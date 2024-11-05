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    Sınırları büküyor! Erken evrenin en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi

    Gökbilimciler erken evrenin en hızlı beslenen kara deliğini tespit etti. LID-568 olarak adlandırılan bu 7,2 milyon Güneş kütleli kara delik, Eddington limitinin 40 katı bir hızla maddeyle besleniyor.
    Erken evrenin en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Büyük Patlama’dan (Big Bang) sadece 1,5 milyar yıl sonra var olan ve olağanüstü hızlı büyüyen bir kara delik keşfetti. "LID-568" adı verilen bu kara delik, 7,2 milyon Güneş kütlesine sahip ve maddey,  Eddington sınırının onlarca katı hızla içine çekiyor. Bu keşif, evrendeki süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunu anlamak açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

    Bilmeyenler için Eddington sınırı, astronomi ve astrofizikte, bir yıldız veya başka bir gök cisminin kütle çekimi ile radyasyon basıncı arasındaki dengeyi ifade eder. Bu sınır, adını İngiliz astrofizikçi Sir Arthur Eddington’dan alıyor. Kara delikler için Eddington sınırı, kara deliğin madde biriktirme hızını belirleyen önemli bir sınırlayıcı konumunda.

    Eddington sınırı Kara delikler bilindiği üzere çevresindeki gaz ve maddeyi çekerek büyür; ancak, maddelerin hızla kara deliğe düşmesi sırasında yoğun bir radyasyon da açığa çıkar. Eddington sınırı, bu radyasyonun basıncının kara deliğin kütle çekimini dengeleyeceği noktayı ifade eder. Bu sınır aşıldığında, radyasyon basıncı o kadar yüksek olur ki, yeni madde kara deliğe doğru çekilmek yerine dışa doğru itilir.

    Eddington sınırının 40 katı hızında madde yutuyor

    Erken evrenin en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi Tam Boyutta Gör
     Ancak ilginç bir şekilde LID-568 adlı kara delik, bu dengeyi aşarak maddeyi çok daha hızlı bir şekilde, sınırın tam 40 katı hızla tüketiyor.

     Bu hızla büyüyen kara delik, James Webb Uzay Teleskobu tarafından eski veriler üzerinde yürütülen bir araştırmada galaksi örnekleri arasında tespit edildi. Bu galaksiler, optik ve yakın kızılötesi spektrumda görünmezken, X-ışını spektrumunda oldukça parlak şekilde gözlemlenebiliyor. Webb’in benzersiz kızılötesi algılama gücü sayesinde bu sönük nesneler gözlemlenebildi. Yapılan gözlemlerde LID-568, yoğun X-ışını yayılımı ile dikkat çekti.

    LID-568’in tam konumunu tespit etmek, geleneksel X-ışını gözlemleri ile mümkün olmadığından Webb'in NIRSpec cihazındaki tümleşik alan spektrografı kullanıldı. Araştırmada yer alan Dr. Emanuele Farina, “Soluk doğası nedeniyle, LID-568'in tespiti Webb olmadan imkansız olurdu” dedi.

    Süper kütleli kara delikleri anlamamız için önemli

    Bu olağanüstü keşif, süper kütleli kara deliklerin küçük kara delik "tohumlarından" nasıl büyüdüğüne dair yeni ipuçları sağlıyor. Uluslararası Gemini Gözlemevi’nden Dr. Hyewon Suh, bu keşfi şu şekilde değerlendirdi: “Eddington sınırını aşarak büyüyen bir kara deliğin keşfi, kara deliğin ister hafif ister ağır bir tohumdan başlamış olsun, kütlesinin büyük bir bölümünü tek bir hızlı beslenme sürecinde kazanabileceğini gösteriyor.”

    LID-568’in sahip olduğu güçlü enerji çıkışlarının, aşırı emilim sonucu oluşan enerjiyi serbest bırakarak sistemin aşırı dengesiz hale gelmesini engelleyebileceği düşünülüyor. Bilim insanları, kara deliklerin Eddington sınırını nasıl aştığını anlamak için gelecekte Webb ile ek gözlemler yapmayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.sci.news/astronomy/early-universes-fastest-feeding-black-hole-13395.html https://www.britannica.com/science/Eddington-mass-limit
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

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    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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