PC bileşen pazarına iyi haber: Ek vergi kalktı

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ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının bir neticesi olarak Çin’den ithal edilen entegre devre kartlarına yüzde 25’e kadar ek vergi uygulanıyordu. ABD hükümeti bu vergiyi kaldırma kararı aldı.

Bilgisayar dünyasına iyi haber

Ocak 2021 tarihinde bu yana Çin’den gelen belirli ürünlere uygulanan yüzde 25’e kadar ek vergi uygulamasından 350 ürünün çıkarıldığı duyuruldu. Bu ürünler arasında entegre devre kartı var. Yani ekran kartından anakarta kadar pek çok ilgili üründe kullanılan malzeme ek vergi dışına çıkarıldı.

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Bu durum haliyle başta ilgili kart ürünleri olmak üzere bu ürünleri kullanan dizüstü veya masa üstü gibi pek çok bilgisayar sistemini de doğrudan ilgilendiriyor. Küresel çip krizi nedeniyle zorlanan piyasada bu hamle fiyat indirimlerini de beraberinde getirecek.

Bugün Asus’un ABD’de belirli ekran kartlarında yüzde 25 civarında indirim haberi gelmişti. Muhtemelen yavaş yavaş diğer markaların farklı pazarlarda cazip indirimler sunmaya başladığını görebiliriz.

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