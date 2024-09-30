Engelli Araç Fiyatları 2024 - En Ucuz Modeller

Tam Boyutta Gör Engelli raporu ile ÖTV’siz araç alımı, engelli bireylerin ulaşım ihtiyacının giderilmesi, sosyal hayatta varlıklarının artırılması amacıyla sunulan bir fırsattır. Bu fırsat sayesinde uygun engelli araç fiyatlarından yararlanmak için öncelikle bireyin engelini kanıtlayan bir engelli raporu bulunması gerekir. En az %40 engel ile alınan raporlar kullanılarak engelli araç sahibi olmak mümkündür.

Bu yazıda engelli araç fiyatlarının neye göre belirlendiği, ÖTV indirimli aracın nasıl alındığı, en ucuz engelli araç fiyatlarının ne olduğu, engelli araç indirimi hesaplama yöntemleri, 2024 yılındaki engelli araç fiyatları ve engelli araç fiyatları için en uygun taşıt kredisi gibi başlıkları detaylı bir şekilde ele alacağız.

En Ucuz Engelli Araç Fiyatları

Aşağıda Fiat, Toyota, Volkswagen, Dacia, Renault, BMW, Hyundai, Opel, Skoda, Ford, Mercedes, Honda ve Peugeot markalarına ait en ucuz engelli araç fiyatlarını bulabilirsiniz. En ucuz engelli araç fiyatları 2024 yılında 467,167 TL ile 1,178,611 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Çok daha kapsamlı fiyat bilgisine erişmek için engelli araç fiyatları ile sıfır tüm araç modellerine dair yüzlerce modelin engelli bireyler için sunulan indirimli fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz.

Engelli Araç Fiyatları Neye Göre Belirlenmektedir?

Engelli araç fiyatları 2024 yılında bir dizi faktöre göre belirlenmektedir. Bu faktörler arasında en önemlisi engelli rapor yüzdesine göre alınabilecek ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlardır.

2024 yılında engelli indirimi bir önceki yıla göre %58,46 artarak 1.591.255 TL'ye yükseltilmiştir. Bu tutar ve altındaki araçlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip bireyler tarafından ÖTV'siz satın alınabilmektedir.

Araç fiyatlarını belirleyen diğer önemli etkenler ise teknik özelliklerdir. Bu özellikler arasında aracın markası, modeli, motor hacmi, ve özellikleri yer alır. ÖTV muafiyeti ile sadece motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar satın alınabilmektedir. Ayrıca engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre özel donanımlı araçların tercih edilmesi de fiyatlandırmayı etkileyebilir.​

ÖTV muafiyetinden 5 yıl içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabilir. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez.

ÖTV İndirimli Araç Nasıl Alınır?

ÖTV indirimli araç almak için bireyin engelini kanıtlayan bir engelli raporunun bulunması gerekir. Bu rapor, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olmalıdır ve kişinin en az %40 engelli olduğu belirtilmelidir. ÖTV indirimli araç alırken bu raporda belirtilen engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf tutulur.

Raporun alınmasının ardından engelli bireyin ihtiyaçları doğrultusunda bir araç seçilir. Seçilen araç için yetkili bir bayi ile iletişime geçilir. Yetkili bayiden gerekli belge listesi hazırlanır ardından başvuru yapılır. Başvuru sırasında nüfus cüzdanı, engelli raporu, gelir belgesi ve araç alımına ilişkin başvuru formu gibi belgeler sunulmalıdır.

Başvurunun ardından gerekli işlemler başlatılır. Vergi muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra araç satış işlemi gerçekleştirilir ve araç teslim alınır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, raporun geçerlilik süresi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulmasıdır.

Engelli Araç İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Engelli araç indirimini hesaplarken dikkat edilmesi gereken birkaç madde vardır. Engelli araç indirimini hesaplama; araç fiyatı, araç türü ve silindir hacmi gibi faktörler dikkate alınarak yapılır. Bu unsurlardan yola çıkarak belirlenen ÖTV tutarına, engellilik indirimi uygulanarak nihai hesaplama yapılır.

ÖTV indirimi uygulandıktan sonra çıkan tutara engel derecesi %90 ve üzeri ise %100 ÖTV indirimi uygulanır. Eğer engel derecesi %90’ın altında ise %26,3 engelli ÖTV indirimi uygulanır. Ayrıca bu tutara engellilere özel sadece %15 KDV eklemesi yapılır.

Engelli Araç Fiyatları İçin En Uygun Taşıt Kredisi

Engelli bireyler için ÖTV muafiyetiyle araç alırken, uygun finansman seçeneklerinden yararlanmak büyük bir avantaj sağlar. Bankalar, günümüzde engelli bireylerin bütçesine uygun ödeme planları sunarak cazip faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle destek sunar.

Engelli araç fiyatları için en uygun taşıt kredisini seçerken birkaç önemli faktörü dikkate almak gerekir. İlk olarak https://teklifimgelsin.com üzerinden bankaların sunduğu taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırarak en düşük faiz oranı sunan bankayı tespit etmek gerekir. Vade süresi de kredi seçiminde önemli bir kriterdir. Genellikle çok önemsenmese de krediye eklenen ek masraflar da karşılaştırılması gereken özellikler arasındadır.

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Engelli Araç Fiyatları 2024 - En Ucuz Modeller