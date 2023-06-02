Kasaya sığmayacak: PNY, 4,5 yuvalı RTX 4090 ve RTX 4070 ekran kartlarını tanıttı

PNY GeForce RTX 4090 Verto
PNY’nin sergilediği GeForce RTX 4090 Verto kartını gerçekleştirebilmek için Cooler Master ile bir ortaklık kurmuş durumda. Dolayısıyla kartın soğutma çözümü Cooler Master kanadından geliyor. Kartın öne çıkan özelliği ise 4,5 yuvalı bir boyuta sahip olması. Dolayısıyla GeForce RTX 4090 Verto, tipik bir mATX kasanızdaki neredeyse tüm PCI yuvalarını kaplayacak diyebiliriz. GeForce RTX 4090 Verto'nun boyutları ise 310 x 142 x 89 mm.
Öte yandan GeForce RTX 4090 Verto hakkında bilinenler sınırlı. Elbette kartın temel özellikleri standart RTX 4090 ile aynı ancak önemli olan bu deva soğutma çözümüyle saat hızlarının hangi seviyede olduğuydu. Ne yazık ki en önemli olan bu bilgi mevcut değil. Bununla birlikte kartta çift çift fanlı bir soğutma çözümü kullanılıyor. Cooler Master'ın Mobius 120P ARGB 30th Anniversary Edition 120mm fanına sahip olan kart, 16 pinli (12VHPWR) güç konektöründen güç alıyor ve bir HDMI 2.1 portu ile birlikte üç DisplayPort 1.4a çıkışı sunuyor.
PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition
GeForce RTX 4070 Blower Edition, 278,4 x 119,4 x 40 mm boyutlarında standart bir çift yuvalı formatta geliyor. GeForce RTX 4070 Blower Edition, aktif soğutma için 82 mm'lik bir fan kullanıyor. Bu fanın amacı oluşan ısıyı kartın arka bölümünden dışarıya atmak. PNY, bu kart için de saat hızlarını paylaşmadı. Ancak blower tipi kartlarda saat hızlarının agresif şekilde yüksek olmadığına aşinayız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)