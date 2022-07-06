Eşarj, 300 milyon TL yatırımla yeni hızlı şarj istasyonları kuracak

Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla hayata geçen 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Programı' kapsamında yapacağı 300 Milyon TL’lik yatırım ile Türkiye’nin dört bir yanında var olan şarj ağına ek 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

Eşarj'ın kuracağı yeni şarj istasyonları en az 90 kW ve iki soketli olacak. Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir gelecek hedefiyle çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj, 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi (170'si hızlı şarj soketi olmak üzere) ile elektrikli araç istasyon ağını yönetmektedir.

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Yapılacak şarj istasyonu yatırımları ile 2030 yılı sonuna kadar toplam 418 Milyon kWh ilave elektrik satışı ve şarj işlemleriyle birlikte 598 milyon kg CO2 gaz salımının engellenmesi hedefleniyor. Bu rakam 37 milyon ağacın temizleyebileceği CO2 miktarının oluşmasının önüne geçecek.

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Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de 2030 yılına geldiğimizde Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejik Hedefler ve Yol Haritası Taslağı’na göre elektrikli araç satışlarının pazar payının yüzde 35’e, elektrikli araç parkının 2,5 milyona, kamuya açık şarj soket sayısının 250.000 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Eşarj olarak bizde 2030 yılına geldiğimizde Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz.

Bu yatırımlar ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bakanlığımızın başlattığı programın açıklanan sonuçları ile çok kısa zaman içerisinde yüksek hızlı istasyonlarımız ile birçok noktada verimli, güvenli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir geleceğe hizmet eden istasyonlarımızı Elektrikli Araç kullanıcıları ile buluşturacağız.’’

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Eşarj'dan yeni hızlı şarj istasyonlarına 300 milyon TL yatırım