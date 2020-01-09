En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu

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Sürücüsüz araç teknolojilerindeki ilerlemeler devam ederken üreticiler bir yandan en ileri yöntemleri ortaya koymaya çalışıyor bir yandan da maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Konsept gereği yüksek maliyetler isteyen sürücüsüz araç bileşenlerinde önemli bir aşama geçildi.

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Velodyne Velabit özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarına katılan Velodyne girişimi dünyanın en ucuz LiDAR kutusunu duyurdu. LiDAR bilindiği üzere lazer ışınları ile etrafı tarayarak haritalıyor ve sürücüsüz araçların en önemli bileşeni durumunda.

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Velodyne Velobit LiDAR kutusu bir kağıt destesi kadar küçük boyutlarda. Buna rağmen piyasadaki rakipleri kadar doğru bir şekilde haritalama yapabiliyor. Velodyne sadece arabalar değil Drone gibi hafif araçlar için de LiDAR kutusunun iyi bir alternatif olacağını belirtiyor.

Velodyne LiDAR kutusu sadece 100$ fiyat etiketine sahip ve maliyete odaklanan sürücüsüz araç üreticileri için iyi bir tercih olacak. Velodyne normalde 100 bin dolara kadar çıkan LiDAR cihazlarına sahip ve uygun fiyatlı model bu anlamda sürpriz oldu.

https://www.engadget.com/2020/01/07/velodyne-velabit-ces-2020/

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