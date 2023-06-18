Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games mağazasında 330TL değerinde oyun hediye

    Meksikalı cesur güreşçi Juan Aguacate’nin Mexiverse dünyasını kurtarmak için maceralara atıldığı Metroidvania tarzındaki Guacamelee! serisi bu hafta ücretsiz olarak sunuluyor.
    Oy Ver
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin akıcı mekaniğiyle beğenilen oyun serisi Guacamelee! bu hafta ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Fırsatı kaçırmak istemeyen oyuncular Epic Games mağazasından kütüphaneye ekleyebilirler.

    Guacamelee! serisi

    Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi Guacamelee! serisi oldu. Metroidvania tarzında hazırlanan Guacamelee! serisi ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıkmıştı. Emekli bir güreşçinin aksiyon-macera odaklı hikayesini anlatan Meksika temalı oyun beğeni toplayınca uzun yıllar devam edecek bir süreç başlamış oldu.

    Epic Games mağazasının hediye ettiği oyunlar Guacamelee! Super Turbo Championship Edition ve Guacamelee! 2 oldu. Guacamelee! STCE versiyonu orijinal oyuna farklı seviyeler ve bosslar getirmişti. Guacamelee! 2 ise orijinal oyunun son boss dövüşünden başlayarak 7 yıl sonrasına gidiyor. Ayrıca co-op mekaniği de bu oyunla getirilmişti.

    Guacamelee! STCE

    Guacamelee! 2

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bornova anadolu lisesi yorumlar bios pili ne işe yarar afk bot ban riski simple trading book türkçe oled mi qled mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız