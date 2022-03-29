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    PC bileşen pazarına iyi haber: Ek vergi kalktı

    Anakart ve ekran kartı gibi pek çok önemli bileşenin temelinde yer alan entegre devre kartlarının Çin’den ithaline ek vergi kaldırıldı. Uygulama kısa sürede etkisini gösterecek. 
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    Ekran kartı
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    ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının bir neticesi olarak Çin’den ithal edilen entegre devre kartlarına yüzde 25’e kadar ek vergi uygulanıyordu. ABD hükümeti bu vergiyi kaldırma kararı aldı.

    Bilgisayar dünyasına iyi haber

    Ocak 2021 tarihinde bu yana Çin’den gelen belirli ürünlere uygulanan yüzde 25’e kadar ek vergi uygulamasından 350 ürünün çıkarıldığı duyuruldu. Bu ürünler arasında entegre devre kartı var. Yani ekran kartından anakarta kadar pek çok ilgili üründe kullanılan malzeme ek vergi dışına çıkarıldı.

    Bu durum haliyle başta ilgili kart ürünleri olmak üzere bu ürünleri kullanan dizüstü veya masa üstü gibi pek çok bilgisayar sistemini de doğrudan ilgilendiriyor. Küresel çip krizi nedeniyle zorlanan piyasada bu hamle fiyat indirimlerini de beraberinde getirecek.

    Bugün Asus’un ABD’de belirli ekran kartlarında yüzde 25 civarında indirim haberi gelmişti. Muhtemelen yavaş yavaş diğer markaların farklı pazarlarda cazip indirimler sunmaya başladığını görebiliriz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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