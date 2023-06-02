Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Enermax, Computex'te oldukça fazla ürün duyurdu ve bunlar arasında çok benzersiz bir güç kaynağı (PSU) da bulunuyor. Enermax'ın yeni Platimax Gemini güç kaynağı sadece mevcut ATX 3.0 standardı ile değil aynı zamanda yakında çıkacak olan ATX 12VO standardı ile de uyumlu olan dünyanın ilk PSU modeli oldu.

Enermax Platimax Gemini

Platimax Gemini, 1200W güç kapasitesiyle ve 80 Plus Platinum sertifikasıyla birlikte geliyor. 600W PCIe 5.0 kablo ile gelen güç kaynağı, yüzde 2 yükte yüzde 74 verimliliğe ulaşabiliyor. Platimax Gemini, ayrıca tıbbi ve havacılık kullanımı için tasarlanan CCC 5000M sertifikasıyla da uyumlu. Bu arada ürünün boyutları ise 150x150x86mm.

Tam Boyutta Gör Enermax, Platimax'ın yanı sıra şirketin Dust-Free Rotation veya DFR teknolojisi olarak adlandırdığı ve pervanelerde toz birikmesini önleyen tozsuz bir kaplamaya sahip olan D.F.X'i de tanıttı. Yine bu model de ATX 3.0 ve PCIe 5.0 uyumluluğuyla ve 1600W’a kadar güç kapasitesiyle geliyor.

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Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca LIQTECH TR4 II ve LIQMAXFLO AIO soğutucularını da tanıttı. Bunlardan ilki Intel tarafından Xeon Sapphire Rapids iş istasyonu işlemcileriyle kullanım için onaylanırken montaj kitleri Intel W3400 ve W2400 göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bununla birlikte, sWRX8 / sTRX4 / TR4 /SP3 soketleri de dahil olmak üzere AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcileri de tamamen destekliyor.

LIQMAXFLO ise bir ARGB VRM fanına sahipken ayrıca çok şık bir özelliği de bünyesinde barındırıyor: CPU'yu çevreleyen VRM'leri soğutmak için hava akışı yönlendirme özelliği. Bunun, AIO'ların tipik olarak eksik olduğu soğutmanın çok kritik bir parçası olduğu düşünüldüğünde (hava soğutucuları, hava akışı nedeniyle bu kısmı da otomatik olarak soğutur) bilgisayarlarını overclock etmeyi planlayanlar için sahip olunması çok yararlı bir özellik olacaktır.

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Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı