Mobil ve PC için en iyi araba oyunları

En iyi araba oyunları tavsiyeleri 📜

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz onlarca yılın ardından araba ve oyun kelimeleri adeta bir bütün haline geldi ve araba yarışı oyunları her zaman popülerliğini korumayı başardı. Aynı zamanda insanlar sürekli olarak araba oyunları indir diye aratarak sürekli bir arayış içerisine giriyor. Oluşturduğumuz listede ücretsiz araba oyunları, iki kişilik araba oyunları, online araba oyunları ve araba park etme oyunları gibi birçok farklı araba oyun türüne ve hem eski hem de güncel oyunlara yer verdik. Her neyse isterseniz sözü daha fazla uzatmadan en iyi araba oyunları tavsiyelerimize geçelim ve hangi oyunlar varmış birlikte görelim.

Forza Horizon 5 🚗 Online araba oyunu türü arasında en başarılı olanlardan birisi olan Forza Horizan 5, 9 Kasım 2021'de piyasaya çıktı. Meksika’da geçen oyunun haritası Forza Horizon 4’ün haritasından yüzde 50 daha büyük bir alana yayılıyor. Harita, aktif bir kaldera yanardağı, ormanlar ve plajlar, antik Maya tapınakları ve Guanajuato gibi şehirleri içeriyor. Harika grafikleri sayesinde en güzel araba oyunları arasında yer alan yapım aynı zamanda ışın izleme (ray tracing) destekleyen ilk araba oyunudur. Bunun dışında oyundaki hikaye modu kısıtla olsa da 700’den fazla araba ve modifiye seçeneği ile deneyim yükseltiliyor. Zaten Forza Horizon 5, esasında merkezinde online araba oyunları arasında yer alıyor. Dolayısıyla isterseniz arkadaşınızla bu oyunu oynamanız ve çeşitli yarışları tamamlamanız mümkün. Eğer hem online hem de iki kişilik arabaya oyunları arıyorsanız Forza Horizon 5’e bir bakmalısınız. Bilgisayara Forza Horizon 5 indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a Forza Horizon 5 indirmek için buraya tıklayın.

Dirt Rally 2 🎮 Eğer toprak, çamur ve bolca egzoz sesi seviyorsanız Dirt Rally 2, aradığınız araba oyunları arasında yer alıyor. Codemasters tarafından 2019’da üç büyük platforma yayınlanan oyun gerçekçi sürüş fiziğiyle ve ralli, rallycorss pistleriyle dikkat çekiyor. Değişken hava koşulları nedeniyle değişken bir yol tutuş seviyesi de sunan oyun, özellikle ses tasarımıyla oldukça başarılı. Bilgisayara Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın. PlayStation'a Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a Dirt Rally 2 indirmek için buraya tıklayın.

Project Cars 3 🕹️ Project CARS 3, Codemasters yan kuruluşu Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan bir yarı simülasyon araba oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 28 Ağustos 2020'de Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan oyun 140'tan fazla küresel pistte yarışabilecek daha fazla özelleştirilebilir arabalar sunuyor. Bilgisayara Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın. PlayStation'a Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a Project Cars 3 indirmek için buraya tıklayın.

Wreckfest 🚘 Wreckfest belki de en eğlenceli araba oyunları arasında yer alıyor ve ister iki kişilik ister tam multiplayer olarak oynanabiliyor. Oyunda üç farklı mod sunuluyor: kariyer, çok oyunculu ve özel etkinlik. Bu modlarda normal yarışlar yapılabildiği gibi demolition derby modunda araba savaşları yapılabiliyor. Özellikle oyunun motoru araçların sürüş dinamiklerini gerçekçi bir şekilde etkileyen konum tabanlı hasara olanak tanıyor. Bu da bir arabaya veya size çaptıklarında geribildirimin başarılı olmasını sağlıyor. Wreckfest’in PC, PS, Xbox, Switch, iOS ve Android platformlarında da olduğunu belirtelim. Bilgisayara Wreckfest indirmek için buraya tıklayın. PlayStation'a Wreckfest indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a Wreckfest indirmek için buraya tıklayın.

Disney - Pixar Cars 1/2 🕹️ Eğer Arabalar (The Cars) animasyonunu izlemişseniz veya izlemiş bir çocuğunuz varsa mutlaka sizden arabalar oyunu oynama isteğinde bulunmuştur. Arabalar (Arabalar: Video Oyunu olarak da bilinir), aynı adlı 2006 Pixar filmine dayanan bir açık dünya yarış video oyunudur. Arabalar 2 oyunu da yine bu animasyon serisini temel alan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer animasyonu seviyorsanız ve hayranıysanız oyunlarını da sevebilirsiniz. Bilgisayara Disney - Pixar Cars 1 indirmek için buraya tıklayın. Bilgisayara Disney - Pixar Cars 2 indirmek için buraya tıklayın.

F1 22 🏎️ F1 22, Codemasters tarafından geliştirilen ve EA Sports tarafından yayınlanan bir simülasyon yarış oyunudur. Popüler yarış sporu F1’in tam lisanslı hali olan F1 22, yeni teknik düzenlemeler nedeniyle güncellenmiş fiziğe sahip yeni araba modellerine sahip. Eğer Formula 1 seviyorsanız bir de sürücü koltuğuna oturup tutkunuzu daha derinden yaşamak isteyebilirsiniz. Bilgisayara F1 22 indirmek için buraya tıklayın. PlayStation'a F1 22 indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a F1 22 indirmek için buraya tıklayın.

Need For Speed: Most Wanted 🚗 Google’da “araba oyunu oyna” diye aratan bir kişiye herhalde Need For Speed: Most Wanted önerisinde bulunmasak hata yapmış oluruz. Çoğu için Need For Speed serisinin en iyi oyunu olan NFS: MW, araba yarış oyunu türleri arasından günümüzde de halen daha adından söz ettiriyor. Hatta bazılarına göre Most Wanted, en iyi araba oyunları arasında gösteriliyor. Need for Speed serisinin dokuzuncu oyunu olan Most Wanted, EA tarafından 2005 yılında satışa sunuldu. Oyunun içerisinde polis kovalamacaları, modifiye ve güzel bir senaryo bulunuyor. Aynı zamanda eski bir oyun olmasıyla artık internetsiz araba oyunları sınıfında da bulunan NFS: MW’de Black List 15’i tamamlayıp Razor karakterindeki bizden alınan BMW M3 GTR arabasını almaya çalışıyoruz.

Need for Speed Heat 🚙 Need for Speed Heat an itibariyle serinin son oyunu konumunda ancak yakında Need for Speed Unbound ile seriye yeni bir ana oyun daha eklenecek. Need for Speed Heat ise bizi sokak yarışlarında tutmaya devam ediyor. Miami'yi temel alan kurgusal Palm City kentinde ve çevresinde geçen oyun, önceki oyunun aksine 24 saatlik bir gündüz-gece döngüsüne sahip değil, ancak oyuncular gündüz ve gece arasında geçiş yapabilmekte. Hikaye tarafındaysa pek de tatminkar olmasa da gece ve gündüz dengesi oyunda güzel kullanılmış. Gündüz para kazanırken gece polislerin yarışlarda bizi kovaladığı, bol aksiyonlu sekanslarla nabzımızı yükselten anlar yaşatıyor oyun. Bilgisayara Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın. PlayStation'a Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın. Xbox'a Need for Speed Heat indirmek için buraya tıklayın.

Mario Kart 8 🚒 Mario Kart 8 2014 yılında Nintendo tarafından geliştirilen karting türünde bir araba yarışı oyunu konumunda. Serinin sekizinci oyunu olan yapım diğer oyunlarda olduğu gibi Mario serisindeki karakterlerle çeşitli pistlerde yarışları temel alıyor. Araba oyunları 2 kişilik olduğunda güzeldir diyenlerdenseniz ve Switch veya Wii U konsolunuz varsa Mario Kart 8 aradığınız eğlenceli oyun olabilir. Mario Kart 8 indirmek için buraya tıklayın (Switch)