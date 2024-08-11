Enshrouded, 3 milyon oyuncuyu aştı: Tam sürüm 2025'te geliyor

2025'te PC tam sürümüyle birlikte PlayStation ve Xbox'ta da yayınlanacak
Enshrouded, Portal Knights'ın arkasındaki ekibin yeni oyunu olarak biliniyor. Kullanıcılardan hem canavar yaratıklarla yüzleşmeleri hem de kendi şehirlerini inşa etmelerinin istendiği fantastik bir dünyada geçen oyundur.
Sekiz aylık erken erişim sırasında oyun halihazırda üç büyük içerik güncellemesi, dört yama ve 16 düzeltme aldı. Bu durum oyunun nasıl bir hızla ve büyük bir destekle ilerlediğini gösteriyor. Gelecekteki güncellemeler arasında yeni etkinlikler, düşmanlar, patronlar ve devriyelerin yanı sıra yeni bir hava durumu sistemi ve diğer oyuncuların üslerini ziyaret etme yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli eklemeler yer alacak.
Oyunu denemek ilginizi çekiyorsa Enshrouded'ı Steam erken erişim'de 14,99 dolarlık fiyatla satın alabilirsiniz. 48.000'den fazla kullanıcı yorumu olup derecelendirmesi ise "çok olumlu" şeklinde olan oyun Türkçe arayüze de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.