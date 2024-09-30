Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Engelli Araç Fiyatları 2024 - En Ucuz Modeller

    Engelli raporu ile ÖTV’siz araç alımı, engelli bireylerin ulaşım ihtiyacının giderilmesi, sosyal hayatta varlıklarının artırılması amacıyla sunulan bir fırsattır.
    engelli araç fiyatları Tam Boyutta Gör
    Engelli raporu ile ÖTV’siz araç alımı, engelli bireylerin ulaşım ihtiyacının  giderilmesi, sosyal hayatta varlıklarının artırılması amacıyla sunulan bir fırsattır. Bu fırsat sayesinde uygun engelli araç fiyatlarından yararlanmak için öncelikle bireyin engelini kanıtlayan bir engelli raporu bulunması gerekir. En az %40 engel ile alınan raporlar kullanılarak engelli araç sahibi olmak mümkündür. 

    Bu yazıda engelli araç fiyatlarının neye göre belirlendiği, ÖTV indirimli aracın nasıl alındığı, en ucuz engelli araç fiyatlarının ne olduğu, engelli araç indirimi hesaplama yöntemleri, 2024 yılındaki engelli araç fiyatları ve engelli araç fiyatları için en uygun taşıt kredisi gibi başlıkları detaylı bir şekilde ele alacağız. 

    En Ucuz Engelli Araç Fiyatları

    Aşağıda Fiat, Toyota, Volkswagen, Dacia, Renault, BMW, Hyundai, Opel, Skoda, Ford, Mercedes, Honda ve Peugeot markalarına ait en ucuz engelli araç fiyatlarını bulabilirsiniz. En ucuz engelli araç fiyatları 2024 yılında 467,167 TL ile 1,178,611 TL arasında değişiklik göstermektedir.

    Çok daha kapsamlı fiyat bilgisine erişmek için engelli araç fiyatları ile sıfır tüm araç modellerine dair yüzlerce modelin engelli bireyler için sunulan indirimli fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz.

    Engelli Araç Fiyatları Neye Göre Belirlenmektedir?

    Engelli araç fiyatları 2024 yılında bir dizi faktöre göre belirlenmektedir. Bu faktörler arasında en önemlisi engelli rapor yüzdesine göre alınabilecek ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlardır. 

    2024 yılında engelli indirimi bir önceki yıla göre %58,46 artarak 1.591.255 TL'ye yükseltilmiştir. Bu tutar ve altındaki araçlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler tarafından ÖTV'siz satın alınabilmektedir. 

    Araç fiyatlarını belirleyen diğer önemli etkenler ise teknik özelliklerdir. Bu özellikler arasında aracın markası, modeli, motor hacmi, ve özellikleri yer alır. ÖTV muafiyeti ile  sadece motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar satın alınabilmektedir. Ayrıca engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre özel donanımlı araçların tercih edilmesi de fiyatlandırmayı etkileyebilir.​ 

    ÖTV muafiyetinden 5 yıl içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabilir. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. 

    ÖTV İndirimli Araç Nasıl Alınır?

    ÖTV indirimli araç almak için bireyin engelini kanıtlayan bir engelli raporunun bulunması gerekir. Bu rapor,  Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olmalıdır ve kişinin en az %40 engelli olduğu belirtilmelidir. ÖTV indirimli araç alırken bu raporda belirtilen engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf tutulur.

    Raporun alınmasının ardından engelli bireyin ihtiyaçları doğrultusunda bir araç seçilir.  Seçilen araç için yetkili bir bayi ile iletişime geçilir. Yetkili bayiden gerekli belge listesi hazırlanır ardından başvuru yapılır. Başvuru sırasında nüfus cüzdanı, engelli raporu, gelir belgesi ve araç alımına ilişkin başvuru formu gibi belgeler sunulmalıdır.

    Başvurunun ardından gerekli işlemler başlatılır. Vergi muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra araç satış işlemi gerçekleştirilir ve araç teslim alınır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, raporun geçerlilik süresi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmasıdır.

    Engelli Araç İndirimi Nasıl Hesaplanır?

    Engelli araç indirimini hesaplarken dikkat edilmesi gereken birkaç madde vardır. Engelli araç indirimini hesaplama; araç fiyatı, araç türü ve silindir hacmi gibi faktörler dikkate alınarak yapılır. Bu unsurlardan yola çıkarak belirlenen ÖTV tutarına, engellilik indirimi uygulanarak nihai hesaplama yapılır.

    ÖTV indirimi uygulandıktan sonra çıkan tutara engel derecesi %90 ve üzeri ise %100 ÖTV indirimi uygulanır. Eğer engel derecesi %90’ın altında ise %26,3 engelli ÖTV indirimi uygulanır. Ayrıca bu tutara engellilere özel sadece %15 KDV eklemesi yapılır.

    Engelli Araç Fiyatları İçin En Uygun Taşıt Kredisi

    Engelli bireyler için ÖTV muafiyetiyle araç alırken, uygun finansman seçeneklerinden yararlanmak büyük bir avantaj sağlar. Bankalar, günümüzde engelli bireylerin bütçesine uygun ödeme planları sunarak cazip faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle destek sunar. 

    Engelli araç fiyatları için en uygun taşıt kredisini seçerken birkaç önemli faktörü dikkate almak gerekir. İlk olarak  https://teklifimgelsin.com üzerinden bankaların sunduğu taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırarak en düşük faiz oranı sunan bankayı tespit etmek gerekir. Vade süresi de kredi seçiminde önemli bir kriterdir. Genellikle çok önemsenmese de krediye eklenen ek masraflar da karşılaştırılması gereken özellikler arasındadır. 

    Bu noktada TeklifimGelsin üzerinden en uygun taşıt kredisi teklifini onlarca banka arasından bulabilir, sunulan oranları karşılaştırabilir, faiz oranlarını ve geri ödeme koşullarını inceleyerek başvurunu dakikalar içinde gerçekleştirebilirsin. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    540 lı numara kuzenle sevişmek vantilatör çarpması belirtileri maxi scooter tavsiye facebookta engellediğim kişi hikayesine baktığımı görür mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız