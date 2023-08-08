En güçlü Mortal Kombat karakterleri isimleri ve hikayeleri

Teknoloji Editörü
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Mortal Kombat dünyası, gizem ve tehlikelerle dolu bir dünya. Seri, acımasız dövüşleri ve grafikleriyle biliniyor. MK, dövüş oyunu türünde zaten bir isim yapmış, dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncu tarafından sevilen bir oyun serisi. Oyun, dövüş unsurlarının yanı sıra karakterleriyle de ilgi çekici. Oyunun doğası gereği son derece güçlü karakterler var. Peki, Mortal Kombat en iyi karakter hangisi? İşte Mortal Kombat 1’den MK 11’e kadar en güçlü Mortal Kombat (MK) karakterleri isimleri ve özellikleri:
En iyi 11 Mortal Kombat karakteri 🔥
One Being
Liu Kang
Shao Kahn
Blaze
Scorpion
Sub-Zero
Goro
Kronika
Shinnok
Raiden
Shang Tsung
1️⃣ One Being
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One Being, Mortal Kombat evreninde besin zincirinin en tepesinde bulunan varlık. Diyarların bölünmesinden önce gelen bu kadim varlık, tüm varoluşu temsil ediyor ve en güçlü savaşçıları bile geride bırakarak hayal bile edilemeyecek bir güce sahip. Tüm alemlerin yaşam gücünü tüketme yeteneği, onu gerçeklik örgüsünü çözebilecek nihai bir tehdit haline getiriyor. Her yok edişinde daha da güçleniyor, yoluna çıkan herkese korku salıyor. Elder God’ların güçlerini elinde tutuyor ve neredeyse her şeye gücü yeten bir karakter. Ayrıca zamanın ötesinde, uzay, gerçeklik, alemlerdeki tüm yaşamlar üzerinde kontrol sahibi olan One Being, Mortal Kombat’ın en güçlü karakteridir.
2️⃣ Liu Kang
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Liu Kang, yetenekli bir dövüş sanatçısı ve Shang Tsung, Goro, Shao Kahn, Raiden dahil yenilmez denilen rakiplerini tek tek alt ederek Mortal Kombat turnuvasında seçilmiş bir şampiyon olmuştur. Liu Kang, serinin ana kahramanı olarak kabul edilir. Ateş Tanrısı olarak bilinir. Tanrı statüsüne yükseldikten sonra yeni kazandığı güçlerle Cetrion ve Kronika’yı arka arkaya yenmeyi başarmıştır. Kang, güçlü uçan tekme saldırısı gerçekleştirebiliyor, bisiklet tekmesi atabiliyor, ellerinden ejderha kafası şeklini alan ateş topları gönderebiliyor. Bu ateş topları, Kang’in bazı fatalitylerinde yer alan ateş unsuru temasının bir parçası. Liu Kang, Mortal Kombat en güçlü karakterler arasındadır.
3️⃣ Shao Kahn
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Outworld’ün acımasız imparatoru
Shao Khan, Mortal Kombat evrenine hükmeden bir varlık. Muazzam bir güç, şeytani taktikler ve emrindeki çok çeşitli kara büyüyle tüm diyarları fethetmeye çalışır. Güç için doymak bilmez açlığı ve amansız hakimiyet arayışı onu çetin bir rakip yapıyor. Heybetli fiziği, çivili zırhı ve güçlü çekiciyle yoluna çıkan herkesi ezip geçiyor. Shao Kahn, Mortal Kombat serisinin en kötü karakterlerinden biri. Kahn, birçok sihirde bilgilidir, oldukça dayanıklıdır ve muazzam bir güce sahiptir.
4️⃣ Blaze
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Blaze, Armageddon ateşleriyle ilişkilendirilen mistik varlık. Outworld’den gelen bir ateş elementi de diyebiliriz. Dehşet verici olayların habercisi olarak muazzam bir güce sahiptir ve Mortal Kombat serisinde ana hikayeler için bir katalizör görevi görür. Ateşli beceriler üzerinde kontrol sahibi olan Blaze, dikkate alınması gerken bir güçtür. Alevleri rakiplerini yutarak arkasında bir yıkım bırakır. Mortal Kombat evrenini şekillendiren kozmik olaylarda önemli bir oyuncu olarak gücü tartışmasızdır. Blaze o kadar güçlü ki, tek başına tüm varoluşu içine alarak kıyamete neden olmuştur. Blaze, Taven gibi kahramanlarla yavaşlatılmış, Shao Kahn tarafından öldürücü darbeyi almıştır.
5️⃣ Scorpion
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Scorpion, sonsuz intikam susuzluğuyla hareket eden, ateşli güçlere ve ölümcül dövüş becerileri ve cephaneliğe sahip ürkütücü bir karakter. İkonik kunai uçlu mızrağı ve ateşli nefesiyle dikkat çeken Akrep, klanının yok edilmesinden sorumlu olanların peşine düşer. Scorpion’un amansız kararlılığı ve sarsılmaz sadakati, onu hayranları arasında sevilen bir karakter yapıyor. İntikamın ruhunu temsil ediyor. Scorpion, ateşli gazabına rağmen derin onur ve itaatine duygusuna sahip.
6️⃣ Sub-Zero
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Sub Zero, buzun gücünü yıkıcı bir etki için kullanan kriyomani ustası. Lin Kuei klanının bir üyesi olarak, Earthrealm’i kötü güçlerden korumak için donma yeteneklerini ve ölümcül dövüş sanatları becerilerini kullanır. Buz patlamaları, dondurucu mermileri ve kaygan tuzaklarıyla Sub-Zero, benzersiz ve ölümcül bir dövüş stiline sahip. Buz gibi varlığı ve ölümcül hassasiyeti Sub-Zero’yu Mortal Kombat turnuvalarında çetin bir rakip yapıyor.
7️⃣ Goro
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Shokan’ın dört kollu prensi
Goro, benzersiz bir fiziksel güce sahip, bir dev. Çift kaslı kollarıyla Goro, kemik kıran darbeler indiren ve tüm gücüyle rakiplerini ezen, dikkat edilmesi gereken bir güç. Mortal Kombat turnuvalarına sıkça katılan karakter, göğüs göğüse dövüşteki ustalığı ve direnciyle korkulan bir savaşçı haline geldi. Göz korkutucu görünümü, etkili hareketleri, eşsiz dövüş becerileri onu zorlu bir rakip yapıyor.
8️⃣ Kronika
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Kronika, kum saatinin bekçisi olarak tarihi yeniden yazmaya ve alemleri kendi arzularına göre yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Zamansal büyüler üzerine ustalığıyla Kronika, zamanı manipüle etme, olayları değiştirme ve kaderleri manipüle etme yeteneğine sahip. Karakterin amacı, evrene denge getirmek. Serinin ilk oyunlarında Elder God’ların tüm varoluştaki en yüksek varlıklar olduğuna inanılıyordu. Ancak daha sonra Titanlar olarak bilinen Elder God’lardan bile daha üstte ve daha güçlü başka varlıklar olduğu ortaya çıktı. Kronika da bu varlıklardan biri.
9️⃣ Shinnok
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Shinnok, Netherrealm’in hükümdarı, kötü niyetli bir Tanrı. Karanlık güçleri ve manipülatif doğası, onu Mortal Kombat serisindeki en tehlikeli rakiplerden biri yapıyor. Ruhları yozlaştırma ve kontrol etme yeteneğiyle Shinnok, tüm krallıklar için ciddi bir tehdit. Kara büyü üzerindeki hakimiyeti, ona müthiş yetenekler kazandırarak ölümcül silahları çağırmasına ve yıkıcı büyüler yapmasına olanak tanıyor. Shinnok’un hükmetme ve ele geçirme arzusu güce olan susuzluğuyla birleştiğinde onu zorlu bir rakip ve iyi ile kötü arasında süregelen mücadelede merkezi bir figür haline getiriyor.
🔟 Raiden
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Gök gürültüsü tanrısı ve Earhrealm’in koruyucusu
Raiden, muazzam elektrik gücüne sahip ve kötü güçlere karşı koruyucu olarak hizmet ediyor. Şimşek çağırma yeteneği ve dövüş sanatlarındaki ustalığıyla Raiden, zorlu bir savaşçı. Raiden’ın derin bilgeliği, ilahi alemlerle olan bağlantısı onu Mortal Kombat evreninde çok önemli bir güç haline getiriyor.
11. Shang Tsung
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Shang Tsung, başlangıçta kudretli Shao Kahn için çalışan güçlü bir büyücüydü. Seri ilerledikçe son derece güçlendi, hatta hem eski ustası hem de kraliçesi Sindel ile dövüşerek ruhlarını aldı ve güçlerini kazandı. O kadar güçlendi ki, Titan Kronika’yı alt etmeyi başardı. Shang Tsung, Kronika’nın tacını da ele geçirerek gücünü daha da artırdı.
En güçlü Mortal Kombat 11 karakterleri
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Mortal Kombat 11 kaç tane karakter var? Temel oyunda 25 karakter (2’si açılabilir) ve DLC ile 12 karakter (5’i konuk karakter) olmak üzere toplamda 37 karakter vardır. MK11 Ultimate karakter sayısı 37 denilebilir. Peki, Mortal Kombat XL karakterleri arasından en iyileri hangileri? Mortal Kombat 11 en güçlü karakterler şöyle sıralanabilir:
Scorpion
Kano
Geras
Kabal
Liu Kang
Sub Zero
Jacqui Briggs
Cetrion
The Joker
Robocop
En güçlü Mortal Kombat X karakterleri
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Mortal Kombat X hangi karakterler var? Mortal Kombat X’te oynanabilen 24 temel karakter (1’i açılabilir), 9 DLC karakteri (4’ü konuk karakter) olmak üzere 34 karakter vardır. Mortal Kombat X en güçlü karakterler sıralaması ise;
Shinnok
Ermac
Triborg (Smoke & Sektor)
Mileena
Sub Zero
Jason
Quan Chi
Cassie Cage
Tremor
Kenshi
En güçlü Mortal Kombat 1 karakterleri (2023)
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Mortal Kombat 1 çıkış tarihi;
19 Eylül 2023. Mortal Kombat 12 olarak da bahsedilen serinin son oyunu, PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak. MK 1 Kameo karakterleri; Stryker, Sareena, Sektor, Cyrax, Goro, Frost, Classic Scorpion. Peki, Mortal Kombat 1’de hangi karakterler olacak? Onaylanan Mortal Kombat 12 karakterleri ise;
Liu Kang
Geras
Reptile
Havik
Ashrah
Scorpion
Sub-Zero
Kitana
Mileena
Kung Lao
Raiden
Mortal Kombat karakterleri hikayeleri ✍🏻
Liu Kang ve Gök Gürültüsü Tanrısı Raidengibi karakterlerin yıllar içinde yıllar geçtikçe daha da güçlendiği inkar edilemez. Mortal Kombat, bu karakterler olmadan olmazdı. Ancak,
en iyi MK karakterleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen karakterler bunlar değil; Scorpion ve Sub Zero gibi ninjalar. İşte serideki ninjaların hikayeleri:
Scorpion 🔥
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Scorpion, Shirai Ryu klanından Hanzo Hasashi adında bir adam. Karısı ve çocuğuyla mutlu olduğu hayatı, tüm klanı ve ailesi rakip klanın Sub-Zero'su Lin Kuei tarafından öldürüldüğünde trajediye dönüşür: Bu, Sub-Zero'ya tuzak kuran ve öfkesini körüklemek için Hanzo'yu öldüren Quan Chi'nin bir hilesidir. Kötü büyücü, Hanzo'yu Scorpion olarak bilinen ölümsüz doğaüstü varlık olarak canlandıracaktı. Scorpion, Outworld güçleri için yıllarca savaştı ve hatta Earthrealm güçleri tarafından serbest bırakılıncaya kadar ilk Sub-Zero’yu öldürdü. Yaşama dönen Hanzo, Shirai Ryu'da reform yaptı ve Quan Chi'nin gerçek kötü adam olduğunu öğrendi ve böylece Scorpion ile Sub-Zero arasında bir ittifak kurdu. Bu, Hanzo’nun Mortal Kombat 11'de D'Vorah tarafından öldürülmesine kadar sürdü.
Sub Zero ❄️
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Kuai Liang, ağabeyisinin ölümünden sonra Sub-Zero görevini üstlendi. Kuai, yeni turnuva sırasında olayın arkasındaki ismin Scorpion olduğunu öğrendi. Ninjalar arasında bir rekabet doğdu. Kuai, Noob Saibot adında bir doğaüstü varlığa dönüşen kendi erkek kardeşiyle de savaştı. Kuai sonunda kendi klanına ihanetin kurbanı oldu. Shao Kahn'ın saldırısı sırasında Earthrealm'e yardım etmek için kendi klanından ayrılan Cyber Sub-Zero'ya dönüştü. Ancak Kuai'nin siber hayatı, onu diğer birçok savaşçıyla birlikte öldüren şeytani Sindel tarafından kısa tutuldu. Kuai bir doğaüstü varlık olarak geri döndü.
Kitana
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Shao Kahn, Edenia'yı işgal edip Outworld'e dönüştürdüğünde, hain Kraliçe Sindel'in yardımıyla kralı öldürdü. Kral ve kraliçenin kızı Kahn’ın evlatlık kızı oldu ve binlerce yıl Shao Kahn’ın gerçek babası olduğunu düşündü. Ta ki gerçeğin ortaya çıktığı turnuva günlerine kadar… Yıkılan Kitana, Shao Kahn'ın saldırısı sırasında üvey babasını ölene dek durdurmaya çalışan Earthrealm savaşçılarıyla birlik olur. Daha sonra Kitana, Netherrealm'in İmparatoriçesi olur. Üçüncü zaman diliminde Kitana ölmez, bunun yerine Shao Kahn'ı yenerek Outworld'ün yeni barışçıl Kahn'ı olur.
Mileena ⚔️
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Shao Kahn, Kitana’nın zayıf yönlerini bilir ve Shang Tsung’ı kullanarak Kitana'nın kanının Tarkatan kanıyla karışmasını sağlayan bir büyü yapar. Neticede, Shang Tsung, jilet gibi keskin dişlere sahip kana susamış bir klon yaratır. Shao Kahn öldürüldüğünde Mileena, Kotal Kahn tarafından öldürülene dek Outworld'ün İmparatoriçesi olur.
Rain 💧
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Rain, çoğu erkek ninjanın aksine Kitana'nın alemi olan Edenia'dan geliyor. Rain, Edenia'nın işgaline tanık olur; babası Outworld güçleriyle savaşırken kaçırılır. O andan itibaren Rain, kimseye bir bağlılık duymaz; önemli olan yalnızca kendisidir. Rain, Eden direnişinin, ardından Shao Kahn'ın (kendi babasının katilleri) ve hatta Mileena'nın direnişinin yanında yer alır. Rain ayrıca Argus’un oğlu dolayısıyla su üzerinde güce sahip bir yarı tanrı olduğunu iddia eder. Rain'in ayrıca Mileena'yı öldürüp Outworld'ü ele geçirme planları vardır ancak bu, Kotal Kahn ve Earthrealm güçleri tarafından engellenir.
Smoke 💨
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Tomas Vrbada, daha bilinen adıyla Smoke, Lin Kuei'nin bir üyesi ve genç Sub-Zero'nun bir arkadaşıdır. İlk zaman diliminde siberleşen kişi Smoke’tu ancak ikinci zaman diliminde kaderi Sub-Zero ile değiştirildi. Smoke, insan olarak kaldır ve sonunda Earthrealm'i kurtarmak için Raiden'ın güçlerine katıldı. Shinnok’un yenilgisinden sonra kendisinden bir daha duyum alınamadı.
Cyrax ve Sektor 🦾
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Lin Kuei'nin iki ninjası, her ikisi de Grandmaster ve Quan Chi'nin yalanlarının kurbanı. Sektor daha isteyerek, Cyrax tereddütlü bir şekilde Cyber Initiative'in klanları için en iyi gelecek olduğuna inanır. İkisi arasındaki bu ayrılık, arkadaşlıklarının sona ermesine yol açar. Cyrax, siberleşmenin çok uzak olduğuna ve klanlarının yolunu kaybettiğine inanarak Lin Kuei'ye ihanet eder. Ancak Cyrax, hâlâ yeni Cyber Lin Kuei'nin kurbanıdır ve insanlığından kopmuştur. Sektor, daha sonra daha genç Sub-Zero tarafından öldürülmek üzere yeni Grandmaster olur.
Ermac 🥷🏻
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Ermac, Edenia’nın Kralı Jerrod da dahil olmak üzere çok sayıda ruhtan oluşan ilginç bir yaratık. Ermac, telekinezi ölümcül şekillerde kullanan turnuva sırasında Shao Kahn için yeni bir silah olarak yaratıldı. Başlangıçta, Ermac, Shao Kahn'ın ölümünden sonra Mileena'nın yanında yer aldı ancak kökeni hakkındaki gerçek ortaya çıktığında Kotal Kahn'ın safına geçti. Mortal Kombat X'te Shinnok'un ölümünden sonra ona ne olduğu bir muamma.
Jade 🗡️
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Jade, Kitana’nın sadık koruyucusu ve yerine geçen kız kardeşidir. Birlikte büyüdüler, birlikte savaştılar, Shao Kahn için Outworld'ü birlikte savundular. Bu yüzden Kitana üvey babasına isyan ettiğinde Jade de onun arkasında durdu. Jade, ölümsüz bir doğaüstü varlık olmak istedi. Ancak, zaman birleşmesi sırasında geri döndü ve kaybettiği aşkı Kotal Kahn'a kavuştu. Jade, Earthrealm'in en yetenekli Edenian savaşçılarından ve müttefiklerinden biri olduğunu kanıtladı.
Skarlet 🩸
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Skarlet, Shao Kahn’ın evlatlık kızlarından biridir. Yeni zaman diliminde Skarlet, sokaklarda açlıktan ölmek üzere olan bir Outworlder’dır. Ta ki, Shao Kahn onu alıp genetik deneylerle güçlendirene kadar… Skarlet, kanı bir silah ve besin kaynağı olarak kullanan benzersiz bir vampir olmuştur ve kan sihri ustasıdır. Mileena gibi, Shao Kahn'a olan sadakati tamdır ve babası için her şeyi yapmaya hazırdır. Skarlet, ayrıca Kitana'ya karşı kişisel bir nefret beslemektedir.
Reptile 🐍
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Syzoth ya da bilinen adıyla Reptile’ın tek amacı; nihai güç veya zenginlik peşinde koşmak yerine krallığının ve Zaterra ırkının yenilendiğini görmektir. Reptile, bu amaç uğruna yoluna çıkan her şeyi öldürmeye veya yok etmeye hazırdır. Bu öfke onu Outworld'ün turnuvada kullanması için mükemmel bir silah yapmıştır. Reptile, Kotal Kahn'ın Mileena'yı Outworld tahtından devirmesine yardım eden ilk müttefiklerinden biridir.
İlk Mortal Kombat oyunu çıktığında her biri kendi benzersiz tarzına sahip 7 oynanabilen karakter vardı. Bugün itibarıyla tüm seride 70’den fazla oynanabilir karakter var. Belli karakterlerle oynamak, herhangi bir Mortal Kombat oyununun en önemli özelliklerinden biri. MK karakterlerinin çoğu Havalı süper güçleri ve eğlenceli dövüş tarzlarının yanı sıra renkli bir geçmiş ve kişiliğe sahip. Peki,
en güçlü Mortal Kombat karakterleri hangileri? Mortal Kombat’ın en iyi karakterleri isimleri, özellikleri (güçleri) ve hikayeleri burada.
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