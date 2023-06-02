Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı

    Enermax, hem ATX 3.0 hem de yeni nesil ATX12VO standartlarıyla uyumlu dünyanın ilk PSU'sunu tanıttı. Firma, Computex 2023 kapsamında başka ürünler de sergiledi.
    Oy Ver
    Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Enermax, Computex'te oldukça fazla ürün duyurdu ve bunlar arasında çok benzersiz bir güç kaynağı (PSU) da bulunuyor. Enermax'ın yeni Platimax Gemini güç kaynağı sadece mevcut ATX 3.0 standardı ile değil aynı zamanda yakında çıkacak olan ATX 12VO standardı ile de uyumlu olan dünyanın ilk PSU modeli oldu.

    Enermax Platimax Gemini

    Platimax Gemini, 1200W güç kapasitesiyle ve 80 Plus Platinum sertifikasıyla birlikte geliyor. 600W PCIe 5.0 kablo ile gelen güç kaynağı, yüzde 2 yükte yüzde 74 verimliliğe ulaşabiliyor. Platimax Gemini, ayrıca tıbbi ve havacılık kullanımı için tasarlanan CCC 5000M sertifikasıyla da uyumlu. Bu arada ürünün boyutları ise 150x150x86mm.

    Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Enermax, Platimax'ın yanı sıra şirketin Dust-Free Rotation veya DFR teknolojisi olarak adlandırdığı ve pervanelerde toz birikmesini önleyen tozsuz bir kaplamaya sahip olan D.F.X'i de tanıttı. Yine bu model de ATX 3.0 ve PCIe 5.0 uyumluluğuyla ve 1600W’a kadar güç kapasitesiyle geliyor.

    Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şirket ayrıca LIQTECH TR4 II ve LIQMAXFLO AIO soğutucularını da tanıttı. Bunlardan ilki Intel tarafından Xeon Sapphire Rapids iş istasyonu işlemcileriyle kullanım için onaylanırken montaj kitleri Intel W3400 ve W2400 göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bununla birlikte, sWRX8 / sTRX4 / TR4 /SP3 soketleri de dahil olmak üzere AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcileri de tamamen destekliyor.

    LIQMAXFLO ise bir ARGB VRM fanına sahipken ayrıca çok şık bir özelliği de bünyesinde barındırıyor: CPU'yu çevreleyen VRM'leri soğutmak için hava akışı yönlendirme özelliği. Bunun, AIO'ların tipik olarak eksik olduğu soğutmanın çok kritik bir parçası olduğu düşünüldüğünde (hava soğutucuları, hava akışı nedeniyle bu kısmı da otomatik olarak soğutur) bilgisayarlarını overclock etmeyi planlayanlar için sahip olunması çok yararlı bir özellik olacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prozac içtikten kaç saat sonra alkol alınır hyundai getz 1.3 gls breaking bad yorumları range rover motor sorunu arabayla balkan turu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız