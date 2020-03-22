En küçük AMD Ryzen işlemcili devre kartı tanıtıldı

Oldukça düşük maliyetli bileşenler ile dünyanın en ucuz bilgisayarı olmayı başaran Raspberry Pi bugüne kadar pek çok rakip gördü ancak kitlelerce benimsenmesi nedeniyle pazar payından pek bir şey kaybetmedi. AMD ise biraz daha yetenekli kart sınıfında işleri değiştirebilir.

DFI GHF51 neler sunuyor?

DFI tarafından tasarlanan GHF51 geliştirici kartı hemen hemen bir kredi kartı büyüklüğünde ve AMD’nin Ryzen Embedded R1000 yonga setini barındırıyor. Daha çok kumar makinaları, konsollar ve Nesnelerin İnterneti cihazları için geliştirilen bu seri görünen o ki küçük bilgisayarlara da hayat verecek.

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Ryzen Embedded R1000 serisinde iki adet Zen çekirdeği yer alıyor. 192 çekirdekli Vega 3 birimi gerekli grafik gücünü sağlıyor. Saat frekanslarına göre farklı modeller mevcut. Şu anda iki adet 12W yonga mevcut. Sonraki dönemde 6W ve 10W iki yonga daha seçeneklere eklenecek.

DFI GHF51 kartları 8GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM ve 64GB’a kadar eMMC bellek desteği sunuyor. İki adet microHDMI 1.4 çıkışı, bir adet USB 3.2 girişi ve GbE bağlantısı olan kartta fTPM 2.0 güvenlik yongası da mevcut.

Kçük boyutlu performans bilgisayarları için oldukça iyi bir alternatif olacak Ryzen 1000 ailesi bununla birlikte maliyeti biraz yükseltebilir. Yine de pek çok projede karşımıza çıkacaktır. Şimdilik bu kartların fiyatı belli değil.

https://www.anandtech.com/show/15642/dfi-unveils-credit-card-amd-ryzen-embedded-board

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