Epic Games mağazasında 330TL değerinde oyun hediye

Guacamelee! serisi
Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi Guacamelee! serisi oldu. Metroidvania tarzında hazırlanan Guacamelee! serisi ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. Emekli bir güreşçinin aksiyon-macera odaklı hikayesini anlatan Meksika temalı oyun beğeni toplayınca uzun yıllar devam edecek bir süreç başlamış oldu.
Epic Games mağazasının hediye ettiği oyunlar Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ve Guacamelee! 2 oldu. Guacamelee! STCE versiyonu orijinal oyuna farklı seviyeler ve bosslar getirmişti. Guacamelee! 2 ise orijinal oyunun son boss dövüşünden başlayarak 7 yıl sonrasına gidiyor. Ayrıca co-op mekaniği de bu oyunla getirilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi