PC ve mobil için en iyi hikayeli oyun önerileri (2025)

Size katılan grup üyeleri, her birinin ayrıntılı ve ilişkilendirilebilir hissettiren kendi hikayeleri, kusurları ve nüanslarıyla zekice hayata geçiriliyor ve onları tanımak maceraya çok fazla derinlik katıyor. Ayrıca, kendi karakterinizi yaratmaktan ve birçok farklı sınıftan birini seçmekten, önceden belirlenmiş kökenlerden birini deneyimlemeye veya gizemli bir şekilde katil Dark Urge hikayesini keşfetmeye kadar, hikayeyi farklı şekillerde yeniden yaşayabileceğiniz çok fazla seçenek var. Baldur's Gate 3, her seferinde şaşırtacak kadar etkileyici seçeneklerle gerçekten unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

5️⃣ The Last of Us

Tam Boyutta Gör The Last of Us hikayesini etkileyici kılan; HBO’nun hit dizisindeki en iyi sahnelerin kare kare, kelime kelime doğrudan oyundan alınmış olmasıdır.

Serinin tüm başarısı, insan doğasının en grotesk ama aynı zamanda ilişkilendirilebilir yönlerini en şiirsel şekilde inceleyen yalnız kurt ve yavru hikayesi yaratan Neil Druckmann ve Naughty Dog ekibi sayesindedir. Joel ve Ellie, şimdiye kadar yaratılmış en katmanlı, psikolojik olarak karmaşık, oyun kahramanlarıdır. İlişkileri aydınlığa doğru olan yolculukları boyunca geliştikçe, onları ve en derin korkularını o kadar yakından tanıyoruz ki, oyunun trajik finali geldiğinde şok oluyoruz. The Last of Us Part 1 ve Part 2, kesinlikle oynanması gereken hikayeli oyunlar arasında.