Halo: Campaign Evolved tanıtıldı; Gears of War'dan sonra Halo da PlayStation'a geliyor

Tam Boyutta Gör Xbox'ın ikonik oyunları bir bir PlayStation'a gelmeye devam ediyor. Bu yıl çıkan Gears of War remake'ini PlayStation 5 kullanıcılarına da sunan Microsoft, şimdi aynısını Halo serisi için de yapacak. Halo: Combat Evolved'un uzun süredir gündemde olan remake'ini dün gerçekleşen Halo World Championships etkinliği sırasında tanıtan Microsoft, Halo: Campaign Evolved adını taşıyan bu remake'in PlayStation 5'e de geleceğini açıkladı.

Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Halo: Campaign Evolved, bu ikonik 2001 yılında çıkan ilk oyununun bir remake'i olacak. Aynı Gears of War Reloaded'da olduğu gibi Halo: Campaign Evolved da o klasik oyununun ana hikâyesini ve ruhunu korurken, grafikler, oynanış mekanikleri ve FPS hızı gibi konularda oyunu günümüz standartlarına taşıyacak. Ayrıca bu remake'e özel olarak, oyunun öncesinde geçen üç yeni görev de eklenecek.

Halo: Campaign Evolved, 2026'da Oyunseverlerle Buluşacak

Microsoft, Halo: Campaign Evolved'un önümüzdeki yıl Xbox Series S/X, PlayStation 5 ve PC'ye geleceğini açıkladı. Ancak şimdilik daha net bir tarih verilmedi.

Halo serisi zamanla multiplayer moduyla da popüler hâle gelmiş bir seri olsa da ilk oyun daha çok hikâye odaklı bir yapımdı. Halo: Campaign Evolved da hikâye odaklı bir oyun olacak. Microsoft, oyunda multiplayer modunun olmayacağını açıkladı. Zamanla bu modun eklenip eklenmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

