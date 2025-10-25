Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Halo: Campaign Evolved tanıtıldı; Gears of War'dan sonra Halo da PlayStation'a geliyor

    İlk Halo oyununun beklenen remake'i dün resmi olarak tanıtıldı. Halo: Campaign Evolved adını taşıyan remake, Xbox ve PC'nin yanı sıra PlayStation 5'e de gelecek. İşte ilk detaylar ve fragman...

    Halo: Campaign Evolved tanıtıldı: Gears of War'dan sonra Halo da PlayStation'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Xbox'ın ikonik oyunları bir bir PlayStation'a gelmeye devam ediyor. Bu yıl çıkan Gears of War remake'ini PlayStation 5 kullanıcılarına da sunan Microsoft, şimdi aynısını Halo serisi için de yapacak. Halo: Combat Evolved'un uzun süredir gündemde olan remake'ini dün gerçekleşen Halo World Championships etkinliği sırasında tanıtan Microsoft, Halo: Campaign Evolved adını taşıyan bu remake'in PlayStation 5'e de geleceğini açıkladı.

    Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Halo: Campaign Evolved, bu ikonik 2001 yılında çıkan ilk oyununun bir remake'i olacak. Aynı Gears of War Reloaded'da olduğu gibi Halo: Campaign Evolved da o klasik oyununun ana hikâyesini ve ruhunu korurken, grafikler, oynanış mekanikleri ve FPS hızı gibi konularda oyunu günümüz standartlarına taşıyacak. Ayrıca bu remake'e özel olarak, oyunun öncesinde geçen üç yeni görev de eklenecek.

    Halo: Campaign Evolved, 2026'da Oyunseverlerle Buluşacak

    Microsoft, Halo: Campaign Evolved'un önümüzdeki yıl Xbox Series S/X, PlayStation 5 ve PC'ye geleceğini açıkladı. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.

    Halo serisi zamanla multiplayer moduyla da popüler hâle gelmiş bir seri olsa da ilk oyun daha çok hikâye odaklı bir yapımdı. Halo: Campaign Evolved da hikâye odaklı bir oyun olacak. Microsoft, oyunda multiplayer modunun olmayacağını açıkladı. Zamanla bu modun eklenip eklenmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sonradan balkon yapma maliyeti iş yerinden izin almak için söylenen yalanlar senetle araba arabada boya atması nasıl giderilir fiat bravo 1.4 t-jet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T-5050
    Game Garaj Slayer X5T-5050
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum