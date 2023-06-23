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    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor, hem de ekstralı

    Epic Games mağazasında bu hafta The Hunter ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunları hediye. Idle Champions of the Forgotten Realms kısa süreliğine bir ekstra paket ile geliyor. 
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    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yüksek fiyat etiketli iki oyunu kullanıcıların beğenisine sunan Epic Games mağazası bu hafta biraz daha farklı alanlara kayıyor. Oyuncular av ve strateji tarzında iki yapımı kütüphanelerine eklerken bir de ekstrası var.

    The Hunter ve Idle Champions of the Forgotten Realms

    Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu Dungeons and Dragons evrenindeki karakterleri tek bir macerada toplayan strateji yönetim türünde bir yapım. 29 Haziran tarihine kadar Epic Games aracılığıyla oyuna giriş yapanlar Wulfgar's Legends of Renown Pack şampiyon ve ekipman paketini hediye olarak alacaklar.

    The Hunter: Call of The Wild oyunu açık dünya ortamında gerçeğe çok yakın görsellik ve animasyonlarla avcılık türünü sevenleri bekliyor. Tek kişilik oyun yanında arkadaşlarınızla da farklı avlara çıkabiliyorsunuz.

    Idle Champions of the Forgotten Realms

    The Hunter

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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