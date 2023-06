Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor, hem de ekstralı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yüksek fiyat etiketli iki oyunu kullanıcıların beğenisine sunan Epic Games mağazası bu hafta biraz daha farklı alanlara kayıyor. Oyuncular av ve strateji tarzında iki yapımı kütüphanelerine eklerken bir de ekstrası var.

The Hunter ve Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu Dungeons and Dragons evrenindeki karakterleri tek bir macerada toplayan strateji yönetim türünde bir yapım. 29 Haziran tarihine kadar Epic Games aracılığıyla oyuna giriş yapanlar Wulfgar's Legends of Renown Pack şampiyon ve ekipman paketini hediye olarak alacaklar.

Guacamelee! serisi bu hafta ücretsiz 5 gün önce eklendi

The Hunter: Call of The Wild oyunu açık dünya ortamında gerçeğe çok yakın görsellik ve animasyonlarla avcılık türünü sevenleri bekliyor. Tek kişilik oyun yanında arkadaşlarınızla da farklı avlara çıkabiliyorsunuz.

Idle Champions of the Forgotten Realms

The Hunter

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games’ten iki oyun hediye