Tam Boyutta Gör Enshrouded, yalnızca Steam üzerinden PC'de yayınlanmasına rağmen mükemmel sayılar elde etmeye devam ediyor. Geçen Ocak ayındaki lansmanından bu yana Keen Games'in hayatta kalma oyunu 3 milyon oyuncuyu aştı.

2025'te PC tam sürümüyle birlikte PlayStation ve Xbox'ta da yayınlanacak

Enshrouded, Portal Knights'ın arkasındaki ekibin yeni oyunu olarak biliniyor. Kullanıcılardan hem canavar yaratıklarla yüzleşmeleri hem de kendi şehirlerini inşa etmelerinin istendiği fantastik bir dünyada geçen oyundur.

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Sekiz aylık erken erişim sırasında oyun halihazırda üç büyük içerik güncellemesi, dört yama ve 16 düzeltme aldı. Bu durum oyunun nasıl bir hızla ve büyük bir destekle ilerlediğini gösteriyor. Gelecekteki güncellemeler arasında yeni etkinlikler, düşmanlar, patronlar ve devriyelerin yanı sıra yeni bir hava durumu sistemi ve diğer oyuncuların üslerini ziyaret etme yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli eklemeler yer alacak.

Oyunu denemek ilginizi çekiyorsa Enshrouded'ı Steam erken erişim'de 14,99 dolarlık fiyatla satın alabilirsiniz. 48.000'den fazla kullanıcı yorumu olup derecelendirmesi ise "çok olumlu" şeklinde olan oyun Türkçe arayüze de sahip.

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Enshrouded, 3 milyon oyuncuyu aştı: Tam sürüm 2025'te geliyor