Mobil ve PC için en iyi araba oyunları

Need For Speed: Most Wanted 🚗

Google’da “araba oyunu oyna” diye aratan bir kişiye herhalde Need For Speed: Most Wanted önerisinde bulunmasak hata yapmış oluruz. Çoğu için Need For Speed serisinin en iyi oyunu olan NFS: MW, araba yarış oyunu türleri arasından günümüzde de halen daha adından söz ettiriyor. Hatta bazılarına göre Most Wanted, en iyi araba oyunları arasında gösteriliyor.

Need for Speed serisinin dokuzuncu oyunu olan Most Wanted, EA tarafından 2005 yılında satışa sunuldu. Oyunun içerisinde polis kovalamacaları, modifiye ve güzel bir senaryo bulunuyor. Aynı zamanda eski bir oyun olmasıyla artık internetsiz araba oyunları sınıfında da bulunan NFS: MW’de Black List 15’i tamamlayıp Razor karakterindeki bizden alınan BMW M3 GTR arabasını almaya çalışıyoruz.