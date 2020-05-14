Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi

    PlayStation 5 üzerinde yeni nesil Unreal Engine'i tanıtan Epic’in patronu Tim Sweeney, PS5'te kullanılan SSD'nin tüm platformlardaki en iyi depolama çözümü olduğunu iddia etti.
    1
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    3,6b
    1
    53
    HDD / SSD
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi
    Tam Boyutta Gör

    Epic CEO'su Tim Sweeney, PlayStation 5 konsolu üzerinde çalışan Unreal Engine 5 oyun motoru gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladığı bir söyleşiye katıldı.

    Ayrıca Bkz. "Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler"

    Yeni nesil konsolların oyun stüdyoları için ne anlama geldiği ile ilgili soruları cevaplayan Sweeney, daha sonra PS5’e methiyeler düzmeye başladı. Özellikle SSD konusuna değinen CEO, açıklamasında, “Sony’nin depolama çözümü muazzam. Konsollardaki en iyi çözümü geçtim, tüm platformlardaki en iyi çözüm. Konsolada kullanılan SSD, üst seviye PC’lerde gördüğümüzden bile daha iyi. Sanırım bu sayede geçmişte hayal bile edemediğimiz etkileşimin içine gireceğiz. Yükleme ekranları artık tarih oldu. Oyun içi nesnelerin sonradan yüklenmesi gibi sorunlar artık olmayacak.” ifadelerini kullandı.

    Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi
    Tam Boyutta Gör

    Sweeney’nin bu iddialı sözlerinin doğruluğunu ancak konsol piyasaya çıktığında görebilecek olsak da konsolda PCIe 4.0 SSD (4. nesil) çözümü kullanılacağı belirtiliyor. PC tarafında gördüğümüz 4. nesil SSD’ler halihazırda 5 GB/sn okuma hızlarına zaten ulaşıyor. Dolayısıyla CEO’nun bu iddiaları, konsol piyasaya çıktığında biraz havada kalacakmış gibi duruyor. Tabi, Sony ve rakibi Microsoft, konsolların depolama kapasitesini artırmak için harici SSD’ler kullanmayı düşünüyor. İşte, konsolları depolama anlamında PC platformuna kıyasla farklı kılacak özellik de ultra yüksek hızlı harici SSD çözümleri olabilir.  



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/uk/ps5-ssd-is-best-in-class-across-all-platforms-says-epic-ceo-tim-sweeney/ https://www.androidcentral.com/epics-tim-sweeney-praises-playstation-5s-storage-power Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheJudgé 2 gün en beğenilen
    Sanki bir tek SSD ile herşey olup bitiyor ,madem bu kadar iyiymiş ssdleri o zaman sony SSD pazarına da girsin görelim bakalım
    1 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 gün TheJudgé
    Iphone madem çok iyi fotoğraf çekiyor Apple fotoğraf makinesi pazarına da girsin görelim. Tam olarak bunu dedin az önce. Ve konunun en beğenilen yorumu bu. İnsan gerçekten hayret ediyor.
    2 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    .V. 2 gün
    Ps5 zaten konsol değil de harici ssd gibi kaldı aklımda, adamlar hala daha ssd üzerinden yürütüyor reklam kampanyasını.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    _Dominic_Toretto_ 2 gün .V.
    Buna hedef saptırma derler, demek ki bu konsol başka bir taraftan fiyasko/falso yiyecek demektir.

    Bilin bakalım nereden ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    furerg (Furkan Ergin) 2 gün
    Epic ile Sony oyunlar için anlaşma ve kampanyalar yapacak demek bu. Birbirlerini pohpohluyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün furerg
    Epic store değil de Unreal engine 5le alakalı olabilir mi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    # Ace # (Hakan ) 1 gün
    Ne SSD konuşuldu be umarım bir işe yarar, yıllardan beri SSD'li pc sahibiyim görende yeni bir teknoloji sanacak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    byvolcan (volkan ) 1 gün # Ace #
    pcdeki ssd ile ps5 de kullanilan ssd ayni değil biraz araştırın yazmadan. senin pcdeki ssd anca windowsu hızli açmaya yarar...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SacredDivinity (buğra erdoğan) 1 gün
    Kardeşim saçmalamayın, Epic Games patronu ebavamqko'dan, mutlak sıfırdan, black towerdan iyi mi bilecek?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    bloodborne 2 gelmezse ps5 almam aga
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Holy Templar (Holy Templar ) 1 gün
    sweenay kimdir=? niye forumda bu kadar reklamı dönüyor ? oyun dünyası için bu zamana kadar ne yapmış? ps5'le alakası var mı? bilen varsa yazsın bizde öğrenelim.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    byvolcan (volkan ) 1 gün Holy Templar
    epic games'in kurucusu

    milyarder video oyun programcısı

    unreal engine'in yaratıcısı



    bu piyasada söz sahibi yani



    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kampaku 1 gün yeni yorumcu
    Hala HDD diyen var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    blackzeros 1 gün
    bu sadece ssd hjızıyla ilgili değil arkadaşlar, ps5 te mimari tün darboğazları ortadan kaldirmak uzerine kurulu.






    twitter.com/...
    twitter.com/...

    ceonun verdiği cevaplar neden ps5'in deoplaması pcden daha iyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Ps5 te 9gb/sn compressed okuma hızı var pc ile ayni degil yani haber içeriğindeki yorum yanlış
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Yeni nesil demek Open World oyunlar demek zaten. PS5 ve SSD baya avantajlı olur. God of War 2, Spider-Man 2, Horizon 2, Bloodborne 2 rakiplere fark atar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EvenstarGS (Fatih Ozan MUMCU) 2 gün
    Arkadaşlar pc mühendisliği okumadım çokta anladığım söylenemez ama kısaca kendi tahminimi söyliyim.Şimdi bu oyunlarda texturelar ekran kartına yük bindiriyor biliyorsunuz.Optimizasyon için napıyorlar uzak nesnelerdeki grafikleri kesiyorlar görmediğimiz yerdekileri ise oyun motoru siliyor.Hdd ile bunu yaptığınız zaman textureların tekrardan yüklenmesi geç oluyor.Ama ssd ile bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirler.Bu sayede optimizasyonu çok daha iyi çok daha iyi grafikli oyunlar yapılabilir diye düşünüyorum.Bu sadece benim tahminim tabi bence bu kadar ssd üzerinde durmalarının nedeni sadece yükleme süresinin kısalması olamaz.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    an agony ( .) 2 gün EvenstarGS
    Bu dediklerinin etkisi ne kadar?

    %1 ?

    %2 ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Roark (10uncukoylu ) 2 gün EvenstarGS
    Texture yüklemesini RAM belleği yapar. GPU Hdd'den bilgi beklemez. Beklerse 1-2 saniyelik gecikmeye kadar varır o iş. GPU'nun 3gb 6gb vb. versiyonları bu yüzden var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 2 gün
    Ssd olayı daha çok geliştiricileri ilgilendiren bir durum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3641 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    harici ssd, pcie ssd ve
    4 etiket daha gen 4 ssd Donanım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir? 1 gün Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak 1 gün Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi 1 gün Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı 1 gün Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor 1 gün Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi 2 gün Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı 2 gün Koronavirüs salgınına rağmen CO2 emisyon değerleri, rekor seviyeye ulaştı 2 gün Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı 2 gün Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE 2 gün Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor! 2 gün Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı 2 gün Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı 2 gün Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı 2 gün Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması 2 gün Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak 2 gün Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor 2 gün Giyen kişiyi, yüz tanıma sistemlerinde görünmez yapan tişört geliştirildi 2 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: RDR 2'de büyük indirim 2 gün Fallout 76'yı bu hafta ücretsiz deneyin 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi Sonraki Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı 2 gün ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu 2 gün Oyun endüstrisi 2021 yılında sıkıntıya girebilir 2 gün Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı 2 gün Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 2 gün Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak 2 gün Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte! 2 gün Koronavirüs salgınında yoğun bakım sayıları iyileşmeye devam ediyor (13 Mayıs) 2 gün Elektrikli Citroen e-Jumpy tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 2 gün Koronavirüsün etkisiyle 5 milyon kart ilk kez online alışveriş yaptı 2 gün Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar 2 gün Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler 2 gün iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 2 gün Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek 2 gün Büyük iddia: GTA 5 yarın Epic Store'da ücretsiz olabilir 2 gün Realme, 25 Mayıs'ta tam 8 yeni cihaz duyuracak 2 gün Corsair Scimitar RGB Elite "Klavye gibi oyuncu faresi" inceleme 2 gün Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi 2 gün Samsung ve Hyundai elektrikli otomobil konusunda ortaklık kuruyor 2 gün Intel 28 watt TDP’li 2 Ice Lake işlemcisini ARK sayfasından sildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi