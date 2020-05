Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler

Tam Boyutta Gör

Epic Games bugün sürpriz bir işe imza atarak yeni oyun motoru Unreal Engine 5'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. YouTube'a yüklenen 10 dakikalık videoda yeni nesilin getireceği yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. PS5 üzerinde çekilen demo oyun görüntüleri gerçekten de kelimenin tam anlamıyla 'next-gen' görünüyor. İşte müthiş grafikler:

Epic Games, Unreal Engine 5'in "filmlerde kullanılan CGI ve gerçek hayata benzer fotorealizm" sunacağını söylüyor. Videoda yer alan demoda, bu sözlerin tam olarak ne anlama geldiğini net bir şekilde görüyoruz. "Lumen in the Land of Nanite" ismi verilen demo oyunun ticari amaçlı yaratılmadığı ancak yine de ilerleyen tarihlerde oynanabilir olacağı belirtilmiş. Oyunun ismi, UE5'te kullanılan Lumen ve Nanite isimli iki teknolojiden geliyor.

Epic Games CEO'su ve Unreal Engine'in yaratıcısı Tim Sweeney,"Bu video, Epic'in yeni nesilde geliştiricilere sunacağı araçlara bir ilk bakış oldu. Aslında fazla söze gerek yok, grafikler zaten bizim yerimize konuşuyor. Epic olarak bizler hep sınırları zorlayan, 3 boyutta nelerin mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir ekip olduk. Bu jenerasyonda Nanite teknolojisiyle oyun tasarımında geometriyi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca Lumen dinamik ışıklandırma teknolojisi de oyunlarda ışıklandırmayı bambaşka bir boyuta getirecek." şeklinde konuştu.

Tam Boyutta Gör

Nanite teknolojisi özellikle dikkat çekici. Epic, Nanite sayesinde geliştiricilerin milyonlarca veya milyarlarca poligonlardan oluşan film kalitesindeki tasarımları doğrudan Unreal Engine'e aktarabileceğini söylüyor. ZBrush modellerinden fotogrametri taramalarına veya CAD datalarına kadar yüksek kaliteli veriler, herhangi bir problem olmadan direkt UE5 içerisine aktarılabilecek. Geliştiriciler böylece oyunlarında inanılmaz detaylı çevreler üzerinde çok daha verimli bir şekilde çalışabilecek.

İlginizi Çekebilir

Bugünkü Xbox Series X etkinliğinde gösterilen 11 oyun fragmanı

Tim Sweeney,"Bizim amacımız sadece geliştiricilere yeni özellikler sunmak değil. Oyun geliştiricilerinin şu andaki en büyük problemlerinden birisini çözmeye çalışıyoruz. Yüksek kaliteli içerikler üretmek inanılmaz zaman ve para istiyor. Biz ise bunu değiştireceğiz. Nanite, geliştiricileri her bir poligon üzerinde düşünmek zorunda kalma zahmetinden kurtarıyor. Sizler sadece en yüksek kalitede tasarımlarınızı yaratacak ve gerisini oyun motoruna bırakacaksınız." şeklinde konuştu.

UE5 elbette sadece oyunlar için kullanılmayacak. Epic, yeni motorun sinema ve televizyonda da özellikle büyük potansiyel taşıdığını söylüyor. Unreal Engine 4 şu anda zaten görsel efektler için kullanılıyordu. Örneğin geçtiğimiz yıl Mandalorian dizisinde müthiş bazı kullanımlarını görmüştük.

Ayrıca Bkz. "The Mandalorian dizisi Unreal 4 motoru ile görsel efektlerde devrim yapıyor"

Epic'te teknoloji ekibinin başındaki isim olan Kim Libreri,"Yeni nesil konsollar, hem geliştiriciler hem de tüketiciler için oyun deneyiminde bir kuantum sıçrama etkisi yaratacak. Kullandığımız teknolojiler sayesinde sanki oyun kalitesinde iki nesillik bir gelişme yaşanıyor gibi olacak. Gelecek, oyuncular için ve herhangi bir uygulamada bizim motorumuzu kullananlar için çok parlak. Eminim dostumuz Jon Favreau da (Mandalorian yönetmeni) bu videoyu gördüğünde heyecanlanacak ve UE5'i kendi film setlerinde kullanmak için bizimle iletişime geçecektir." ifadelerini kullandı.

Unreal Engine 5 önümüzdeki yıl kullanıma açılacak. Epic, 2021'in başında bir tanıtım versiyonunun yayınlanacağını ve yıl sonlarına doğru da tam sürümün indirmeye sunulacağını söyledi.

Epic Games ayrıca yeni geliştiriciler için de güzel bir adım atmış. Bugün itibarıyla geliştiricilerin artık 1 milyon dolarlık kazanç sağlayana kadar Unreal Engine için herhangi bir ücret ödemesi gerekmeyecek. 1 milyon dolar sonrasında ise %5'lik ödeme yapması yeterli olacak. Bu değişiklik öncesinde en az 3 bin dolar kazanan tüm geliştiricilerin ödeme yapması gerekiyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.