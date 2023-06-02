Enermax dünyanın ilk ATX 3.0 ve ATX12VO uyumlu PSU’sunu tanıttı

Platimax Gemini, 1200W güç kapasitesiyle ve 80 Plus Platinum sertifikasıyla birlikte geliyor. 600W PCIe 5.0 kablo ile gelen güç kaynağı, yüzde 2 yükte yüzde 74 verimliliğe ulaşabiliyor. Platimax Gemini, ayrıca tıbbi ve havacılık kullanımı için tasarlanan CCC 5000M sertifikasıyla da uyumlu. Bu arada ürünün boyutları ise 150x150x86mm.
LIQMAXFLO ise bir ARGB VRM fanına sahipken ayrıca çok şık bir özelliği de bünyesinde barındırıyor: CPU'yu çevreleyen VRM'leri soğutmak için hava akışı yönlendirme özelliği. Bunun, AIO'ların tipik olarak eksik olduğu soğutmanın çok kritik bir parçası olduğu düşünüldüğünde (hava soğutucuları, hava akışı nedeniyle bu kısmı da otomatik olarak soğutur) bilgisayarlarını overclock etmeyi planlayanlar için sahip olunması çok yararlı bir özellik olacaktır.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)