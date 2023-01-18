Mobil ve bilgisayar için en iyi simülasyon oyunları

En iyi simülasyon oyunları içeriğimizde hem eğlenebileceğiniz hem zorlanacağınız hem de gerçekçiliği yaşayacağınız yapımları bulacaksınız. Simülasyon oyunları diğer PC oyunlarından farklıdır çünkü var olma sebepleri ille de eğlendirmek değildir, en azından birincil olarak. Sadece eğlenmek istiyorsanız tonlarca ağırlıktaki yükünüzü saatler süren yolculukla zamanında teslim etmeye çalıştığınız bir oyun size göre olmayabilir. Ama aradığınız şey bu gerçekçi zorluklar ise gelin içeriğimize devam edelim.

Mobil ve PC için en iyi simülasyon oyunları önerisi 📜

Tam Boyutta Gör Eğer en iyi simülasyon oyunları hangileridir? diyorsanız doğru yere geldiniz. Sizler için oluşturduğumuz listemizde uçak simülatör oyunu veya araba sürme simülasyonu gibi oyunları bulacaksınız. Bilgisayar simülasyon oyunları yanında mobil simülasyon oyunları da listemizde kendisine yer bulurken birbirinden zorlu, gerçekçi ve türe göre eğlenceli yapımları da bulmanız mümkün. Önerdiğimiz simülasyon oyunları ile ister kendinizi bir F1 pilotu yapın, isterseniz bir tır şoförü veya pilot olun. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan en iyi similasyon oyunu önerilerine geçelim.

Euro Truck Simulator 2 (PC)

ARMA 3 (PC)

Farming Simulator 22 (PC)

Cooking Simulator (PC)

PC Building Simulator (PC)

F1 22 (PC)

Microsoft Flight Simulator (PC)

Cities: Skylines (PC)

Animal Crossing: Pocket Camp (Mobil)

Egg Inc (Mobil)

Fallout Shelter (Mobil)

Streamer Sim Tycoon (Mobil)

Bus Simulator: Ultimate (Mobil)

The Sims Mobile (Mobil)

Game Dev Tycoon (Mobil)

Euro Truck Simulator 2 🚛 Tır sürmekle ilgili bir oyunun bu kadar bağımlılık yapabileceğini kim düşünebilirdi? SCS Software, Euro Truck Simulator 2 ile tam anlamıyla bunu yaptı. ETS2, en iyi Steam simülasyon oyunları arasında her zaman en yüksek reytinglere sahip oldu. ETS 2’de yakıt, finans ve sürüş gibi kategorilerde sürücünüzün yeteneklerini yükseltebildiğiniz gibi kendi tır filonuzu ve sürücülerinizi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda online simülasyon oyunları arasında da bulunan ETS 2, genişleme paketleri ile sınırsız bir Avrupa haritası sunuyor. Gerek büyük kitlesi, gerek bağımlılık yapıcı oynanışıyla ETS 2, en iyi bilgisayar simülasyon oyunları sıralamasında üst sıralarda diyebiliriz.

ARMA 3 🏺 Çoğu kişi, ARMA markasını DayZ'ye dayanan popüler zombi moduna sahip ARMA 2 ile tanıyor olabilir. Ancak askeri simülasyon niteliğindeki ARMA 3 tamamıyla başka bir deneyim yaşatıyor. Bohemia Interactive, sandbox stratejisinin temel unsurlarını kendinden emin bir şekilde ARMA 3’e entegre edebilmiş. ARMA 3, genel olarak arkadaşlar ve düşmanlarla oynanabilecek organik, dinamik savaş hikayeleri için açık uçlu bir arena görevi görüyor. Klasikleşmiş FPS oyunları sizi sıktıysa ve kapsamlı bir pc simülasyon oyunu arıyorsanız ARMA 3 size göre olabilir. Ek olarak ARMA 3, düşük sistemli simülasyon oyunları arayanlar için de son derece ideal.

Farming Simulator 22 🚜 Adının hakkını veren Farming Simulator 22 ile artık daha fazla tarla satın alabiliyor, ekipmanları yükseltebiliyor ve yeşil tepelerin ardından günlük rutininizin tadını çıkartabiliyorsunuz. Farming Simulator 22’de kullanılabilecek ekipman ve makine yelpazesi son derece geniş diyebiliriz. Kapsamlı bir yapı sunan oyun, eğer kirlenmeden çiftçi olmak istiyorsanız sizin için biçilmiş bir kaftan. Ancak bu oyunu oynarken sadece çizmeleriniz kirlenmeyecek, çiftliğin geri kalan tüm zorluklarını neredeyse birebir deneyimleyeceksiniz. Ek olarak oyunda çapraz bağlantı yoluyla arkadaşlarınızla da çiftlik kurmanız mümkün.

Cooking Simulator 👨‍🍳 Sadece MasterChef izlemek istemiyor aynı zamanda mutfağın yalnız üyesi olmak istiyorsanız Cooking Simulator imdadınıza yetişiyor. Bu oyunda mutfağın ne kadar zorlu bir ortam olduğunu görüyor ve belki de size yemek yapan “Cooking Anne”nize ne kadar teşekkür etseniz az olduğunu fark ediyorsunuz. Cooking Simulator’de lokantalarınız son derece talepkar ve sadece bu da değil, yemek pişirmek sadece bir tavada tahta kaşık sallamak meselesi değil. Bunun yerine her malzemeyi mükemmel bir şekilde ölçmeniz, etlerinizi ve sebzelerinizi dilimleyip küp küp doğramanız ve her bir öğeyi doğru tencerede mükemmel bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Eğer bir şeyleri yanlış yaparsanız mikrodalga fırını patlatabilir veya mutfağı bir kaosa sürükleyebilirsiniz. Sonuçta herkes iyi bir aşçı olmak zorunda değil.

PC Building Simulator 🖥️ Günümüz ekonomik koşullarında bilgisayar donanımları ile içli dışlı olmamız son derece zor gözüküyor. Ancak bu tutkumuzu PC Building Simulator ile gidermemiz mümkün diyebiliriz. Oyun, statik bant, termal macun ve çok daha ayrıntılı modifikasyonlar ile keyifli bir yapı sunuyor. Elbette PC Building Simulator diğer simülasyonlar gibi oldukça ayrıntılı. Olaya dalmadan önce videoları ve kabloları sırasıyla sökmek önemli. Bu arada hayalinizdeki oyun PC'sini oluşturmak için ücretsiz bir kurulum modu da var.

F1 22 🏎️ Araba simülasyon oyunları ve F1 sporunun bir hayranıysanız Codemasters'ın resmi F1 22 oyunu sizi bir yarış pilotu yapmak için geliyor. Formula 1 simülasyon yarışçılarının zirvesi diyebiliriz, deneyime gerçekten orada bulunmadan ulaşacağınız kadar yaklaşıyor ve o motor sesini deneyimlemenizi sağlıyor. F1 serisi ayrıca yol tutuş modeli bakımından diğer oyunların oldukça önünde yer alıyor. 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası için yeni teknik düzenlemeler nedeniyle F1 22, güncellenmiş fiziğe sahip yeni araba modellerine sahip. Ayrıca spora eklenen Sprint yarış formatı da oyunda bulunuyor. Oyun ayrıca oyuncuların süper arabalar, giysiler ve aksesuarlar toplamasına olanak tanıyan F1 Life adlı özelleştirilebilir bir oyun modu da sunuyor. Tüm bunlar F1 22’yi en iyi pc araba simülasyon oyunları arasına sokuyor.

En iyi araba yarışı oyunları 1 ay önce eklendi

Microsoft Flight Simulator 🛫 Araba, tır, savaş ve mutfak simülasyonlarından sonra sıra uçak simülatörü oyunu alanındaki Microsoft Flight Simulator’e geliyor. Microsoft Flight Simulator, uçmanın her yönünü en ince ayrıntısına kadar yeniden oluşturuyor: Pistte hücum etmeye başlarken kanatların üzerinde dalgalanan motorlardan gelen sıcak hava ve bulutların arasından alçalırken ön camınıza vuran yağmur damlaları, büyüleyici grafikler. Detaylara verilen bu önem MFS’yi çarpıcı kılan faktörlerden. Ancak bu görsellik oyunda uygulanan teknik detayların gerçekçilik düzeyini hiç etkilemiyor. Oyunda uçaklardan tutun, havaalanlarına ve şehirlere kadar her şey birebir modellenmiş durumda.

Cities: Skylines 🌆 Cities: Skylines, Maxis'in orijinal SimCity formülünün çağdaş bir şekilde elden geçirilmesini sunarak şehir simülasyonu türünü eski ihtişamına kavuşturmak için 2015 yılında ortaya çıktı. Skylines, kelimenin tam anlamıyla modern bir şehir simülasyonu gibi hissettiriyor. Ancak gerçekçilik halen daha değişmedi zira şehir sakinleriniz, kanalizasyon tesisine çok yakın yaşamalarından veya temiz suya sahip olmamalarından halen daha hoşlanmıyor. Öte yandan Cities: Skylines’da şehrinizi doğal afetlerden de korumanız gerekiyor.

En iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar 1 ay önce eklendi

Animal Crossing: Pocket Camp 🏕️ Animal Crossing: Pocket Camp, en iyi mobil simülasyon oyunları arasında gösteriliyor. Nintendo'nun Animal Crossing serisinin mobil versiyonu olan oyun aynı zamanda ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. Oyun, oyuncuların küçük bir kamp alanında çeşitli kampçılarla etkileşime girmesine, küçük görevleri yerine getirmesine, ticaret yapmasına ve yaşam alanlarını dekore etmesine olanak tanıyan sosyalleşme temelli bir yaşam simülasyon oyunları arasında. Oyunda kamp alanını dekore edebildiğimiz gibi çevredeki malzemeleri de topluyoruz. Android sürümü || iOS sürümü

Egg Inc 🐔 Simülasyon oyunların her zaman ciddi olmak zorunda değil… yani eğer yumurta yapan tavukları ciddiye almıyorsanız. Egg Inc, bir sürü tavuğu olan temelinde bir iş simülasyonu konumunda. Oyun, yumurtaların evrenin sırlarını çözdüğü bir gelecekte geçiyor. Oyundaki temel amaç ise en karlı yumurta çiftliğini yapmak. Oyuncular ekrana tıklayarak tavuklar oluşturur ve bu tavuklar da gelir elde etmenizi sağlar. Elde edilen geliri ise daha iyi yumurtalar üretmek için çiftliği geliştirmede kullanıyorsunuz. Çiftlik geliştirmeleri ise sadece tavuk kapasitesini ve kümes boyutunu artırmayı kapsamıyor. Önemli bir laboratuvar, filo, tahıl silosu gibi pek çok geliştirme oyunda ilerleyişin temelini oluşturuyor. Android sürümü || iOS sürümü

Fallout Shelter 💣 Fallout Shelter, çıktığı 2015 yılından beri mobil simülasyon oyunlarına hükmediyor diyebiliriz. Eğlenceli oynanışı, klasik Fallout tuhaflığı ve mükemmel freemium stratejisiyle farklılaşan Fallout Shelter’da bir serpinti sığınağı inşa ediyoruz. Bu sığınakta elbette sakinlerimiz bulunuyor. Oyunda sakinlerinizi yönetip onlara iş verirken aynı zamanda çocuk yapmalarını bile sağlayabiliyorsunuz. Oyunda ulaşmaya çalıştığınız şey ise en iyi sığınağı oluşturmak, çorak araziyi keşfetmek ve gelişen bir topluluk oluşturmak. Fallout Shelter kesinlikle listedeki en eski simülasyon oyunları arasında bulunuyor ancak aynı zamanda en iyi simülasyon oyunu olarak da nitelendiriliyor. Android sürümü || iOS sürümü

Streamer Sim Tycoon 🤳 Streamer Sim Tycoon, en basit ama en ilgi çekici simülasyon oyunlarından biridir. Oyunun cazibesine katkıda bulunan retro bir sanat tarzına sahip olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca internette içerik akışı yapmak o kadar popüler hale geldi ki, birçok kişi bunu kendileri için denemeleri gerekip gerekmediğini merak etti. Eğer siz de bunu merak edenlerdenseniz stream (akış-canlı yayın) kariyerinize Streamer Sim Tycoon ile başlayabilirsiniz. Oyunda kendi kanalınızı oluşturabilir ve farklı içerikleri yayınlayarak izleyicilerle etkileşime geçebiliyorsunuz. Daha fazla takipçi kazandıkça kanalınız için çeşitli sponsorluk teklifleri alacaksınız. İlerleyen süreçte kendi ürünlerinizi bile takipçilerinize satabileceksiniz. Android sürümü || iOS sürümü

Bus Simulator: Ultimate 🚌 Otobüs sürme simülasyonu mu arıyorsunuz? En iyi mobil araba simülasyon oyunları da mı arıyorsunuz? O halde yüzlerce milyon kez indirilen Bus Simulator: Ultimate aradığınız oyun diyebilirim. Oyun, kendi otobüs şirketinizi yönetirken aynı zamanda bir otobüs şoförü olmanın mümkün olan en gerçekçi deneyimini sunmayı başarıyor. Yolcuları güvenli bir şekilde belirli varış noktalarına taşırken aynı zamanda onların rahat etmelerini sağlıyorsunuz. Elbette tüm bunlar yeterli değil zira her zaman aksilikler olur ve bunlar olunca da şikayetlerle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bus Simulator: Ultimate, hava durumu seçenekleri, gerekli molalar, radyodaki hit şarkılar, gerçekçi trafik kuralları, haritalar ve sürüş becerileriniz hakkında size geri bildirim verecek yolcular gibi benzer oyunlarda olmayan birçok özellik sunuyor. Bagaj bölmelerini açma zorunluluğu gibi küçük ama önemli ayrıntılar bile oyunda vurgulanıyor. Android sürümü || iOS sürümü

The Sims Mobile 📱 The Sims'i dahil etmeden en iyi simülasyon oyunları listesine sahip olamazsınız. Popüler oyun serisi The Sims, genellikle PC'lerde ve konsollarda oynansa da merak etmeyin, The Sims Mobile size kesinlikle seveceğiniz aynı yüksek kaliteli oynanışı sunacak. The Sims Mobile, ücretsiz mobil simülasyon oyunları arasında en başarılardan birisi. The Sims Mobile ve The Sims 4 , Maxis ve EA tarafından geliştirildiğinden benzer oyun dinamiklerini paylaşıyor. Oyunda Sim'lerinizi özelleştirebilir, hayalinizdeki evi inşa edebilir ve sim'in yaşam tarzını şekillendirebilirsiniz. Arkadaş edinmelerini, aşık olmalarını ve kariyer yollarını seçmelerini izleyebilir veya kontrol edebilirsiniz. Android sürümü || iOS sürümü