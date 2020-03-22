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    En küçük AMD Ryzen işlemcili devre kartı tanıtıldı

    DFI GHF51 adındaki geliştirici kartı sadece bir kredi kartı büyüklüğünde ve AMD Ryzen Embedded R1000 yonga seti sayesinde boyundan büyük bir performans sunuyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En küçük AMD Ryzen işlemcili devre kartı tanıtıldı

    Oldukça düşük maliyetli bileşenler ile dünyanın en ucuz bilgisayarı olmayı başaran Raspberry Pi bugüne kadar pek çok rakip gördü ancak kitlelerce benimsenmesi nedeniyle pazar payından pek bir şey kaybetmedi. AMD ise biraz daha yetenekli kart sınıfında işleri değiştirebilir.

    DFI GHF51 neler sunuyor?

    DFI tarafından tasarlanan GHF51 geliştirici kartı hemen hemen bir kredi kartı büyüklüğünde ve AMD’nin Ryzen Embedded R1000 yonga setini barındırıyor. Daha çok kumar makinaları, konsollar ve Nesnelerin İnterneti cihazları için geliştirilen bu seri görünen o ki küçük bilgisayarlara da hayat verecek.

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    Ryzen Embedded R1000 serisinde iki adet Zen çekirdeği yer alıyor. 192 çekirdekli Vega 3 birimi gerekli grafik gücünü sağlıyor. Saat frekanslarına göre farklı modeller mevcut. Şu anda iki adet 12W yonga mevcut. Sonraki dönemde 6W ve 10W iki yonga daha seçeneklere eklenecek.

    En küçük AMD Ryzen işlemcili devre kartı tanıtıldı

    DFI GHF51 kartları 8GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM ve 64GB’a kadar eMMC bellek desteği sunuyor. İki adet microHDMI 1.4 çıkışı, bir adet USB 3.2 girişi ve GbE bağlantısı olan kartta fTPM 2.0 güvenlik yongası da mevcut.

    Kçük boyutlu performans bilgisayarları için oldukça iyi bir alternatif olacak Ryzen 1000 ailesi bununla birlikte maliyeti biraz yükseltebilir. Yine de pek çok projede karşımıza çıkacaktır. Şimdilik bu kartların fiyatı belli değil.



    https://www.anandtech.com/show/15642/dfi-unveils-credit-card-amd-ryzen-embedded-board Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 36 dk.
    Raspberry Pi ilk çıktığı dönemde Amd saçma sapan bir kart çıkarıp rakip olmaya çalışmıştı. Yıllar sonra Amd nereye oynaması gerektiğini anlayıp doğru bir hareket yapmış. Hatta baya şov yapmış. Şuan Zen mimarisi ile ölçeklenebilirliğin şovunu yapıyor Amd ve oldukça başarılı gidiyor. Intel tarafı ise yalnızca rekabet boyutunda kalmak zorunda bir süre daha. Belki birkaç yıl sonra Amd'den daha iyi ürünler sunduğunu göreceğiz. Ama o zamana kadar Amd'den bu tip çeşitlilik gösteren hamleler görmeye devam ederiz umarım.
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    TheJudgé 2 sa.
    RP4 kullanıcısı olarak söylemeliyim ki , sata girişi yoksa almanın lüzumu yok. raspberry alır geçerim , ki fiyatı rp nin 4 katı olacaktır

    fiyat 200 dolar kadar olucaktır kesin
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    SEO19 (EEEE 55555) 15 sa.
    TV arkasına güzel gider ! (yapıştırılır) !!!

    en çok hoşuma giden noktası ise !

    UPS bunu baya bir idare edebilecek olması :D
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    ipli jeton (Adem Gdk) 19 sa.
    2GB DDR4 bellek var mıydı? Benim bildiğim DDR4'ler 4GB'tan başlıyor.



    Bu arada bu işlemcinin rakibi Intel'deki Celeron J'ler. Celeron J'lere göre iyi bir fiyattan gelirse başarı yakalayabilir.
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