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    Mobil ve PC için en iyi araba oyunları

    Araba yarışı oyunları, her zaman en keyif veren oyunlar arasında. Biz de ücretsiz oynayabileceğiniz en iyi bilgisayar ve mobil araba oyunlarını derledik.        
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    araba oyunu oyna Tam Boyutta Gör
    Günümüzde artık oyunlar sadece çocuk ve gençler tarafından değil neredeyse her yaş grubu tarafından oynanıyor. Oyunlar yaygınlaşmaya başladığından beri popüleritesi hiç azalmayan yapımlar ise şüphesiz araba oyunları oldu. Biz de en iyi araba oyunlarını derlediğimiz bir liste oluşturduk. İşte bedava yapımların da yer aldığı en iyi mobil ve bilgisayar araba yarışı oyunları 👇

    En iyi araba oyunları tavsiyeleri 📜

    en iyi araba oyunları Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz onlarca yılın ardından araba ve oyun kelimeleri adeta bir bütün haline geldi ve araba yarışı oyunları her zaman popülerliğini korumayı başardı. Aynı zamanda insanlar sürekli olarak araba oyunları indir diye aratarak sürekli bir arayış içerisine giriyor. Oluşturduğumuz listede ücretsiz araba oyunları, iki kişilik araba oyunları, online araba oyunları ve araba park etme oyunları gibi birçok farklı araba oyun türüne ve hem eski hem de güncel oyunlara yer verdik. Her neyse isterseniz sözü daha fazla uzatmadan en iyi araba oyunları tavsiyelerimize geçelim ve hangi oyunlar varmış birlikte görelim.

    Forza Horizon 5 🚗

    Online araba oyunu türü arasında en başarılı olanlardan birisi olan Forza Horizan 5, 9 Kasım 2021'de piyasaya çıktı. Meksika’da geçen oyunun haritası Forza Horizon 4’ün haritasından yüzde 50 daha büyük bir alana yayılıyor. Harita, aktif bir kaldera yanardağı, ormanlar ve plajlar, antik Maya tapınakları ve Guanajuato gibi şehirleri içeriyor. Harika grafikleri sayesinde en güzel araba oyunları arasında yer alan yapım aynı zamanda ışın izleme (ray tracing) destekleyen ilk araba oyunudur. Bunun dışında oyundaki hikaye modu kısıtla olsa da 700’den fazla araba ve modifiye seçeneği ile deneyim yükseltiliyor. Zaten Forza Horizon 5, esasında merkezinde online araba oyunları arasında yer alıyor. Dolayısıyla isterseniz arkadaşınızla bu oyunu oynamanız ve çeşitli yarışları tamamlamanız mümkün. Eğer hem online hem de iki kişilik arabaya oyunları arıyorsanız Forza Horizon 5’e bir bakmalısınız.

    Bilgisayara Forza Horizon 5 indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a Forza Horizon 5 indirmek için buraya tıklayın.

    Dirt Rally 2 🎮

    Eğer toprak, çamur ve bolca egzoz sesi seviyorsanız Dirt Rally 2, aradığınız araba oyunları arasında yer alıyor. Codemasters tarafından 2019’da üç büyük platforma yayınlanan oyun gerçekçi sürüş fiziğiyle ve ralli, rallycorss pistleriyle dikkat çekiyor. Değişken hava koşulları nedeniyle değişken bir yol tutuş seviyesi de sunan oyun, özellikle ses tasarımıyla oldukça başarılı.

    Bilgisayara Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın.

    PlayStation'a Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın.

    Project Cars 3 🕹️

    Project CARS 3, Codemasters yan kuruluşu Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan bir yarı simülasyon araba oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 28 Ağustos 2020'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan oyun 140'tan fazla küresel pistte yarışabilecek daha fazla özelleştirilebilir arabalar sunuyor.

    Bilgisayara Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın.

    PlayStation'a Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın.

    Wreckfest 🚘

    Wreckfest belki de en eğlenceli araba oyunları arasında yer alıyor ve ister iki kişilik ister tam multiplayer olarak oynanabiliyor. Oyunda üç farklı mod sunuluyor: kariyer, çok oyunculu ve özel etkinlik. Bu modlarda normal yarışlar yapılabildiği gibi demolition derby modunda araba savaşları yapılabiliyor. Özellikle oyunun motoru araçların sürüş dinamiklerini gerçekçi bir şekilde etkileyen konum tabanlı hasara olanak tanıyor. Bu da bir arabaya veya size çaptıklarında geribildirimin başarılı olmasını sağlıyor. Wreckfest’in PC, PS, Xbox, Switch, iOS ve Android platformlarında da olduğunu belirtelim.

    Bilgisayara Wreckfest indirmek için buraya tıklayın.

    PlayStation'a Wreckfest indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a Wreckfest indirmek için buraya tıklayın.

    Disney - Pixar Cars 1/2 🕹️

    Eğer Arabalar (The Cars) animasyonunu izlemişseniz veya izlemiş bir çocuğunuz varsa mutlaka sizden arabalar oyunu oynama isteğinde bulunmuştur. Arabalar (Arabalar: Video Oyunu olarak da bilinir), aynı adlı 2006 Pixar filmine dayanan bir açık dünya yarış video oyunudur. Arabalar 2 oyunu da yine bu animasyon serisini temel alan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer animasyonu seviyorsanız ve hayranıysanız oyunlarını da sevebilirsiniz.

    Bilgisayara Disney - Pixar Cars 1 indirmek için buraya tıklayın.

    Bilgisayara Disney - Pixar Cars 2 indirmek için buraya tıklayın.

    F1 22 🏎️

    F1 22, Codemasters tarafından geliştirilen ve EA Sports tarafından yayınlanan bir simülasyon yarış oyunudur. Popüler yarış sporu F1’in tam lisanslı hali olan F1 22, yeni teknik düzenlemeler nedeniyle güncellenmiş fiziğe sahip yeni araba modellerine sahip. Eğer Formula 1 seviyorsanız bir de sürücü koltuğuna oturup tutkunuzu daha derinden yaşamak isteyebilirsiniz.

    Bilgisayara F1 22 indirmek için buraya tıklayın.

    PlayStation'a F1 22 indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a F1 22 indirmek için buraya tıklayın.

    Need For Speed: Most Wanted 🚗

    Google’da “araba oyunu oyna” diye aratan bir kişiye herhalde Need For Speed: Most Wanted önerisinde bulunmasak hata yapmış oluruz. Çoğu için Need For Speed serisinin en iyi oyunu olan NFS: MW, araba yarış oyunu türleri arasından günümüzde de halen daha adından söz ettiriyor. Hatta bazılarına göre Most Wanted, en iyi araba oyunları arasında gösteriliyor.

    Need for Speed serisinin dokuzuncu oyunu olan Most Wanted, EA tarafından 2005 yılında satışa sunuldu. Oyunun içerisinde polis kovalamacaları, modifiye ve güzel bir senaryo bulunuyor. Aynı zamanda eski bir oyun olmasıyla artık internetsiz araba oyunları sınıfında da bulunan NFS: MW’de Black List 15’i tamamlayıp Razor karakterindeki bizden alınan BMW M3 GTR arabasını almaya çalışıyoruz.

    Need for Speed Heat 🚙

    Need for Speed Heat an itibariyle serinin son oyunu konumunda ancak yakında Need for Speed Unbound ile seriye yeni bir ana oyun daha eklenecek. Need for Speed Heat ise bizi sokak yarışlarında tutmaya devam ediyor. Miami'yi temel alan kurgusal Palm City kentinde ve çevresinde geçen oyun, önceki oyunun aksine 24 saatlik bir gündüz-gece döngüsüne sahip değil, ancak oyuncular gündüz ve gece arasında geçiş yapabilmekte. Hikaye tarafındaysa pek de tatminkar olmasa da gece ve gündüz dengesi oyunda güzel kullanılmış. Gündüz para kazanırken gece polislerin yarışlarda bizi kovaladığı, bol aksiyonlu sekanslarla nabzımızı yükselten anlar yaşatıyor oyun.

    Bilgisayara Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın.

    PlayStation'a Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın.

    Xbox'a Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın.

    Mario Kart 8 🚒

    Mario Kart 8 2014 yılında Nintendo tarafından geliştirilen karting türünde bir araba yarışı oyunu konumunda. Serinin sekizinci oyunu olan yapım diğer oyunlarda olduğu gibi Mario serisindeki karakterlerle çeşitli pistlerde yarışları temel alıyor. Araba oyunları 2 kişilik olduğunda güzeldir diyenlerdenseniz ve Switch veya Wii U konsolunuz varsa Mario Kart 8 aradığınız eğlenceli oyun olabilir.

    Mario Kart 8 indirmek için buraya tıklayın (Switch)

    Gran Turismo 7 🏎️

    Gran Turismo 7, Polyphony Digital tarafından geliştirilip Sony tarafından Playstation konsollarına özel bir yarış oyunu. Gran Turismo serisi 25 yılıdır Playstation için gerçekçi simülasyon temelli oyunlarla karşımıza çıktı ve çıkmaya devam ediyor. 90’dan fazla haritaya ve 450’den fazla lisanslı arabaya sahip olan oyunda arabalar üzerinde ince ayarlamalar da yapılabiliyor. Gerçekçi sürüş dinamiği ve ses modellemeleri de oldukça başarılı.

    Gran Turismo 7 indirmek için buraya tıklayın (PS)

    En iyi iOS ve Android araba oyunları 📱

    Araba oyunu oynamak isteyen çok sayıda Android ve iOS kullanıcısı bulunuyor. Bu platformdaki oyuncular genellikle araba park etme oyunu veya ücretsiz araba oyunları tavsiyeleri arıyorlar. Biz de bu alanda öne çıkan en iyi mobil araba oyunlarını seçtik.

    Asphalt 9: Legends 🤳

    ücretsiz araba oyunu Asphalt 9: Legends
    Asphalt serisi akıllı telefonlarda araba oyunu oynanan dönemlerden beri en popüler seri haline geldi. Serinin son oyunu olan Asphalt 9: Legends, önceki oyundan çok fazla bir fark içermiyor ancak özellikle grafik tarafında oldukça güçlü görünüyor.

    Asphalt 9: Legends indirmek için buraya tıklayın (iOS)

    Asphalt 9: Legends indirmek için buraya tıklayın (Android)

    Mario Kart Tour 🔫

    mobil araba oyunu Mario Kart Tour Tam Boyutta Gör
    Mario Kart Tour, Nintendo EPD tarafından geliştirilen ve iPhone ve Android cihazlar için Nintendo tarafından 2019’da yayınlandı ve o zamandan beri yüz milyonlarca kişi tarafından indirildi.  Nintendo genellikle oyunlarını kendi platformlarında sunuyor dolayısıyla Mario Kart Tour’un mobil platformlarda sunulması isteyen herkesin bu oyuna erişebilmesini sağladı.

    Mario Kart Tour indirmek için buraya tıklayın (iOS)

    Mario Kart Tour indirmek için buraya tıklayın (Android)

    CSR Racing 2 🚙

    android araba oyunu CSR Racing 2 Tam Boyutta Gör
    CSR Racing 2, mobil cihazlar için geliştirilmiş en iyi drag araba yarışı oyun serisinin ikincisi konumunda. Bir drag yarışından beklenen özelleştirme ve modifikasyonlara izin veren oyunda 60’lardan tutunda günümüze kadar pek çok popüler arabaya sahip olabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. CSR Racing 2, bedava araba oyunları arasında yer almasıyla da dikkat çekiyor.

    CSR Racing 2 indirmek için buraya tıklayın (iOS)

    CSR Racing 2 indirmek için buraya tıklayın (Android)

    Car Parking Multiplayer 🎯

    iphone araba oyunu Car Parking Multiplayer Tam Boyutta Gör
    Araba park etme oyunu arayanlardansanız Car Parking Multiplayer sizin aradığınız şey olabilir. Car Parking Multiplayer esasında sadece araba park etme oyunu değil, bunun yanında açık dünyasında diğer oyuncularla birlikte yarışlar yapmanız da mümkün. Zaten oyunun 100 milyondan fazla kez indirilmesi de bu alandaki başarısını gösteriyor.

    Car Parking Multiplayer indirmek için buraya tıklayın (iOS)

    Car Parking Multiplayer indirmek için buraya tıklayın (Android)

    Traffic Racer 🚦

    mobil araba yarışı oyunu Tam Boyutta Gör
    Yapımcısı Soner Kara olan Traffic Racer, ilk olarak 2012 tarihinde piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana yüzlerce milyonluk satış başarısına ulaştı. Başarılı grafikleriyle dikkat çeken Traffic Racer’da amaç, yoğun trafikte olabildiğince hızla sürüp en yüksek mesafeye ulaşmak. Bu yarışlarda kazanılan oyun içi para ile daha hızlı veya sevdiğiniz araçları almanız da mümkün.

    Traffic Racer indirmek için buraya tıklayın (iOS)

    Traffic Racer indirmek için buraya tıklayın (Android)

    Araba oyunları tarihi 🗓️

    Need for Speed'den Gran Turismo'ya ve Mario Kart'a kadar araba yarışı oyunları, yıllar boyunca video oyun endüstrisinin gelişmesinde ve başarısında itici bir güç olmuştur. Ne de olsa sanal gerçekliğin en çekici yönlerinden biri gerçek deneyimlerin simülasyonudur, bu nedenle elbette araba yarışı oyunları popüler olacaktı. Son 40 yılda araba oyunları pc, konsol, atari salonu, taşınabilir ve dijital platformlar dahil olmak üzere birçok platformda 2.000’den fazla yapımla piyasaya çıktı. Ufak bir bilgi olarak ilk araba oyununu 1974'te Atari tarafından piyasaya sürülen Gran Trak 10 olduğunu da belirtelim. Arabalar oyunu türünün asıl patlama yaptığı nokta ise Namco'nun 1982’de Pole Position'ı piyasaya sürmesiyle gerçekleşti.

    En iyi araba oyunları içeriğimizin sonuna geldik. Araba oyunu oynamak isteyenler için çeşitli seçenekler sunmaya çalıştık. Çocukluğumuzun araba oyunları serilerine de yer verdiğimiz içeriğimizde iOS ve Android gibi mobil platformlardaki ücretsiz araba oyunları da içeriğimizdeki yerini aldı. Araba park etme oyunları ve bedava araba oyunları listemizde kendilerine yer bulurken iki kişilik araba oyunları gibi arkadaşlarla oynanabilecek araba oyunlarına da yer verdik.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 20 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

    Profil resmi
    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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