harry Osbourne'un katılımı ve tabii ki Miles Morales'teki ikinci bir Spider-Man. Özellikle Miles'ın hikayesi, intikamın her zaman bir bedeli olduğunu anlatan içten bir hikaye ve performanslar mükemmel.
Sony'ye özel oyunlar, gerçek hayattan daha büyük hikayeleriyle bilinir; Marvel’s Spider-Man 2 de istisna değil. Heyecan verici kötü adamlar, devasa sahneler ve bol sürpriz… Hikayeli oyunları beğeniyorsanız, Örümcek Adam’ı kesinlikle oynamalısınız.
- Tür: Aksiyon, Açık Dünya, Süper Kahraman
- Platform: PC, PlayStation 5
- Geliştirici: Insomniac Games
- Yayıncı: PlayStation Publishing LLC
- Çıkış tarihi: 30 Ocak 2025
🔟 Alone In The Dark
- Tür: Psikolojik Korku, Lovecraft Temalı, Korku
- Platform: PC
- Geliştirici: Pieces Interactive
- Yayıncı: THQ Nordic
- Çıkış tarihi: 20 Mart 2024
Mobil için hikayeli oyun önerisi 📱
- Death Stranding Director's Cut
- Resident Evil 4 Remake
- Resident Evil Village
- The Walking Dead
- Life is Strange
- Alien: Isolation
- GTA serisi
- The Wolf Among Us
- Leo's Fortune
Death Stranding Director's Cut
Death Stranding, macera oyunu türünde bulabileceğiniz en özgün ve yaratıcı hikaye ve mekaniklerden birine sahip. Ayrıca, tüm yıldızlardan oluşan bir Hollywood kadrosu ve Guillermo del Toro ile Nicolas Winding Refn'in konuk oyuncu olarak yer aldığı bir oyun.
Resident Evil 4 Remake
Leon, bazı klasik mizah anlarının yanı sıra bazı yeni detaylar içeren yeniden canlandırılmış hikayede bir kez daha başkanın kızını kurtarmak zorunda. Yeniden yapım, 2005'teki selefinden çok daha iyi grafikler, ara sahneler ve oynanışla en başından itibaren ürkütücü derecede muhteşem.
Resident Evil Village
Uğursuz Mother Miranda, Cadou deneylerini kontrol ediyor ve Ethan'ın kızı Rose'u elinde tutuyor. Ethan'ın çocuğunu kurtarmak için geçmesi gereken ana Lordları veya bossları oluşturuyorlar. Resident Evil Village, Chris Redfield'ın da sizinle birlikte olduğu, tüyler ürpertici ve gotik bir macera.
The Walking Dead
Sürekli olarak et yiyen zombilerle çevrili olduğunuz bir oyun. Bu oyunda kimse güvende değil ve eylemlerinizin bir sonucu var.
Life is Strange
Mobil için en iyi hikayeli oyunlar arasında olan Life is Strange, basit bir mesajı olan ve sizi oyun tarihinin en zor kararlarından bazılarıyla mükemmel bir şekilde zorlayan güzel bir oyun.
Alien: Isolation
Alien: Isolation, Amanda Ripley'nin annesi Ellen Ripley'nin nerede olduğuna dair cevaplar bulma arayışını konu alıyor. Nostromo'nun uçuş kayıt cihazı, Amanda'nın gittiği Sevastopol İstasyonu'nda sona erdi. Ancak onu bekleyen tek şey bu değil, çünkü istasyonda onu kovalayan bir Xenomorph ve Androidler var.
Grand Theft Auto (GTA) mobil serisi
GTA serisindeki her oyunun çok sayıda yan görevi olan uzun bir hikayesi var. Yapılacak o kadar çok şey var ki, düşündüğünüzden daha fazla zaman harcayacaksınız.
The Wolf Among Us
The Wolf Among Us, popüler peri masallarından çok sayıda karakter ve Telltale kütüphanesinin vazgeçilmezi haline gelen gizemli bir hikaye örgüsü sunuyor. Telltale'e aşina olmayanlar için harika bir başlangıç noktası.
Leo's Fortune
Oyun çarpıcı ve inanılmaz derecede gerçekçi görünüyor. Leo'nun kayıp servetini bulmasına yardım ederken daha da büyüleneceksiniz. Sadece kontrollere dikkat edin; ustalaşması biraz zor.
PC ve mobil için en hikayeli oyunlar listemizde, oyuncuları içine çeken, bir şeyleri çağrıştıran yazılar, dinamik dünya inşası ve ayırt edici karakterlerle dünyalarına çeken oyunlara yer verdik. Hikayeli oyun önerisi arıyorsanız, bu listeye kesinlikle göz atmalısınız.
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