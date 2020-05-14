Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi

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Epic CEO'su Tim Sweeney, PlayStation 5 konsolu üzerinde çalışan Unreal Engine 5 oyun motoru gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladığı bir söyleşiye katıldı.

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Yeni nesil konsolların oyun stüdyoları için ne anlama geldiği ile ilgili soruları cevaplayan Sweeney, daha sonra PS5’e methiyeler düzmeye başladı. Özellikle SSD konusuna değinen CEO, açıklamasında, “Sony’nin depolama çözümü muazzam. Konsollardaki en iyi çözümü geçtim, tüm platformlardaki en iyi çözüm. Konsolada kullanılan SSD, üst seviye PC’lerde gördüğümüzden bile daha iyi. Sanırım bu sayede geçmişte hayal bile edemediğimiz etkileşimin içine gireceğiz. Yükleme ekranları artık tarih oldu. Oyun içi nesnelerin sonradan yüklenmesi gibi sorunlar artık olmayacak.” ifadelerini kullandı.

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Sweeney’nin bu iddialı sözlerinin doğruluğunu ancak konsol piyasaya çıktığında görebilecek olsak da konsolda PCIe 4.0 SSD (4. nesil) çözümü kullanılacağı belirtiliyor. PC tarafında gördüğümüz 4. nesil SSD’ler halihazırda 5 GB/sn okuma hızlarına zaten ulaşıyor. Dolayısıyla CEO’nun bu iddiaları, konsol piyasaya çıktığında biraz havada kalacakmış gibi duruyor. Tabi, Sony ve rakibi Microsoft, konsolların depolama kapasitesini artırmak için harici SSD’ler kullanmayı düşünüyor. İşte, konsolları depolama anlamında PC platformuna kıyasla farklı kılacak özellik de ultra yüksek hızlı harici SSD çözümleri olabilir.

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