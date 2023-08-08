En güçlü Mortal Kombat karakterleri isimleri ve hikayeleri

Mortal Kombat dünyası, gizem ve tehlikelerle dolu bir dünya. Seri, acımasız dövüşleri ve grafikleriyle biliniyor. MK, dövüş oyunu türünde zaten bir isim yapmış, dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncu tarafından sevilen bir oyun serisi. Oyun, dövüş unsurlarının yanı sıra karakterleriyle de ilgi çekici. Oyunun doğası gereği son derece güçlü karakterler var. Peki, Mortal Kombat en iyi karakter hangisi? İşte Mortal Kombat 1’den MK 11’e kadar en güçlü Mortal Kombat (MK) karakterleri isimleri ve özellikleri:

Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri 2 ay önce eklendi

En güçlü Mortal Kombat 11 karakterleri Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 11 kaç tane karakter var? Temel oyunda 25 karakter (2’si açılabilir) ve DLC ile 12 karakter (5’i konuk karakter) olmak üzere toplamda 37 karakter vardır. MK11 Ultimate karakter sayısı 37 denilebilir. Peki, Mortal Kombat XL karakterleri arasından en iyileri hangileri? Mortal Kombat 11 en güçlü karakterler şöyle sıralanabilir: Scorpion

Kano

Geras

Kabal

Liu Kang

Sub Zero

Jacqui Briggs

Cetrion

The Joker

Robocop

En güçlü Mortal Kombat X karakterleri Tam Boyutta Gör Mortal Kombat X hangi karakterler var? Mortal Kombat X’te oynanabilen 24 temel karakter (1’i açılabilir), 9 DLC karakteri (4’ü konuk karakter) olmak üzere 34 karakter vardır. Mortal Kombat X en güçlü karakterler sıralaması ise; Shinnok

Ermac

Triborg (Smoke & Sektor)

Mileena

Sub Zero

Jason

Quan Chi

Cassie Cage

Tremor

Kenshi

En güçlü Mortal Kombat 1 karakterleri (2023) Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 1 çıkış tarihi; 19 Eylül 2023. Mortal Kombat 12 olarak da bahsedilen serinin son oyunu, PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak. MK 1 Kameo karakterleri; Stryker, Sareena, Sektor, Cyrax, Goro, Frost, Classic Scorpion. Peki, Mortal Kombat 1’de hangi karakterler olacak? Onaylanan Mortal Kombat 12 karakterleri ise; Liu Kang

Geras

Reptile

Havik

Ashrah

Scorpion

Sub-Zero

Kitana

Mileena

Kung Lao

Raiden

En iyi oyuncu (gaming) koltuğu tavsiyeleri 1 ay önce eklendi

İlk Mortal Kombat oyunu çıktığında her biri kendi benzersiz tarzına sahip 7 oynanabilen karakter vardı. Bugün itibarıyla tüm seride 70’den fazla oynanabilir karakter var. Belli karakterlerle oynamak, herhangi bir Mortal Kombat oyununun en önemli özelliklerinden biri. MK karakterlerinin çoğu Havalı süper güçleri ve eğlenceli dövüş tarzlarının yanı sıra renkli bir geçmiş ve kişiliğe sahip. Peki, en güçlü Mortal Kombat karakterleri hangileri? Mortal Kombat’ın en iyi karakterleri isimleri, özellikleri (güçleri) ve hikayeleri burada.

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En güçlü Mortal Kombat karakterleri listesi