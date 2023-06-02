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    Kasaya sığmayacak: PNY, 4,5 yuvalı RTX 4090 ve RTX 4070 ekran kartlarını tanıttı

    PNY, Computex 2023 fuarı kapsamında mATX kasadaki neredeyse tüm PCI yuvalarını kaplayan ekran kartlarını tanıttı. Firmanın standındaki 4,5 yuvalı RTX 4090 ve RTX 4070 gözlerden kaçmadı.
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    PNY, 4,5 yuvalı dev RTX 4090 ve RTX 4070 ekran kartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    PNY, Computex 2023 fuarında en iyi ekran kartlarından bazılarını gözler önüne serdi. Firma, son tüketici ürünlerinin yanında RTX 6000 Ada Generation ve RTX 4000 SFF dahil olmak üzere bazı iş istasyonu kartlarını da sergiledi. Ancak hepsinin yanında iki kart dikkat çekti: 4,5 yuvalı RTX 4090 ve blower fanlı RTX 4070.

    PNY GeForce RTX 4090 Verto

    PNY’nin sergilediği GeForce RTX 4090 Verto kartını gerçekleştirebilmek için Cooler Master ile bir ortaklık kurmuş durumda. Dolayısıyla kartın soğutma çözümü Cooler Master kanadından geliyor. Kartın öne çıkan özelliği ise 4,5 yuvalı bir boyuta sahip olması. Dolayısıyla GeForce RTX 4090 Verto, tipik bir mATX kasanızdaki neredeyse tüm PCI yuvalarını kaplayacak diyebiliriz. GeForce RTX 4090 Verto'nun boyutları ise 310 x 142 x 89 mm.

    Öte yandan GeForce RTX 4090 Verto hakkında bilinenler sınırlı. Elbette kartın temel özellikleri standart RTX 4090 ile aynı ancak önemli olan bu deva soğutma çözümüyle saat hızlarının hangi seviyede olduğuydu. Ne yazık ki en önemli olan bu bilgi mevcut değil. Bununla birlikte kartta çift çift fanlı bir soğutma çözümü kullanılıyor. Cooler Master'ın Mobius 120P ARGB 30th Anniversary Edition 120mm fanına sahip olan kart, 16 pinli (12VHPWR) güç konektöründen güç alıyor ve bir HDMI 2.1 portu ile birlikte üç DisplayPort 1.4a çıkışı sunuyor.

    PNY GeForce RTX 4070 Blower Edition

    PNY, 4,5 yuvalı dev RTX 4090 ve RTX 4070 ekran kartlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 40 serisi özelinde piyasada çok fazla blower tipi ekran kartı bulunmuyor. Şimdiye kadar sadece birkaç tane blower tasarımına sahip yalnızca iki Ada Lovelace modelinden haberdarız. Öte yandan Leadtek’in WinFast RTX 4070 AI Blower 12G çözümü bulunsa da küresel olarak yaygın değil. Bu nedenle PNY, GeForce RTX 4070 Blower Edition ile başarı için mükemmel bir fırsata sahip.

    GeForce RTX 4070 Blower Edition, 278,4 x 119,4 x 40 mm boyutlarında standart bir çift yuvalı formatta geliyor. GeForce RTX 4070 Blower Edition, aktif soğutma için 82 mm'lik bir fan kullanıyor. Bu fanın amacı oluşan ısıyı kartın arka bölümünden dışarıya atmak. PNY, bu kart için de saat hızlarını paylaşmadı. Ancak blower tipi kartlarda saat hızlarının agresif şekilde yüksek olmadığına aşinayız.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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