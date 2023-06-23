Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor, hem de ekstralı

The Hunter ve Idle Champions of the Forgotten Realms
Idle Champions of the Forgotten Realms oyunu Dungeons and Dragons evrenindeki karakterleri tek bir macerada toplayan strateji yönetim türünde bir yapım. 29 Haziran tarihine kadar Epic Games aracılığıyla oyuna giriş yapanlar Wulfgar's Legends of Renown Pack şampiyon ve ekipman paketini hediye olarak alacaklar.
The Hunter: Call of The Wild oyunu açık dünya ortamında gerçeğe çok yakın görsellik ve animasyonlarla avcılık türünü sevenleri bekliyor. Tek kişilik oyun yanında arkadaşlarınızla da farklı avlara çıkabiliyorsunuz.
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D