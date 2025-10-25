Halo: Campaign Evolved tanıtıldı; Gears of War'dan sonra Halo da PlayStation'a geliyor

Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Halo: Campaign Evolved, bu ikonik 2001 yılında çıkan ilk oyununun bir remake'i olacak. Aynı Gears of War Reloaded'da olduğu gibi Halo: Campaign Evolved da o klasik oyununun ana hikâyesini ve ruhunu korurken, grafikler, oynanış mekanikleri ve FPS hızı gibi konularda oyunu günümüz standartlarına taşıyacak. Ayrıca bu remake'e özel olarak, oyunun öncesinde geçen üç yeni görev de eklenecek.
Halo: Campaign Evolved, 2026'da Oyunseverlerle Buluşacak
Microsoft, Halo: Campaign Evolved'un önümüzdeki yıl Xbox Series S/X, PlayStation 5 ve PC'ye geleceğini açıkladı. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.
Halo serisi zamanla multiplayer moduyla da popüler hâle gelmiş bir seri olsa da ilk oyun daha çok hikâye odaklı bir yapımdı. Halo: Campaign Evolved da hikâye odaklı bir oyun olacak. Microsoft, oyunda multiplayer modunun olmayacağını açıkladı. Zamanla bu modun eklenip eklenmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.