Dünyanın en hızlı masa üstü işlemcisi duyuruldu

Bir süredir perakende sitelerinde görünmeye başlayan ve prototip dizüstülerde benchmark testlerine giren on ikinci nesil Intel Core i9-12900KS, dünyanın en hızlı masa üstü işlemcisi sloganıyla duyuruldu
Intel Core i9-12900KS özellikleri ve fiyatı?
Alder Lake mimarisindeki belki de en çok merak edilen işlemci konumundaki Intel Core i9-12900KS, 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındırıyor. Oyunculara ve profesyonellere hitap eden işlemci 5.5GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu seviye haliyle performan çekirdekleri için geçerli ve Thermal Velocity Boost ile kontrollü bir aşırtma sağlanıyor.
Oyunlarda daha iyi performans için çekirdeklerin turbo frekanslarını optimize eden işlemci darboğaz yaşanmaması adına 30MB akıllı ön bellek barındırıyor. Isıl tasarım gücü ise 150W olarak gerçekleşiyor.
PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 standartlarını destekleyen işlemcide DDR5 4800 MT/s ile DDR4 3200 MT/s seviyelerine kadar çıkılabiliyor. Hız aşırtmaya da uygun olan model mevcut Z690 anakartlar ile uyumlu ancak en iyi performans için BIOS güncellemesi tavsiye ediliyor. Intel Core i9-12900KS işlemcisi için 739$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"