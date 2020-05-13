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    Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler

    Epic Games, Unreal Engine 5'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. PlayStation 5 üzerinde çekilen demo görüntüleri inanılmaz grafiklere sahip. Aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler
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    Epic Games bugün sürpriz bir işe imza atarak yeni oyun motoru Unreal Engine 5'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. YouTube'a yüklenen 10 dakikalık videoda yeni nesilin getireceği yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. PS5 üzerinde çekilen demo oyun görüntüleri gerçekten de kelimenin tam anlamıyla 'next-gen' görünüyor. İşte müthiş grafikler:

    Epic Games, Unreal Engine 5'in "filmlerde kullanılan CGI ve gerçek hayata benzer fotorealizm" sunacağını söylüyor. Videoda yer alan demoda, bu sözlerin tam olarak ne anlama geldiğini net bir şekilde görüyoruz.  "Lumen in the Land of Nanite" ismi verilen demo oyunun ticari amaçlı yaratılmadığı ancak yine de ilerleyen tarihlerde oynanabilir olacağı belirtilmiş. Oyunun ismi, UE5'te kullanılan Lumen ve Nanite isimli iki teknolojiden geliyor.

    Epic Games CEO'su ve Unreal Engine'in yaratıcısı Tim Sweeney,"Bu video, Epic'in yeni nesilde geliştiricilere sunacağı araçlara bir ilk bakış oldu. Aslında fazla söze gerek yok, grafikler zaten bizim yerimize konuşuyor. Epic olarak bizler hep sınırları zorlayan, 3 boyutta nelerin mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir ekip olduk. Bu jenerasyonda Nanite teknolojisiyle oyun tasarımında geometriyi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca Lumen dinamik ışıklandırma teknolojisi de oyunlarda ışıklandırmayı bambaşka bir boyuta getirecek." şeklinde konuştu.

    Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler
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    Nanite teknolojisi özellikle dikkat çekici. Epic, Nanite sayesinde geliştiricilerin milyonlarca veya milyarlarca poligonlardan oluşan film kalitesindeki tasarımları doğrudan Unreal Engine'e aktarabileceğini söylüyor. ZBrush modellerinden fotogrametri taramalarına veya CAD datalarına kadar yüksek kaliteli veriler, herhangi bir problem olmadan direkt UE5 içerisine aktarılabilecek. Geliştiriciler böylece oyunlarında inanılmaz detaylı çevreler üzerinde çok daha verimli bir şekilde çalışabilecek.

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    Tim Sweeney,"Bizim amacımız sadece geliştiricilere yeni özellikler sunmak değil. Oyun geliştiricilerinin şu andaki en büyük problemlerinden birisini çözmeye çalışıyoruz. Yüksek kaliteli içerikler üretmek inanılmaz zaman ve para istiyor. Biz ise bunu değiştireceğiz. Nanite, geliştiricileri her bir poligon üzerinde düşünmek zorunda kalma zahmetinden kurtarıyor. Sizler sadece en yüksek kalitede tasarımlarınızı yaratacak ve gerisini oyun motoruna bırakacaksınız." şeklinde konuştu.

    UE5 elbette sadece oyunlar için kullanılmayacak. Epic, yeni motorun sinema ve televizyonda da özellikle büyük potansiyel taşıdığını söylüyor. Unreal Engine 4 şu anda zaten görsel efektler için kullanılıyordu. Örneğin geçtiğimiz yıl Mandalorian dizisinde müthiş bazı kullanımlarını görmüştük.

    Ayrıca Bkz. "The Mandalorian dizisi Unreal 4 motoru ile görsel efektlerde devrim yapıyor"

    Epic'te teknoloji ekibinin başındaki isim olan Kim Libreri,"Yeni nesil konsollar, hem geliştiriciler hem de tüketiciler için oyun deneyiminde bir kuantum sıçrama etkisi yaratacak. Kullandığımız teknolojiler sayesinde sanki oyun kalitesinde iki nesillik bir gelişme yaşanıyor gibi olacak. Gelecek, oyuncular için ve herhangi bir uygulamada bizim motorumuzu kullananlar için çok parlak. Eminim dostumuz Jon Favreau da (Mandalorian yönetmeni) bu videoyu gördüğünde heyecanlanacak ve UE5'i kendi film setlerinde kullanmak için bizimle iletişime geçecektir." ifadelerini kullandı.

    Unreal Engine 5 önümüzdeki yıl kullanıma açılacak. Epic, 2021'in başında bir tanıtım versiyonunun yayınlanacağını ve yıl sonlarına doğru da tam sürümün indirmeye sunulacağını söyledi. 

    Epic Games ayrıca yeni geliştiriciler için de güzel bir adım atmış. Bugün itibarıyla geliştiricilerin artık 1 milyon dolarlık kazanç sağlayana kadar Unreal Engine için herhangi bir ücret ödemesi gerekmeyecek. 1 milyon dolar sonrasında ise %5'lik ödeme yapması yeterli olacak. Bu değişiklik öncesinde en az 3 bin dolar kazanan tüm geliştiricilerin ödeme yapması gerekiyordu.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/5/13/21256079/epic-unreal-engine-5-playstation-5-demo-next-gen-graphics-release-date https://venturebeat.com/2020/05/13/epic-games-shows-off-a-stunning-unreal-engine-5-demo-on-playstation-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SERDARbdrm (Serdar SSS) 2 gün en beğenilen
    neden yeni nesil değil de "next-gen"?
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 gün SERDARbdrm
    Rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi "Türkçe konuşurken yarı İngilizce laflar sokuşturmak marifet değil, kimliksizlik, haysiyetsizlik alametidir." Bu forumda böyle güzel yorumlar görünce cidden mutlu oluyorum. Her kelimenin Türkçesi olmayabilir arkadaşlar ancak Türkçesi varken lütfen Türkçesini kullanmaya özen gösterelim.
    Yanıtla +11
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    oly1786 (caner nebi) 2 gün
    haber içindeki videoyı seyretmeyin, şu anki konsol veya pc nizden soğumayın.
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    Star Citizen'da varolan bir çok teknoloji bu motora gelmiş.

    Buradaki en büyük başarı aslında SSD'de. Dikkat ederseniz streaming on-demand olayı var burada. Yani objeler yükleniyor, çok kısa gecikme var. NVMe SSD'nin nimetlerinden biri aslında. Böylece loading ekranı olmuyor.

    Object Container Streaming gibi bir sistemle bunlar yapılabiliyor ama arkasındaki mühendislik devasa tabi.

    Global Illumination epey bir mühendislik çalışması, böylece önceden ışıklandırma yapmaya gerek kalmıyor. Sadece bir güneş yerleştirme ile otomatik olarak ışıklandırma oluyor. Basit gözükse de oldukça karmaşık bir işlem.

    Bu motorda büyük bir mühendislik çalışması olduğu kesin ki zaten motorun çalışması 2009'da başlamış.

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    Krone 2 gün
    Fotorealizm'de çığır açan görüntüler. Bu nasıl bir doku kalitesi nasıl bir kaplama kalitesi hayran olmamak mümkün değil. Mesut Bey'in dediğine göre tek sahnede 20 milyar polygona kadar destekleyecekmiş UE5. Videoda görünen heykel 33 milyon polygondan oluşuyormuş ve demoyu PS5 üzerinde 2K 30 fpsde çalıştırmışlar.

    Ray tracing falan yalan olur şu ışıklandırmanın yanında. Bu kaliteye en yakın Star Wars Battlefront 2 var sanırım. Grafik kalitesinde Frostbite ile kapışacak bir oyun motoru yapmış adamlar.
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    WinteR (Umut ) 2 gün
    İyi bir VR sistem ile reel hayattan kopup sanal olarak yaşabileceğiz.
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    DH Misafiri 2 gün
    Gördüğünüz grafiklerin kritik anahtarı, modern SSD lerin tam gücünü kullanarak, herşeyi dinamik olarak yüklemelerinden, ve modern grafik teknolojilerini sonuna kadar kullanmalarından kaynaklanıyor.<br /><br />SSD ile dinamik olarak load yapmaları sayesinde VRAM de gereksiz veri tutmayıp, sadece gerekli verileri yüksek kalitede tutuyorlar. Mesh shaderları ve benzer teknolojiler kullanarak dinamik olarak optimizasyon yapıp, eski tekniklerin dezavantajlarından kurtuluyorlar.<br /><br />Aynı zamanda muazzam bir global illumination teknolojisinden bahsettiler, ışığın yayılmasını simüle ediyor, bunu nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok, mucize gibi bir şey. Normalde GI teknolojileri FPS öldürücüsüdr, ancak burada gayet kabul edilebilir FPS lerde PS5 de çalışıyor herşey.
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    DH Misafiri 2 gün
    Alakası yok, çöl iklimini sadece artistik sebeplerden seçmişler. Yoğun yeşil bitki örtüsünü renderlamak bunu renderlamaktan 1 gram daha zor değil. <br /><br />Karmaşık grafikler üretmek daha zor demişsin, gördüğün demoda neredeyse her pixel başına 1 üçgen düşüyor, demodaki bütün ışıklandırma dinamik olarak, 0 baking kullanarak renderlanıyor, aynı zamanda modeller tamamen photoscandan çıkıp, LOD kullanmadak renderlanıyor, bundan "daha karmaşık" grafik yok piyasada. Bundan "daha karmaşık" grafik teorik olarak mümkün değil.
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    rüya gibi bir şey ama bu
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 gün
    epic biraz manüplasyon yapmış burda. yani milyarı geçtim 50milyon poligonlu sahnelerde rahat rahat oynayabilsek emin olun o bile yeter artar zaten görsel kalite için. epic in daha çok kastettiği şey 60milyar poligonluk sahnelerde oyun oynayabileceğimiz değil, o büyüklükte ki modelleri sahnelere import edebileceğimizi kastediyor. muhtemelende optimizasyon yapmadan, low poly e çevirmeden sahneye cad ve zbrush dosyaları atıp render alabilecez. gpu odaklı render motoru gibi birşey olacakır.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6334 kez okundu.
    35 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    unreal engine 5, next-gen ve
    4 etiket daha yeni nesil konsollar next-gen grafikler Yazılım Galeri
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