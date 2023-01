Mobil ve bilgisayar için en iyi simülasyon oyunları

Sadece MasterChef izlemek istemiyor aynı zamanda mutfağın yalnız üyesi olmak istiyorsanız Cooking Simulator imdadınıza yetişiyor. Bu oyunda mutfağın ne kadar zorlu bir ortam olduğunu görüyor ve belki de size yemek yapan “Cooking Anne”nize ne kadar teşekkür etseniz az olduğunu fark ediyorsunuz. Cooking Simulator’de lokantalarınız son derece talepkar ve sadece bu da değil, yemek pişirmek sadece bir tavada tahta kaşık sallamak meselesi değil. Bunun yerine her malzemeyi mükemmel bir şekilde ölçmeniz, etlerinizi ve sebzelerinizi dilimleyip küp küp doğramanız ve her bir öğeyi doğru tencerede mükemmel bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Eğer bir şeyleri yanlış yaparsanız mikrodalga fırını patlatabilir veya mutfağı bir kaosa sürükleyebilirsiniz. Sonuçta herkes iyi bir aşçı olmak zorunda değil.

En iyi araba yarışı oyunları 1 ay önce eklendi

Araba, tır, savaş ve mutfak simülasyonlarından sonra sıra uçak simülatörü oyunu alanındaki Microsoft Flight Simulator’ e geliyor. Microsoft Flight Simulator, uçmanın her yönünü en ince ayrıntısına kadar yeniden oluşturuyor: Pistte hücum etmeye başlarken kanatların üzerinde dalgalanan motorlardan gelen sıcak hava ve bulutların arasından alçalırken ön camınıza vuran yağmur damlaları, büyüleyici grafikler. Detaylara verilen bu önem MFS’yi çarpıcı kılan faktörlerden. Ancak bu görsellik oyunda uygulanan teknik detayların gerçekçilik düzeyini hiç etkilemiyor. Oyunda uçaklardan tutun, havaalanlarına ve şehirlere kadar her şey birebir modellenmiş durumda.

En iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar 1 ay önce eklendi

Simülasyon oyunların her zaman ciddi olmak zorunda değil… yani eğer yumurta yapan tavukları ciddiye almıyorsanız. Egg Inc , bir sürü tavuğu olan temelinde bir iş simülasyonu konumunda. Oyun, yumurtaların evrenin sırlarını çözdüğü bir gelecekte geçiyor. Oyundaki temel amaç ise en karlı yumurta çiftliğini yapmak. Oyuncular ekrana tıklayarak tavuklar oluşturur ve bu tavuklar da gelir elde etmenizi sağlar. Elde edilen geliri ise daha iyi yumurtalar üretmek için çiftliği geliştirmede kullanıyorsunuz. Çiftlik geliştirmeleri ise sadece tavuk kapasitesini ve kümes boyutunu artırmayı kapsamıyor. Önemli bir laboratuvar, filo, tahıl silosu gibi pek çok geliştirme oyunda ilerleyişin temelini oluşturuyor.

The Sims Mobile 📱

The Sims'i dahil etmeden en iyi simülasyon oyunları listesine sahip olamazsınız. Popüler oyun serisi The Sims, genellikle PC'lerde ve konsollarda oynansa da merak etmeyin, The Sims Mobile size kesinlikle seveceğiniz aynı yüksek kaliteli oynanışı sunacak. The Sims Mobile, ücretsiz mobil simülasyon oyunları arasında en başarılardan birisi. The Sims Mobile ve The Sims 4 , Maxis ve EA tarafından geliştirildiğinden benzer oyun dinamiklerini paylaşıyor. Oyunda Sim'lerinizi özelleştirebilir, hayalinizdeki evi inşa edebilir ve sim'in yaşam tarzını şekillendirebilirsiniz. Arkadaş edinmelerini, aşık olmalarını ve kariyer yollarını seçmelerini izleyebilir veya kontrol edebilirsiniz.

Android sürümü || iOS sürümü