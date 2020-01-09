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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu

    Sürücüsüz araçların etrafı haritalayabilmesi için hayati önem taşıyan bileşenlerden olan LiDAR, yavaş yavaş çalışmaları daha da ilerleyecek şekilde maliyetleri düşürmeye başladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu
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    Sürücüsüz araç teknolojilerindeki ilerlemeler devam ederken üreticiler bir yandan en ileri yöntemleri ortaya koymaya çalışıyor bir yandan da maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Konsept gereği yüksek maliyetler isteyen sürücüsüz araç bileşenlerinde önemli bir aşama geçildi.

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    Velodyne Velabit özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarına katılan Velodyne girişimi dünyanın en ucuz LiDAR kutusunu duyurdu. LiDAR bilindiği üzere lazer ışınları ile etrafı tarayarak haritalıyor ve sürücüsüz araçların en önemli bileşeni durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu"

    Velodyne Velobit LiDAR kutusu bir kağıt destesi kadar küçük boyutlarda. Buna rağmen piyasadaki rakipleri kadar doğru bir şekilde haritalama yapabiliyor. Velodyne sadece arabalar değil Drone gibi hafif araçlar için de LiDAR kutusunun iyi bir alternatif olacağını belirtiyor.

    Velodyne LiDAR kutusu sadece 100$ fiyat etiketine sahip ve maliyete odaklanan sürücüsüz araç üreticileri için iyi bir tercih olacak. Velodyne normalde 100 bin dolara kadar çıkan LiDAR cihazlarına sahip ve uygun fiyatlı model bu anlamda sürpriz oldu.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/velodyne-velabit-ces-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Escapetolife 1 hf. en beğenilen
    Bu kadar ucuzlarsa Atiker otonom dönüşüm sistemleri çıkarır.
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    Escapetolife 1 hf. en beğenilen
    Bu kadar ucuzlarsa Atiker otonom dönüşüm sistemleri çıkarır.
    Yanıtla +6
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    Evil.Morty 1 hf.
    İlgim vardı lidar gibi teknolojilere. Çıkınca alıp deneyeceğim. lewd intensifies
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    Bob Kelso 1 hf.
    Çok iyi fiyat. Uygulama yazılıp mevcut araçlara dahi takılabilir.
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    balcis 1 hf.
    şu işler modüler olsun donanımı alalım yazılımı alalım kullanalım, insafsız otomobil distribütörlerinin, ikinci el çakallarının eline kalmayalım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    smart1978 1 hf. balcis
    Anladigim kadariyla oyle olacak :) .

    Bu isi ilk populer olarak Microsoft ta gormustuk yani temel teknoloji ayni idi ama oyu konsonlunda beden hareketlerini oyun konsol giris unitesi gibi ozellikler icin olaninin farkli yorumlanmis ve gelistirilmis halidir haberdeki . Microsoft Kinect

    Ilgini cekerse artik haberdeki daha cok olacak ama :
    amazon.com/...
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